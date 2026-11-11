En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Papa León XIV
Luján
Un emblema

El Cristo Negro de Luján: la conmovedora historia de la imagen que acompaña la misa del papa León XIV

Se trata de una figura originada en un país de Centroamérica y que forma parte del patrimonio religioso de la Basílica de Luján. Este miércoles acompañó una celebración histórica junto al pontífice.

El Cristo Negro de Esquipulas acompañó la misa del papa León XIV en Luján (Foto: A24.com).

El Cristo Negro de Esquipulas acompañó la misa del papa León XIV en Luján (Foto: A24.com).

La Basílica de Luján conserva entre sus imágenes religiosas una representación de Jesús crucificado cuya historia atraviesa fronteras, culturas y más de cuatro siglos. Es el Cristo Negro de Esquipulas, una figura originaria de Guatemala que llegó a la Argentina después de participar de una peregrinación continental de ocho años y que este miércoles tiene un lugar destacado durante la misa que celebró el papa León XIV.

Leé también El plato que el papa León XIV pidió para comer durante su visita a Perú: cuál es y cómo prepararlo
El plato que el papa León XIV siempre elegía en las celebraciones: cuál es y cómo prepararlo

Su presencia en el principal santuario mariano del país no solo remite a una tradición de profunda devoción popular en Centroamérica. También permite reconstruir parte de la historia religiosa de América Latina, marcada por la evangelización durante la conquista, las prácticas culturales de los pueblos originarios y las transformaciones que atravesaron las creencias en el continente.

El origen del Cristo Negro: una imagen nacida durante la colonización

La historia de esta representación religiosa se remonta a 1594, en Esquipulas, una localidad del departamento guatemalteco de Chiquimula. Antes de la llegada de los españoles, la zona ya tenía un significado espiritual para el pueblo maya Ch’orti’, que desarrollaba allí distintas prácticas religiosas. Entre sus creencias se encontraba el culto a Ek’ Chuaj, una deidad asociada al comercio y representada como el Jaguar Negro.

En ese escenario, y como parte del proceso de expansión del catolicismo impulsado por la Corona española, se encargó la elaboración de una imagen de Jesús crucificado. La tarea quedó en manos del escultor portugués Quirio Cataño, quien realizó la obra en madera de cedro.

La escultura fue entregada el 4 de octubre de 1594 y trasladada posteriormente a Esquipulas, adonde llegó en marzo de 1595. Con los años, comenzó a ser identificada como el Cristo Negro, debido a la particular tonalidad oscura de su figura.

El origen de ese color fue objeto de distintas explicaciones. Entre las hipótesis aparecen las características de los materiales utilizados, el envejecimiento natural de la madera y la exposición durante siglos al humo de las velas encendidas por los fieles.

La imagen se convirtió progresivamente en un símbolo de la religiosidad popular guatemalteca. Su devoción trascendió las fronteras locales y transformó al santuario de Esquipulas en uno de los principales destinos de peregrinación de Centroamérica.

Una peregrinación de 24.000 kilómetros por América Latina

La llegada del Cristo Negro a la Argentina fue el resultado de una iniciativa religiosa que comenzó en diciembre de 1992. En aquel momento, una peregrinación continental partió desde la Basílica de Guadalupe, en México, con el objetivo de recorrer distintos países de América Latina y el Caribe.

Durante el trayecto se sumó una réplica del Cristo Negro de Esquipulas, que emprendió el recorrido desde Guatemala junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe.

El viaje se extendió durante ocho años. En ese período, ambas representaciones atravesaron 19 países y completaron aproximadamente 24.000 kilómetros, en una travesía que incluyó celebraciones religiosas y encuentros con distintas comunidades.

En diciembre de 1999, la peregrinación llegó a Tierra del Fuego. Las imágenes recorrieron diferentes localidades de la provincia y alcanzaron Ushuaia, donde participaron de actividades religiosas y visitaron hospitales y establecimientos penitenciarios.

El tramo final continuó durante los meses siguientes hasta llegar a la ciudad de Luján. El 10 de diciembre de 2000, después de ocho años de recorrido por el continente, las imágenes quedaron instaladas en la Basílica, en el altar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.

Desde entonces, el Cristo Negro de Esquipulas forma parte del patrimonio religioso del santuario bonaerense.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Papa León XIV Luján Iglesia
Notas relacionadas
De jugar en Primera a custodiar a León XIV: la historia del exfutbolista que trabajó en la seguridad del Papa
Las mejores imágenes de la histórica misa del Papa en Luján: "Argentina, levántate y camina"
De la carreta que no arrancó al hito papal: la historia de la Virgen de Luján y su emotiva procesión

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar