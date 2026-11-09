En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Ricardo Darín
CINE EN STREAMING

Netflix recuperó esta joya de Ricardo Darín que vuelve a ser una de las películas más vistas

Una película de Ricardo Darín ganó popularidad en Netflix. Su historia de amor, humor y decisiones inesperadas volvió a conquistar a los espectadores.

Netflix recuperó esta joya de Ricardo Darín que vuelve a ser una de las películas más vistas. (Foto: Archivo)

Netflix recuperó esta joya de Ricardo Darín que vuelve a ser una de las películas más vistas. (Foto: Archivo)

En Netflix, una reconocida producción protagonizada por Ricardo Darín volvió a convertirse en una de las películas más elegidas y despertó nuevamente el interés del público argentino. Se trata de una comedia romántica que combina humor, emociones y situaciones cotidianas con las que muchos espectadores pueden sentirse identificados.

Leé también Furor en Netflix: la visita del papa León XIV a la Argentina revive el interés por esta película
Furor en Netflix: la visita del papa León XIV a la Argentina revive el interés por esta película. (Foto: Archivo)

La película en cuestión es "El amor menos pensado", una producción argentina que llegó originalmente a los cines en 2018 y que ahora experimentó una nueva etapa de popularidad gracias al streaming. Dirigida por Juan Vera y protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, la historia presenta una mirada particular sobre las relaciones de pareja, el paso del tiempo y los desafíos que aparecen cuando la rutina transforma la vida cotidiana.

Con una duración de 2 horas y 9 minutos, la película propone una historia que combina momentos divertidos con situaciones emotivas. Su argumento gira alrededor de una pareja que, después de compartir 25 años de matrimonio, se enfrenta a una decisión que cambiará por completo su manera de entender el amor y la vida en común.

El regreso de esta producción a las preferencias de los usuarios también volvió a poner en primer plano el trabajo de dos de los actores más reconocidos del cine argentino. La química entre Darín y Morán resulta fundamental para desarrollar una historia que aborda los vínculos afectivos desde una perspectiva adulta, sin dejar de lado el humor y las contradicciones humanas.

De qué trata El amor menos pensado en Netflix

El amor menos pensado se destacó por presentar una situación que muchas parejas pueden reconocer: el momento en el que los hijos crecen, abandonan el hogar familiar y los padres deben reorganizar sus vidas.

La película sigue a Marcos, interpretado por Ricardo Darín, y Ana, personaje al que le da vida Mercedes Morán. Ambos llevan 25 años juntos y construyeron una relación que, desde afuera, parece estable y consolidada.

Sin embargo, esa aparente tranquilidad comienza a modificarse cuando su único hijo decide viajar al extranjero para continuar sus estudios.

Durante años, buena parte de sus actividades, preocupaciones y proyectos estuvieron relacionados con la crianza de su hijo. Cuando finalmente llega el momento de verlo partir, Marcos y Ana descubren que deben volver a mirarse como pareja, pero también como individuos.

Lo que inicialmente parece una etapa de tranquilidad se transforma en una crisis personal y sentimental. Ambos comienzan a revisar su relación, sus deseos y las expectativas que construyeron durante tantos años. En ese contexto, toman una decisión inesperada: separarse después de 25 años de matrimonio.

Pero detrás de las situaciones divertidas también aparece una pregunta central: ¿es posible volver a enamorarse de otra persona después de haber compartido gran parte de la vida con alguien?

Ricardo Darín y Mercedes Morán, una dupla que sostiene la historia

Uno de los grandes atractivos de la producción es el encuentro entre Ricardo Darín y Mercedes Morán. Ambos actores cuentan con una extensa trayectoria en el cine y la televisión argentina y aportan sus estilos particulares a una historia que necesita naturalidad y complicidad.

Darín interpreta a Marcos, un hombre que debe enfrentarse a una realidad completamente diferente después de la separación. Su personaje atraviesa distintas situaciones en las que intenta adaptarse a una vida que ya no responde a las costumbres que mantuvo durante décadas.

Por su parte, Mercedes Morán construye a Ana, una mujer que también busca descubrir nuevas facetas de su personalidad y encontrar un camino propio.

La relación entre ambos personajes constituye el corazón de la película. Sus diálogos, diferencias y encuentros permiten mostrar las contradicciones de una pareja que, pese a separarse, continúa teniendo una historia en común.

La combinación de humor y emociones es uno de los elementos que caracteriza a la producción. Los protagonistas atraviesan situaciones que pueden resultar absurdas o divertidas, pero que también reflejan preocupaciones reales sobre el amor, la edad y los cambios personales.

Tráiler oficial de El amor menos pensado en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix recuperó: La película argentina "El amor menos pensado" de Ricardo Darín y Mercedes Morán.
  • Sinopsis: Narra la crisis de una pareja tras 25 años de casados cuando sus hijos se van de casa.
  • Protagonistas: La química entre Ricardo Darín y Mercedes Morán sostiene esta comedia romántica.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Ricardo Darín
Notas relacionadas
Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva película y es el thriller español más visto del año
José Coronado brilla en Netflix con esta serie española de 4 episodios ideal para ver en un solo día
Netflix estrena la película más esperada con Denzel Washington, Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar