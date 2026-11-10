Importante futbolista chocó borracho: iba con otra mujer en el auto y su pareja se enteró de la peor manera

Pero su descargo no terminó ahí. Muñoz manifestó su enojo por los mensajes de odio que recibió y pidió que dejaran de vincularla con el delantero. Además, cuestionó duramente su comportamiento: señaló que conducía alcoholizado pese a encontrarse lesionado y apuntó contra una presunta infidelidad, a pocas horas de que Colo-Colo disputara un partido clave por el campeonato.

El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana, en la intersección de las avenidas Los Leones y Pocuro, en la comuna de Providencia. De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los vehículos habría cruzado un semáforo en rojo, aunque las circunstancias del choque todavía son investigadas. La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido.

Hernández resultó ileso, mientras que el otro conductor fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital El Salvador. Tras el impacto, el futbolista quedó detenido en la Subcomisaría de Providencia Sur y luego fue llevado a un centro asistencial para completar los procedimientos correspondientes.

El episodio representa un fuerte golpe para el delantero, que atraviesa una buena temporada en Colo-Colo: lleva nueve goles en 25 partidos durante 2026. Sin embargo, ya estaba apartado de la actividad por un esguince medial en el tobillo izquierdo, lesión por la que realizaba trabajos de rehabilitación y que le impidió integrar la convocatoria para el encuentro de este domingo ante Ñublense.