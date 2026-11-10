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Engañada y en la mira: La novia del jugador que chocó con su amante rompió el silencio y reveló cómo se enteró

La novia del futbolista que protagonizó un choque con su amante reveló qué descubrió, hizo un explosivo descargo y lanzó una advertencia. Enterate.

Engañada y en la mira: La novia del jugador que chocó con su amante rompió el silencio y reveló cómo se enteró

Se enteró por las noticias y no ocultó su indignación. La madrugada que terminó con Leandro Hernández, futbolista de Colo-Colo, detenido tras protagonizar un grave accidente de tránsito también destapó un escándalo sentimental. Josefa Muñoz, su pareja, rompió el silencio y reveló que el delantero viajaba con otra mujer, una situación que, según contó, desconocía por completo.

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La joven utilizó sus historias de Instagram para aclarar que no estaba dentro del vehículo cuando ocurrió el choque y que se enteró de los detalles de la misma manera que el resto: a través de los medios de comunicación.

“Yo no iba en el auto. Me enteré de la misma forma, por los medios, de que iba con otra mujer”, escribió, en una declaración que dejó al descubierto su sorpresa y su malestar.

Pero hubo una frase que llamó especialmente la atención y que pareció marcar un punto de quiebre en la relación. “No quiero que se me vincule nunca más con esta persona”, expresó Muñoz, quien también pidió que dejaran de relacionarla con el futbolista.

Su descargo llegó después de comenzar a recibir mensajes vinculados con el accidente. La joven manifestó su enojo por los comentarios y ataques que le estaban enviando, pese a que aseguró que no había estado presente durante el episodio.

“Los mensajes de odio que me han llegado se los pueden ahorrar porque ni siquiera los abriré”, advirtió. Y cerró con un agradecimiento a las personas que se preocuparon por ella: “A mis cercanos, gracias por la preocupación”.

El escándalo se conoció después del accidente protagonizado por Hernández durante la madrugada del domingo en Providencia, Santiago de Chile. El choque ocurrió pasadas las 5, en la intersección de avenida Los Leones con Pocuro, donde colisionaron dos vehículos.

El delantero resultó ileso, mientras que el conductor del otro automóvil sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado al Hospital del Salvador. Según los primeros antecedentes de la investigación, el vehículo conducido por el futbolista habría cruzado con luz roja.

Además, el alcotest realizado en el lugar arrojó un resultado de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el jugador quedó detenido.

Así, lo que comenzó como un grave accidente de tránsito terminó sumando un capítulo inesperado en la vida privada del delantero: su pareja aseguró que se enteró por las noticias de que viajaba con otra mujer y dejó un mensaje que no pasó inadvertido.

En pocas palabras

  • Novia de futbolista: Se enteró por noticias del choque de su pareja con otra mujer.
  • Descargo en redes: Pidió no ser vinculada más con el jugador tras el incidente.
  • Accidente de tránsito: Leandro Hernández fue detenido por conducir ebrio y con exceso de velocidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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