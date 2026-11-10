En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Tremendo

Video de terror: buzos se enfrentaron a 15 metros de profundidad y uno denunció que intentaron ahogarlo

El video de la aterradora pelea bajo el mar: un buzo denunció que tres hombres lo rodearon e intentaron dejarlo sin aire. Miralo.

Video de terror: buzos se enfrentaron a 15 metros de profundidad y uno denunció que intentaron ahogarlo

Lo que parecía una tranquila jornada de buceo en uno de los destinos paradisíacos más elegidos del mundo terminó convertido en una escena de terror. A unos 15 metros de profundidad, tres hombres protagonizaron un violento enfrentamiento con un instructor en un arrecife de las Maldivas. La pelea quedó registrada en video y desató una investigación de las autoridades y de las empresas vinculadas con el turismo náutico.

Leé también Engañada y en la mira: La novia del jugador que chocó con su amante rompió el silencio y reveló cómo se enteró
enganada y en la mira: la novia del jugador que choco con su amante rompio el silencio y revelo como se entero

El episodio ocurrió el 28 de octubre en Kuda Rah Thila, una reconocida zona de buceo del archipiélago. El protagonista de la denuncia es Xiao Du, un instructor que aseguró que varios hombres intentaron quitarle el regulador, el dispositivo fundamental que le permite respirar bajo el agua.

Según reconstruyó el Daily Mail, Du estaba fuera de servicio y había salido a bucear con un amigo cuando se produjo el incidente. De acuerdo con su relato, el lugar estaba muy concurrido y tres personas se acercaron a ellos durante la inmersión.

El instructor sostuvo que uno de los hombres apareció desde abajo y lo empujó. Cuando intentó alejarse, las aletas del otro buzo lo golpearon y comenzó un forcejeo que rápidamente escaló. La situación era especialmente peligrosa: sin la máscara y el regulador, un buzo puede perder la orientación y quedar imposibilitado de respirar bajo el agua.

Las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales muestran momentos de tensión durante la inmersión. En el video se observa a un segundo hombre, a quien Du identificó como un guía local, sujetándolo de un brazo mientras el instructor intenta apartarse. En medio del forcejeo, otro buzo parece llevar una mano hacia su rostro.

La grabación no permite establecer por sí sola cómo comenzó la pelea ni determinar quién tuvo la responsabilidad. Sin embargo, Du sostuvo que uno de los hombres intentó retirarle el regulador y que consiguió escapar antes de regresar a la superficie.

Una vez fuera del agua, el enfrentamiento continuó desde una embarcación. En otra grabación se escucha al instructor discutir con un hombre que estaba en una lancha cercana: “Ustedes vinieron hacia mí y me sujetaron”, reclamó.

Pero su denuncia fue todavía más grave. “Intentaron quitarme la boquilla. Intentaron matarme bajo el agua, los tres. Tres personas contra mí”, afirmó en el video. Se trata de su versión de los hechos, que ahora deberá ser evaluada en el marco de la investigación.

El caso tuvo repercusiones inmediatas en las empresas vinculadas con la actividad. Maldives Legend Fleet, compañía en cuya embarcación viajaban Du y su amigo, confirmó que se había producido un incidente entre pasajeros de uno de sus barcos y un guía relacionado con otra nave, identificada como Infinity X.

En un comunicado, la firma aseguró que la seguridad de los buzos es su principal prioridad y señaló que había escuchado los testimonios de sus huéspedes. Sin embargo, evitó brindar mayores detalles debido a que el episodio se encuentra bajo análisis oficial.

Además, un directivo de la compañía confirmó al Daily Mail que uno de sus guías fue suspendido a raíz de lo ocurrido. Según explicó, el enfrentamiento comenzó después de un incidente entre un guía de la otra embarcación y uno de los pasajeros de Maldives Legend Fleet, lo que motivó la intervención del equipo de buceo.

El representante reconoció que posteriormente surgieron acusaciones graves sobre el comportamiento de su empleado y sostuvo que las circunstancias requieren “un examen cuidadoso e imparcial”. La empresa no informó cuánto durará la suspensión ni dio a conocer la identidad del guía apartado.

La polémica también llegó a la Asociación Nacional de Navegación de las Maldivas (NBAM), que anunció una investigación y manifestó su preocupación por el enfrentamiento entre integrantes de los equipos vinculados con ambas embarcaciones.

La entidad calificó el episodio como “un asunto grave que requiere una investigación imparcial y exhaustiva” y pidió que cualquier conducta indebida o negligencia sea determinada conforme a las leyes locales.

Además, solicitó la intervención de la Policía de Maldivas, el Ministerio de Turismo y otros organismos competentes. También llamó a actuar con prudencia frente a las imágenes y versiones que circulan en internet, para evitar conclusiones anticipadas antes de que se conozcan los resultados.

Las Maldivas, un archipiélago de 1.192 islas coralinas ubicado en el océano Índico, es uno de los destinos más reconocidos del mundo para practicar buceo. Sus arrecifes y aguas cristalinas atraen cada año a miles de turistas que buscan explorar la vida marina.

Sin embargo, esta vez una inmersión en ese escenario paradisíaco terminó en una denuncia estremecedora: un instructor asegura que tres hombres intentaron dejarlo sin aire a 15 metros bajo el mar. El video ya está en manos de las autoridades y las investigaciones buscan determinar qué ocurrió realmente.

En pocas palabras

  • Incidente submarino: Un instructor de buceo denunció un violento enfrentamiento con tres hombres en las Maldivas a 15 metros de profundidad.
  • Acusación grave: El buzo, Xiao Du, afirmó que intentaron quitarle el regulador y ahogarlo.
  • Investigación en curso: Las autoridades y empresas turísticas marítimas iniciaron una pesquisa sobre el altercado.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Tragedia en el deporte: una promesa de 15 años murió tras ser alcanzada por un rayo en pleno torneo
Quién es el jugador de fútbol que chocó junto a su amante en el auto: el alarmante nivel de alchol en sangre
Importante futbolista chocó borracho: iba con otra mujer en el auto y su pareja se enteró de la peor manera

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar