Horóscopo Chino: Los animales que tendrán un golpe de suerte total del 20 al 24 de abril

Tigre: Acción y adrenalina pura

El Tigre estará imparable. La energía del Dragón potencia tu magnetismo natural. Es una semana para "salir a cazar" oportunidades, especialmente en lo profesional. Si buscás un cambio de aire, enviá ese currículum o hacé ese llamado el lunes mismo. En la salud, prestá atención a la zona cervical; el estrés por querer controlarlo todo puede pasarte factura. Un poco de meditación o una caminata al aire libre serán tus mejores aliados para no explotar antes del viernes.

Conejo: Pausa y reflexión necesaria

Para el Conejo, la semana pide bajar un cambio. Venís de un ritmo frenético y tu cuerpo necesita recalibrar. No es un buen momento para inversiones arriesgadas o compras impulsivas. Aprovechá estos días para ordenar tu hogar y tu mente. En el amor, la ternura será la clave para conectar con el otro. Si estás soltero, no fuerces situaciones; lo que es para vos llegará sin necesidad de presiones externas. Escuchá tu intuición, está más afilada que nunca.

Dragón: El protagonista absoluto

Como estamos en tu año y en un mes que potencia tu esencia, el Dragón sentirá que el mundo gira a su alrededor. Tenés luz verde para brillar en presentaciones, exámenes o reuniones importantes. Sin embargo, evitá la arrogancia. Tu poder reside en la generosidad. Un gesto amable hacia un compañero de trabajo te abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían. El viernes por la noche promete ser inolvidable si te animás a romper la rutina.

Serpiente: Misterio y revelaciones

La Serpiente transitará una semana de introspección productiva. Hay secretos que salen a la luz y te ayudarán a entender por qué ciertas cosas no estaban funcionando. Es un excelente momento para cerrar ciclos tóxicos, ya sea en amistades o en hábitos cotidianos. En lo económico, recibís una noticia que te dará tranquilidad para planificar el próximo mes. Confiá en tu capacidad de transformación; sos como el ave fénix de la astrología china.

Caballo: Galope hacia la libertad

El Caballo sentirá una necesidad imperiosa de libertad. Los viajes cortos o las escapadas de fin de semana empiezan a gestarse ahora. En el trabajo, tratá de no entrar en roces innecesarios con superiores; tu espíritu rebelde puede ser malinterpretado. Buscá canales creativos para descargar esa energía: el arte, la música o el deporte serán tus válvulas de escape. La suerte te acompaña en juegos de azar moderados el miércoles por la tarde.

horóscopo-chino-semanal Los animales que tendrán un golpe de suerte total del 20 al 24 de abril. Foto: Horóscopo chino.

Cabra: Empatía y armonía familiar

Para la Cabra, el foco estará puesto en el hogar. Es una semana ideal para resolver malentendidos con hermanos o padres. Tu sensibilidad estará a flor de piel y eso te permitirá conectar profundamente con los demás. En lo laboral, evitá sobrecargarte de tareas ajenas; decir "no" también es un acto de amor propio. Un pequeño cambio en tu dieta te hará sentir con mucha más vitalidad para encarar el cierre de la semana.

Mono: Ingenio frente a los desafíos

El Mono sacará a relucir su rapidez mental para resolver un imprevisto el jueves. Lo que parece un problema terminará siendo una oportunidad disfrazada de caos. En el amor, el humor será tu mejor herramienta de seducción. No te tomes todo tan en serio. La risa puede salvar cualquier situación incómoda. Un amigo te pedirá un consejo importante; escuchalo con el corazón pero sin involucrarte emocionalmente de más.

Gallo: Organización y éxito financiero

El Gallo tendrá una semana de mucha eficiencia. Tu capacidad de organización será premiada. Es un momento propicio para ordenar tus finanzas y proyectar ahorros. En el plano social, podrías recibir una invitación a un evento donde conocerás a personas influyentes. No descuides el descanso; dormir bien será fundamental para mantener la claridad mental que esta semana te exige. El éxito está a la vuelta de la esquina, solo tenés que seguir el plan.

Perro: Lealtad y protección

El Perro actuará como el protector de su círculo cercano. Te sentirás muy necesitado por los demás, lo cual te dará una sensación de propósito, pero cuidado con descuidar tus propios deseos. En el amor, la estabilidad es la palabra clave. Disfrutá de los placeres sencillos: una cena rica, una película o una charla larga. Tu lealtad será puesta a prueba el viernes, mantené tus valores firmes y saldrás fortalecido.

Cerdo: Abundancia y disfrute

Finalmente, el Cerdo vivirá una semana de gratificaciones. Te sentirás en armonía con el entorno y eso se traducirá en buena suerte. Es un período excelente para disfrutar de la gastronomía y los placeres sensoriales. En lo profesional, la colaboración será más fructífera que el trabajo individual. Un dinero extra podría llegar por una deuda del pasado que ya dabas por perdida. ¡Celebrá las pequeñas victorias!

FAQ: Preguntas frecuentes