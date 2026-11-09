Netflix recuperó esta joya de Ricardo Darín que vuelve a ser una de las películas más vistas

De qué trata El amor menos pensado en Netflix

El amor menos pensado se destacó por presentar una situación que muchas parejas pueden reconocer: el momento en el que los hijos crecen, abandonan el hogar familiar y los padres deben reorganizar sus vidas.

La película sigue a Marcos, interpretado por Ricardo Darín, y Ana, personaje al que le da vida Mercedes Morán. Ambos llevan 25 años juntos y construyeron una relación que, desde afuera, parece estable y consolidada.

Sin embargo, esa aparente tranquilidad comienza a modificarse cuando su único hijo decide viajar al extranjero para continuar sus estudios.

Durante años, buena parte de sus actividades, preocupaciones y proyectos estuvieron relacionados con la crianza de su hijo. Cuando finalmente llega el momento de verlo partir, Marcos y Ana descubren que deben volver a mirarse como pareja, pero también como individuos.

Lo que inicialmente parece una etapa de tranquilidad se transforma en una crisis personal y sentimental. Ambos comienzan a revisar su relación, sus deseos y las expectativas que construyeron durante tantos años. En ese contexto, toman una decisión inesperada: separarse después de 25 años de matrimonio.

Pero detrás de las situaciones divertidas también aparece una pregunta central: ¿es posible volver a enamorarse de otra persona después de haber compartido gran parte de la vida con alguien?

Ricardo Darín y Mercedes Morán, una dupla que sostiene la historia

Uno de los grandes atractivos de la producción es el encuentro entre Ricardo Darín y Mercedes Morán. Ambos actores cuentan con una extensa trayectoria en el cine y la televisión argentina y aportan sus estilos particulares a una historia que necesita naturalidad y complicidad.

Darín interpreta a Marcos, un hombre que debe enfrentarse a una realidad completamente diferente después de la separación. Su personaje atraviesa distintas situaciones en las que intenta adaptarse a una vida que ya no responde a las costumbres que mantuvo durante décadas.

Por su parte, Mercedes Morán construye a Ana, una mujer que también busca descubrir nuevas facetas de su personalidad y encontrar un camino propio.

La relación entre ambos personajes constituye el corazón de la película. Sus diálogos, diferencias y encuentros permiten mostrar las contradicciones de una pareja que, pese a separarse, continúa teniendo una historia en común.

La combinación de humor y emociones es uno de los elementos que caracteriza a la producción. Los protagonistas atraviesan situaciones que pueden resultar absurdas o divertidas, pero que también reflejan preocupaciones reales sobre el amor, la edad y los cambios personales.

Tráiler oficial de El amor menos pensado en Netflix