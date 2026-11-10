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Quién es el jugador de fútbol que chocó junto a su amante en el auto: el alarmante nivel de alchol en sangre

Quién es el futbolista que protagonizó un violento choque en la madrugada: iba con la amante y un alarmante nivel de alcohol en sangre. Enterate.

Quién es el jugador de fútbol que chocó junto a su amante en el auto: el alarmante nivel de alchol en sangre

Leandro Hernández, delantero de Colo-Colo, quedó en el centro de un escándalo luego de protagonizar un accidente de tránsito durante la madrugada de este domingo en Santiago de Chile. El futbolista de 21 años conducía bajo los efectos del alcohol, viajaba acompañado por otra mujer y terminó detenido. El dato que más preocupación generó fue el resultado del test de alcoholemia: 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre.

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El episodio no solo tuvo consecuencias policiales y deportivas. También desató una fuerte polémica en el plano personal, después de que Josefa Muñoz, pareja o expareja del jugador, revelara que se enteró por los medios de que el delantero iba acompañado por otra mujer.

Yo no iba en el auto, me enteré de la misma forma, por los medios de que iba con otra mujer”, escribió en sus historias de Instagram. Además, manifestó su enojo por los mensajes de odio que recibió y pidió que no la vincularan nuevamente con el futbolista.

En su descargo, Muñoz también cuestionó el comportamiento de Hernández. Señaló que había conducido alcoholizado pese a encontrarse lesionado y apuntó contra una presunta infidelidad, a pocas horas de que Colo-Colo disputara un partido clave por el campeonato.

El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana, en la intersección de las avenidas Los Leones y Pocuro, en la comuna de Providencia. Según las primeras informaciones, uno de los vehículos habría cruzado un semáforo en rojo, aunque las circunstancias del impacto todavía son materia de investigación. La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo sucedido.

Hernández resultó ileso, mientras que el conductor del otro automóvil sufrió lesiones de consideración y fue trasladado al Hospital El Salvador. Después del choque, el delantero quedó detenido en la Subcomisaría de Providencia Sur y posteriormente fue llevado a un centro asistencial para completar los procedimientos correspondientes.

El caso genera especial repercusión por el presente deportivo del jugador: durante la temporada 2026 acumula nueve goles en 25 partidos con Colo-Colo. Sin embargo, ya se encontraba al margen del equipo por un esguince medial en el tobillo izquierdo, lesión que lo obligaba a realizar trabajos de rehabilitación y que le impidió integrar la convocatoria para el encuentro de este domingo frente a Ñublense.

En pocas palabras

  • Leandro Hernández: El futbolista de Colo-Colo fue detenido por conducir ebrio con 1,2 g/l de alcohol en sangre.
  • Accidente y Acompañante: Chocó en Providencia; su pareja se enteró por medios que iba con otra mujer.
  • Consecuencias: El jugador resultó ileso, el otro conductor herido; el delantero estaba lesionado y fuera del equipo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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