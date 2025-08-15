En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Racing
POLEMICA

Insólita denuncia de una mujer contra un dirigente de Racing: "Me robó un consolador... Si lo quiere que se compre uno"

"Me cansé de esperar que me lo devuelva", dijo la expareja en un posteo en Instagram.

Insólita denuncia de una mujer contra un dirigente de Racing: Me robó un consolador... Si lo quiere que se compre uno

Ginette Micheloud, expareja de Leandro Rodríguez Hevia —productor de eventos, uno de los fundadores del Predio Tita Mattiussi y actual vocal de la Comisión Directiva de Racing—, publicó un fuerte descargo en Instagram en el que lo acusó de robarle un objeto sexual de su casa.

Leé también Diego Milito explicó por qué Marcos Rojo no podrá jugar el torneo local con Racing
diego milito explico por que marcos rojo no podra jugar el torneo local con racing

“Hoy me río porque parece gracioso, pero no lo es. Me cansé de esperar que me lo devuelva. Le di la oportunidad y no lo hizo. Esto no puede quedar así”, escribió en sus historias.

Según Micheloud, el hecho ocurrió la semana pasada, cuando Rodríguez Hevia pasó por su vivienda para retirar ropa limpia. En ese momento, habría revisado sus pertenencias y se llevó un “juguete” que ella había comprado diez días antes y guardado en el cajón de su ropa interior.

“Eso, en mi barrio, se llama robar. No me jodas… No vino un ladrón a llevarse solo eso”, afirmó.

La mujer señaló que él es la única persona con llaves del lugar y que, cuando lo enfrentó, lo negó: “Me dijo ‘yo no fui’. Pero si es el único con acceso, ¿quién más podría ser? El cajón estaba revuelto y la caja grande donde lo guardaba no apareció más”. Incluso sugirió que el robo pudo haber sido para uso personal: “No voy a decir para qué, pero se lo pueden imaginar. Si lo quería, que se compre uno. Tiene plata para hacerlo, pero vino a llevarse el mío”.

Rodríguez Hevia fue asambleísta de Racing entre 2009 y 2011, secretario entre 2011 y 2013 y preside desde 2014 la agrupación política Racing Siempre. Actualmente, bajo la gestión de Diego Milito, encabeza el Departamento de Filiales.

En noviembre de 2024 ya había estado en el centro de la polémica, cuando hinchas y socios lo cuestionaron por su declaración como testigo en una demanda millonaria contra el club por trabajo “no registrado” de un ex empleado, lo que habría perjudicado económicamente a la institución.

Tras comentarios en redes que insinuaban un posible canje con un sex shop, Micheloud lo negó: “No es publicidad encubierta, es algo real y triste. Lo cuento con humor porque es absurdo y macabro, pero es un hecho que me dolió. Me robó, me trató de loca y encima dijo que yo lo había perdido”.

Finalmente, lo identificó sin rodeos: “Cuando hablo del tipo, me refiero al papá de mi hija. Dudé en hacerlo público, pero no se la voy a dejar pasar. Se tiene que rescatar mucho conmigo”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Racing
Notas relacionadas
El gesto de Gustavo Costas con los hinchas de Racing que estuvieron demorados en Uruguay
El tajante comentario de Gustavo López tras la llegada de Marcos Rojo a Racing: "Es una..."
Marcos Rojo reveló cuál fue la frase de Costas que lo convenció de firmar en Racing

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar