Engañada y en la mira: La novia del jugador que chocó con su amante rompió el silencio y reveló cómo se enteró

Su descargo llegó después de comenzar a recibir mensajes vinculados con el accidente. La joven manifestó su enojo por los comentarios y ataques que le estaban enviando, pese a que aseguró que no había estado presente durante el episodio.

“Los mensajes de odio que me han llegado se los pueden ahorrar porque ni siquiera los abriré”, advirtió. Y cerró con un agradecimiento a las personas que se preocuparon por ella: “A mis cercanos, gracias por la preocupación”.

El escándalo se conoció después del accidente protagonizado por Hernández durante la madrugada del domingo en Providencia, Santiago de Chile. El choque ocurrió pasadas las 5, en la intersección de avenida Los Leones con Pocuro, donde colisionaron dos vehículos.

El delantero resultó ileso, mientras que el conductor del otro automóvil sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado al Hospital del Salvador. Según los primeros antecedentes de la investigación, el vehículo conducido por el futbolista habría cruzado con luz roja.

Además, el alcotest realizado en el lugar arrojó un resultado de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el jugador quedó detenido.

Así, lo que comenzó como un grave accidente de tránsito terminó sumando un capítulo inesperado en la vida privada del delantero: su pareja aseguró que se enteró por las noticias de que viajaba con otra mujer y dejó un mensaje que no pasó inadvertido.