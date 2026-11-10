Video de terror: buzos se enfrentaron a 15 metros de profundidad y uno denunció que intentaron ahogarlo

Las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales muestran momentos de tensión durante la inmersión. En el video se observa a un segundo hombre, a quien Du identificó como un guía local, sujetándolo de un brazo mientras el instructor intenta apartarse. En medio del forcejeo, otro buzo parece llevar una mano hacia su rostro.

La grabación no permite establecer por sí sola cómo comenzó la pelea ni determinar quién tuvo la responsabilidad. Sin embargo, Du sostuvo que uno de los hombres intentó retirarle el regulador y que consiguió escapar antes de regresar a la superficie.

Una vez fuera del agua, el enfrentamiento continuó desde una embarcación. En otra grabación se escucha al instructor discutir con un hombre que estaba en una lancha cercana: “Ustedes vinieron hacia mí y me sujetaron”, reclamó.

Pero su denuncia fue todavía más grave. “Intentaron quitarme la boquilla. Intentaron matarme bajo el agua, los tres. Tres personas contra mí”, afirmó en el video. Se trata de su versión de los hechos, que ahora deberá ser evaluada en el marco de la investigación.

El caso tuvo repercusiones inmediatas en las empresas vinculadas con la actividad. Maldives Legend Fleet, compañía en cuya embarcación viajaban Du y su amigo, confirmó que se había producido un incidente entre pasajeros de uno de sus barcos y un guía relacionado con otra nave, identificada como Infinity X.

En un comunicado, la firma aseguró que la seguridad de los buzos es su principal prioridad y señaló que había escuchado los testimonios de sus huéspedes. Sin embargo, evitó brindar mayores detalles debido a que el episodio se encuentra bajo análisis oficial.

Además, un directivo de la compañía confirmó al Daily Mail que uno de sus guías fue suspendido a raíz de lo ocurrido. Según explicó, el enfrentamiento comenzó después de un incidente entre un guía de la otra embarcación y uno de los pasajeros de Maldives Legend Fleet, lo que motivó la intervención del equipo de buceo.

El representante reconoció que posteriormente surgieron acusaciones graves sobre el comportamiento de su empleado y sostuvo que las circunstancias requieren “un examen cuidadoso e imparcial”. La empresa no informó cuánto durará la suspensión ni dio a conocer la identidad del guía apartado.

La polémica también llegó a la Asociación Nacional de Navegación de las Maldivas (NBAM), que anunció una investigación y manifestó su preocupación por el enfrentamiento entre integrantes de los equipos vinculados con ambas embarcaciones.

La entidad calificó el episodio como “un asunto grave que requiere una investigación imparcial y exhaustiva” y pidió que cualquier conducta indebida o negligencia sea determinada conforme a las leyes locales.

Además, solicitó la intervención de la Policía de Maldivas, el Ministerio de Turismo y otros organismos competentes. También llamó a actuar con prudencia frente a las imágenes y versiones que circulan en internet, para evitar conclusiones anticipadas antes de que se conozcan los resultados.

Las Maldivas, un archipiélago de 1.192 islas coralinas ubicado en el océano Índico, es uno de los destinos más reconocidos del mundo para practicar buceo. Sus arrecifes y aguas cristalinas atraen cada año a miles de turistas que buscan explorar la vida marina.

Sin embargo, esta vez una inmersión en ese escenario paradisíaco terminó en una denuncia estremecedora: un instructor asegura que tres hombres intentaron dejarlo sin aire a 15 metros bajo el mar. El video ya está en manos de las autoridades y las investigaciones buscan determinar qué ocurrió realmente.