Muerte del Indio Solari: el conmovedor mensaje de despedida de Skay Beilinson

Junto a la despedida, Skay informó además que quedó suspendido hasta nuevo aviso el recital que tenía previsto realizar este sábado. El anuncio fue incluido al final de la publicación difundida en sus redes sociales.

La reacción del guitarrista era una de las más esperadas por los seguidores de Los Redondos, dado que ambos protagonizaron una de las sociedades artísticas más influyentes de la historia del rock argentino. Durante más de dos décadas compartieron escenarios, grabaciones y la construcción de un fenómeno cultural que trascendió a la música.

Tras conocerse la publicación, miles de usuarios comentaron el posteo y compartieron fragmentos del mensaje en distintas plataformas, donde rápidamente se volvió viral.

La despedida de Skay se sumó a las múltiples muestras de afecto que recibió el Indio Solari luego de conocerse su fallecimiento a los 77 años, una noticia que conmocionó a fanáticos y figuras de la música argentina.