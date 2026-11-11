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Atención hombres: un urólogo explica por qué se achica el tamaño con el paso de los años

El médico urólogo Eduardo García Cruz explicó cuáles son los cuatro factores fisiológicos que influyen en la salud sexual masculina.

El médico urólogo Eduardo García Cruz explicó cuáles son los cuatro factores fisiológicos que influyen en la salud sexual masculina.

El médico urólogo Eduardo García Cruz explicó cuáles son los cuatro factores fisiológicos que influyen en la salud sexual masculina.

El tamaño y la firmeza del pene pueden disminuir con el paso de los años. Según explica el médico urólogo Eduardo García Cruz, especialista en salud sexual masculina, este cambio responde a cuatro factores fisiológicos.

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Cuáles son los cuatro factores que provocan cambios en el tamaño

1. Menor flujo sanguíneo durante la erección

Con el paso de los años, la musculatura lisa que recubre los vasos sanguíneos del pene puede perder eficacia funcional. De acuerdo a lo que explica el especialista, esto provoca que ingrese un menor volumen de sangre a través de la arteria peneana durante la erección.

Como consecuencia, los cuerpos cavernosos no alcanzan el mismo nivel de llenado, lo que puede reducir tanto la firmeza como el tamaño que alcanza el pene durante la erección.

2. Pérdida de elasticidad de la túnica albugínea

Otro de los factores señalados por el urólogo es el envejecimiento de la túnica albugínea, una membrana fibrosa que envuelve los cuerpos cavernosos.

Durante la juventud, este tejido presenta una elevada elasticidad. Sin embargo, con la edad se modifica el equilibrio entre los distintos tipos de colágeno que lo componen. Esto provoca que la membrana se vuelva progresivamente más rígida y limite la expansión de los cuerpos cavernosos, lo que puede dar lugar a erecciones de menor tamaño.

3. Disminución gradual de los niveles de testosterona

El descenso hormonal también interviene en este proceso. García Cruz señala que los niveles de testosterona disminuyen progresivamente con la edad y aporta cifras sobre la frecuencia de esta condición: afecta a entre el 1% y el 2% de los varones a los 50 años, mientras que alcanza al 30% a los 80.

Esta reducción puede disminuir el deseo sexual y, según explica el profesional, contribuir al deterioro vascular y a la pérdida de elasticidad de los tejidos.

4. Acumulación de grasa abdominal y suprapúbica

El aumento de peso y la acumulación de grasa abdominal también pueden modificar la apariencia del pene. El especialista aclara que el tejido graso ubicado por encima de la base puede ocultar parcialmente el órgano, haciendo que visualmente parezca más pequeño.

Además, advierte que el exceso de grasa puede favorecer la fibrosis de los cuerpos cavernosos, reducir el aporte sanguíneo, disminuir la testosterona disponible y promover procesos inflamatorios.

A qué edad comienzan a notarse los cambios en el tamaño

Según García Cruz, la plenitud física y vascular masculina suele ubicarse entre los 20 y los 35 o 40 años. A partir de los 40 y los 50 años, los cambios hormonales y vasculares pueden comenzar a acentuarse progresivamente.

No obstante, su evolución depende de los factores de riesgo que cada persona acumule. El urólogo destaca que, en los hombres que mantienen una buena condición física, estos cambios pueden ser mínimos o incluso no llegar a manifestarse.

Qué hábitos ayudan a mantener la salud sexual después de los 40

Para ralentizar este proceso, el especialista pone el foco en el cuidado de la salud general y el control de los factores de riesgo. Entre las medidas que recomienda se encuentran:

  • Realizar ejercicio físico regularmente, con actividades de fuerza e intensidad.

  • Mantener un peso corporal adecuado, mediante una alimentación sana y equilibrada.

  • Evitar el tabaco, al que señala como un factor de riesgo importante para la microcirculación vascular.

  • Limitar o evitar el consumo de alcohol.

Qué resultados ofrecen los extensores

En relación con los dispositivos extensores de tracción, García Cruz señala que existen ensayos clínicos de 12 semanas que registraron incrementos de entre 1 y 2 centímetros en la longitud del pene en estiramiento.

No obstante, aclara que estos resultados requieren constancia y un uso sistemático del dispositivo por parte del paciente.

Por último, el urólogo recomienda mantener la tranquilidad frente a los cambios asociados al envejecimiento y comprender que pueden formar parte de un proceso fisiológico natural. Su principal consejo es concentrarse en el control de los factores de riesgo vasculares y metabólicos para preservar la salud integral y la función sexual a lo largo de los años.

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