Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la serie española ideal para ver en pocos días

De qué trata Entrevías, la serie protagonizada por José Coronado y Luis Zahera

La historia gira alrededor de Tirso Abantos, un exmilitar que administra una ferretería en un barrio donde los problemas de inseguridad y delincuencia comenzaron a afectar la vida cotidiana de sus habitantes.

Interpretado por José Coronado, Tirso es un hombre de carácter fuerte, reservado y acostumbrado a manejarse con disciplina. Su pasado militar marcó profundamente su personalidad y determinó su manera de relacionarse con las personas que lo rodean.

Tiene una visión tradicional de la vida y suele desconfiar de aquello que escapa a sus principios. No es alguien que acepte fácilmente las opiniones de los demás ni que esté dispuesto a modificar sus costumbres para adaptarse a nuevas circunstancias.

Sin embargo, su tranquilidad cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al mundo del crimen organizado.

A partir de ese momento, el exmilitar decide involucrarse directamente en los problemas que afectan a su familia y al barrio. Su objetivo es proteger a su nieta y evitar que termine atrapada en situaciones de las que después resulte difícil salir.

José Coronado construyó uno de los personajes más intensos de la serie

Uno de los grandes atractivos de Entrevías es la interpretación de José Coronado. El actor se pone en la piel de Tirso Abantos y construye un protagonista que combina dureza, desconfianza, autoridad y momentos de sensibilidad.

Su personaje tiene una personalidad muy definida. Es un hombre que no suele expresar abiertamente sus sentimientos y que prefiere demostrar sus preocupaciones mediante acciones concretas.

Sin embargo, detrás de su apariencia distante existe una preocupación permanente por quienes quiere. La relación con su nieta se convierte en uno de los principales motores de la historia y permite descubrir aspectos de su personalidad que inicialmente permanecen ocultos.

Coronado consigue mostrar las contradicciones de un hombre que parece tener respuestas para casi todo, pero que también debe enfrentarse a situaciones que escapan de su experiencia.

Luis Zahera sorprende con un policía que rompe todos los esquemas

Otro de los grandes atractivos de la ficción es la participación de Luis Zahera, quien interpreta al inspector Ezequiel Fandiño.

Su personaje representa prácticamente el extremo opuesto de Tirso. Mientras el exmilitar se caracteriza por su rigidez y su manera tradicional de interpretar los problemas, Ezequiel tiene una personalidad mucho más impredecible.

La presencia de Ezequiel permite introducir momentos de distensión dentro de una trama atravesada por problemas importantes. Sin embargo, su papel no se limita al aspecto humorístico.

Luis Zahera consigue construir una figura con identidad propia. Su interpretación combina imprevisibilidad, ironía y una forma particular de afrontar los acontecimientos.

Además, su participación aporta un contraste interesante frente a la personalidad de José Coronado. Los dos actores construyen personajes muy diferentes, pero sus intervenciones terminan complementándose dentro de la historia.

La relación entre José Coronado y Luis Zahera es una de las claves de Entrevías

La dinámica entre Tirso Abantos y Ezequiel Fandiño constituye uno de los puntos más destacados de la producción española.

Los dos personajes tienen maneras muy diferentes de interpretar los problemas y de relacionarse con las personas que los rodean.

Tirso representa la disciplina, el orden y los valores tradicionales. Su pasado militar determina gran parte de sus decisiones y explica por qué suele reaccionar de manera contundente cuando considera que alguien está actuando incorrectamente.

Ezequiel, en cambio, se mueve con mayor flexibilidad. El inspector no tiene inconvenientes en recurrir a estrategias poco convencionales y suele encontrar caminos alternativos para afrontar las investigaciones.

La química interpretativa entre Coronado y Zahera es uno de los elementos que distingue a la serie. Cada actor construye un personaje con características muy marcadas y consigue que sus encuentros tengan una identidad propia.

Resumen de la primera temporada de Entrevías en Netflix