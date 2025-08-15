Insólita denuncia de una mujer contra un dirigente de Racing: "Me robó un consolador... Si lo quiere que se compre uno"

La mujer señaló que él es la única persona con llaves del lugar y que, cuando lo enfrentó, lo negó: “Me dijo ‘yo no fui’. Pero si es el único con acceso, ¿quién más podría ser? El cajón estaba revuelto y la caja grande donde lo guardaba no apareció más”. Incluso sugirió que el robo pudo haber sido para uso personal: “No voy a decir para qué, pero se lo pueden imaginar. Si lo quería, que se compre uno. Tiene plata para hacerlo, pero vino a llevarse el mío”.

Rodríguez Hevia fue asambleísta de Racing entre 2009 y 2011, secretario entre 2011 y 2013 y preside desde 2014 la agrupación política Racing Siempre. Actualmente, bajo la gestión de Diego Milito, encabeza el Departamento de Filiales.

En noviembre de 2024 ya había estado en el centro de la polémica, cuando hinchas y socios lo cuestionaron por su declaración como testigo en una demanda millonaria contra el club por trabajo “no registrado” de un ex empleado, lo que habría perjudicado económicamente a la institución.

Tras comentarios en redes que insinuaban un posible canje con un sex shop, Micheloud lo negó: “No es publicidad encubierta, es algo real y triste. Lo cuento con humor porque es absurdo y macabro, pero es un hecho que me dolió. Me robó, me trató de loca y encima dijo que yo lo había perdido”.

Finalmente, lo identificó sin rodeos: “Cuando hablo del tipo, me refiero al papá de mi hija. Dudé en hacerlo público, pero no se la voy a dejar pasar. Se tiene que rescatar mucho conmigo”.