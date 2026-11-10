Tragedia en el deporte: una promesa de 15 años murió tras ser alcanzada por un rayo en pleno torneo

Natcha Pradubyart, madre de la adolescente, relató que los primeros truenos se escucharon alrededor de las 15 y que luego se produjeron varias descargas cerca del campo de juego. Según su testimonio, las participantes siguieron jugando hasta que la tormenta y la lluvia obligaron a interrumpir el torneo.

Cuando las demás integrantes del grupo regresaron, Aeya no estaba con ellas. En un primer momento, su madre pensó que se encontraba descansando en el club, pero poco después descubrió que había sido alcanzada por un rayo.

La abuela materna, Aphorn Pradubyart, también cuestionó la respuesta ante la emergencia y aseguró que hubo demoras en el traslado porque el establecimiento no tenía una ambulancia disponible. La joven fue llevada primero al Hospital de Bang Nam Priao y luego derivada al Hospital Phutthasothon, donde permaneció internada en estado crítico.

En medio del dolor, la familia vivió otro momento desgarrador. El padre de Aeya estaba trabajando en Myanmar cuando recibió la noticia y tuvo que viajar de urgencia para llegar al hospital. Allí pudo despedirse de su hija antes de su muerte.

A través de las redes sociales, Natcha compartió un mensaje que reflejó las horas de angustia que atravesaron desde el accidente. “Tu corazón se detuvo por casi una hora después del rayo, pero volviste diez veces, aguantaste toda la noche para esperar a que tu papá volviera y pudiera despedirse”, escribió su mamá, según reprodujo el Bangkok Post.

En otro tramo de su despedida, expresó: “Ningún padre encuentra fácil dejar ir a su hijo. Pero si aferrarse solo trae dolor a quien tanto amas, entonces una madre y un padre deben elegir soltar, para librar a su hijo del sufrimiento”.

Finalmente, le dedicó unas palabras que conmovieron a quienes conocieron su historia: “Fuiste la más valiente de todos, mi querida Aeya”.

A pesar de su corta edad, Aeyavarin ya era considerada una de las promesas del golf tailandés. Había ganado distintos torneos locales, competía a nivel provincial y había sido seleccionada como reserva del equipo de golf de Chonburi.

En marzo de 2026 había conseguido uno de sus resultados más importantes: se consagró en la categoría femenina Clase B de la primera etapa del Junior Asian Tour, luego de imponerse en un desempate. También estaba registrada en la Unión de Golf Estudiantil de Tailandia y tenía previsto participar en nuevas competencias durante el resto del año.

Tras conocerse su muerte, los organizadores expresaron sus condolencias a la familia y anunciaron que trabajan junto al club para reunir información sobre lo sucedido. Además, la tercera ronda del torneo, prevista para el 7 de noviembre, fue postergada.

La madre de la adolescente aprovechó la repercusión del caso para reclamar cambios en los protocolos de seguridad y prevención ante tormentas eléctricas en los campos de golf.

“Insto a todos los campos de golf y organizadores de torneos a implementar medidas integrales, tanto de prevención como de respuesta inmediata y efectiva, para garantizar que nadie más tenga que sufrir semejante pérdida”, pidió.

Y cerró con un deseo tan doloroso como contundente: “Que el caso de Aeya sea el primero y el último de este tipo que involucre a una golfista juvenil”.