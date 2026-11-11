Horóscopo y Arcángeles: los 3 signos que deben invocar al Arcángel Metatrón para activar el Portal 11/11 y limpiar su campo energético este miércoles

Porque el incremento repentino de la frecuencia vibratoria choca con bloqueos, tensiones o toxinas acumuladas en el cuerpo físico, generando una especie de "resaca cuántica" mientras el organismo se recalibra.

¿Qué función cumple el Arcángel Metatrón en la jerarquía celestial?

Es considerado el escriba del cielo y el transformador de la materia densa en luz pura, ayudando a la humanidad a integrar los cambios dimensionales sin perder el eje terrenal.