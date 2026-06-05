Muerte del Indio Solari: el conmovedor mensaje de despedida de Skay Beilinson

La muerte de Carlos "Indio" Solari generó repercusiones en todo el ambiente artístico y una de las despedidas más esperadas fue la de Skay Beilinson, histórico compañero del cantante en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Tras conocerse la muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años, Skay Beilinson publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para despedir a quien fue su compañero y socio en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Tras conocerse la muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años, Skay Beilinson publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para despedir a quien fue su compañero en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
La muerte de Carlos "Indio" Solari generó repercusiones en todo el ambiente artístico y una de las despedidas más esperadas fue la de Skay Beilinson, histórico compañero del cantante en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el guitarrista publicó un mensaje en el que recordó al músico y expresó su dolor por la noticia. En el texto, Skay aseguró que llevará al Indio "en cada recuerdo" y "en cada canción de ayer", le deseó un "buen viaje" y lo definió como una luz que seguirá acompañando a quienes lo admiraron.
El mensaje concluye con una frase breve que resume el impacto de la noticia para el músico: "Hoy es un día muy triste".
Junto a la despedida, Skay informó además que quedó suspendido hasta nuevo aviso el recital que tenía previsto realizar este sábado. El anuncio fue incluido al final de la publicación difundida en sus redes sociales.
La reacción del guitarrista era una de las más esperadas por los seguidores de Los Redondos, dado que ambos protagonizaron una de las sociedades artísticas más influyentes de la historia del rock argentino. Durante más de dos décadas compartieron escenarios, grabaciones y la construcción de un fenómeno cultural que trascendió a la música.
Tras conocerse la publicación, miles de usuarios comentaron el posteo y compartieron fragmentos del mensaje en distintas plataformas, donde rápidamente se volvió viral.
La despedida de Skay se sumó a las múltiples muestras de afecto que recibió el Indio Solari luego de conocerse su fallecimiento a los 77 años, una noticia que conmocionó a fanáticos y figuras de la música argentina.