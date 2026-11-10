Quién es el jugador de fútbol que chocó junto a su amante en el auto: el alarmante nivel de alchol en sangre

El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana, en la intersección de las avenidas Los Leones y Pocuro, en la comuna de Providencia. Según las primeras informaciones, uno de los vehículos habría cruzado un semáforo en rojo, aunque las circunstancias del impacto todavía son materia de investigación. La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo sucedido.

Hernández resultó ileso, mientras que el conductor del otro automóvil sufrió lesiones de consideración y fue trasladado al Hospital El Salvador. Después del choque, el delantero quedó detenido en la Subcomisaría de Providencia Sur y posteriormente fue llevado a un centro asistencial para completar los procedimientos correspondientes.

El caso genera especial repercusión por el presente deportivo del jugador: durante la temporada 2026 acumula nueve goles en 25 partidos con Colo-Colo. Sin embargo, ya se encontraba al margen del equipo por un esguince medial en el tobillo izquierdo, lesión que lo obligaba a realizar trabajos de rehabilitación y que le impidió integrar la convocatoria para el encuentro de este domingo frente a Ñublense.