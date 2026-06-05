Indio Solari: de cuánto es la fortuna que deja el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Los recitales masivos que realizó durante su etapa solista suelen ser señalados como uno de los principales factores detrás de las estimaciones sobre su patrimonio. Uno de los casos más citados es el show de Olavarría en 2017, que, según reconstrucciones periodísticas, habría facturado cerca de U$S10 millones por venta de entradas.

Tras descontar los gastos de organización, logística, sonido, seguridad y permisos, distintos medios estimaron que las ganancias podrían haber rondado los U$S7 millones.

A ese fenómeno se suman las presentaciones de Gualeguaychú en 2014, con una facturación estimada de U$S8 millones; Tandil en 2016, con alrededor de U$S9 millones; Mendoza en 2014, con U$S5,8 millones; y Junín en 2011, con unos U$S2,8 millones.

De acuerdo con distintos relevamientos periodísticos, sus seis espectáculos más convocantes habrían generado una recaudación superior a los U$S36 millones por venta de entradas.

Solari realizó pocos shows en comparación con otros artistas, aunque cada presentación convocaba a decenas de miles de seguidores y movilizaba importantes recursos para su organización.

Las canciones que más incrementaron el patrimonio del Indio Solari

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A la recaudación obtenida por los conciertos se suma el valor de su obra musical. Canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, como "Un poco de amor francés", "Un ángel para tu soledad" y "Esa estrella era mi lujo", acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Según cálculos citados por Forbes a partir de datos públicos de Spotify, los derechos generados por las canciones más escuchadas podrían ubicarse entre U$S1,5 y U$S2,6 millones a lo largo de los años.

Tras la separación de Los Redonditos en 2001, Solari continuó su carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo un esquema de gestión independiente y conservando el control sobre buena parte de su producción artística.

El destino de la herencia

A lo largo de su carrera, Solari evitó hablar en detalle sobre cuestiones vinculadas con su patrimonio personal. Con su fallecimiento, la administración de los derechos de autor, las regalías y los activos asociados a su trayectoria quedará en manos de sus herederos: su esposa Virginia y su hijo Bruno.