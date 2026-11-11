El Cristo Negro de Luján: la conmovedora historia de la imagen que acompaña la misa del papa León XIV

La escultura fue entregada el 4 de octubre de 1594 y trasladada posteriormente a Esquipulas, adonde llegó en marzo de 1595. Con los años, comenzó a ser identificada como el Cristo Negro, debido a la particular tonalidad oscura de su figura.

El origen de ese color fue objeto de distintas explicaciones. Entre las hipótesis aparecen las características de los materiales utilizados, el envejecimiento natural de la madera y la exposición durante siglos al humo de las velas encendidas por los fieles.

La imagen se convirtió progresivamente en un símbolo de la religiosidad popular guatemalteca. Su devoción trascendió las fronteras locales y transformó al santuario de Esquipulas en uno de los principales destinos de peregrinación de Centroamérica.

Una peregrinación de 24.000 kilómetros por América Latina

La llegada del Cristo Negro a la Argentina fue el resultado de una iniciativa religiosa que comenzó en diciembre de 1992. En aquel momento, una peregrinación continental partió desde la Basílica de Guadalupe, en México, con el objetivo de recorrer distintos países de América Latina y el Caribe.

Durante el trayecto se sumó una réplica del Cristo Negro de Esquipulas, que emprendió el recorrido desde Guatemala junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe.

El viaje se extendió durante ocho años. En ese período, ambas representaciones atravesaron 19 países y completaron aproximadamente 24.000 kilómetros, en una travesía que incluyó celebraciones religiosas y encuentros con distintas comunidades.

En diciembre de 1999, la peregrinación llegó a Tierra del Fuego. Las imágenes recorrieron diferentes localidades de la provincia y alcanzaron Ushuaia, donde participaron de actividades religiosas y visitaron hospitales y establecimientos penitenciarios.

El tramo final continuó durante los meses siguientes hasta llegar a la ciudad de Luján. El 10 de diciembre de 2000, después de ocho años de recorrido por el continente, las imágenes quedaron instaladas en la Basílica, en el altar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.

Desde entonces, el Cristo Negro de Esquipulas forma parte del patrimonio religioso del santuario bonaerense.