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Importante futbolista chocó borracho: iba con otra mujer en el auto y su pareja se enteró de la peor manera

Escándalo en el fútbol: jugador chocó borracho mientras iba en su auto con otra mujer y su pareja se enteró de la peor manera. Enterate.

Importante futbolista chocó borracho: iba con otra mujer en el auto y su pareja se enteró de la peor manera

Un futbolista protagonizó un escándalo dentro y fuera de la cancha después de sufrir un accidente de tránsito durante la madrugada. Pero lo que más repercusión generó no fue solamente el choque: su pareja se enteró por las noticias de que viajaba acompañado por otra mujer y salió a hacer un fuerte descargo en las redes sociales.

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El protagonista es Leandro Hernández, delantero de Colo-Colo, quien fue detenido este domingo en Santiago de Chile luego de chocar mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Según el test de alcoholemia, el futbolista de 21 años tenía 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre. En el impacto también estuvo involucrado otro vehículo, cuyo conductor sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladado a un hospital.

En medio de la repercusión del caso, Josefa Muñoz, pareja o expareja del jugador, publicó una serie de historias de Instagram para aclarar que no estaba con él al momento del accidente y que desconocía quién era la mujer que lo acompañaba.

Yo no iba en el auto, me enteré de la misma forma, por los medios de que iba con otra mujer”, escribió, en un mensaje con el que dejó en claro que también fue sorprendida por la información que comenzó a circular.

Pero su descargo no terminó ahí. Muñoz manifestó su enojo por los mensajes de odio que recibió y pidió que dejaran de vincularla con el delantero. Además, cuestionó duramente su comportamiento: señaló que conducía alcoholizado pese a encontrarse lesionado y apuntó contra una presunta infidelidad, a pocas horas de que Colo-Colo disputara un partido clave por el campeonato.

El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana, en la intersección de las avenidas Los Leones y Pocuro, en la comuna de Providencia. De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los vehículos habría cruzado un semáforo en rojo, aunque las circunstancias del choque todavía son investigadas. La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido.

Hernández resultó ileso, mientras que el otro conductor fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital El Salvador. Tras el impacto, el futbolista quedó detenido en la Subcomisaría de Providencia Sur y luego fue llevado a un centro asistencial para completar los procedimientos correspondientes.

El episodio representa un fuerte golpe para el delantero, que atraviesa una buena temporada en Colo-Colo: lleva nueve goles en 25 partidos durante 2026. Sin embargo, ya estaba apartado de la actividad por un esguince medial en el tobillo izquierdo, lesión por la que realizaba trabajos de rehabilitación y que le impidió integrar la convocatoria para el encuentro de este domingo ante Ñublense.

En pocas palabras

  • Futbolista detenido: Leandro Hernández chocó alcoholizado en Santiago, acompañado por otra mujer.
  • Repercusión: Su pareja se enteró por medios y expresó su enojo en redes sociales.
  • Consecuencias: El otro conductor sufrió lesiones; Hernández quedó detenido y bajo investigación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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