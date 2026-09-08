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Jorgelina Cardoso decidió intervenir tras el robo piraña a un joven

La tremenda reacción de Jorgelina Cardoso con un joven al que le robaron todo antes del clásico de Rosario. Enterate.

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Jorgelina Cardoso decidió intervenir tras el robo piraña a un joven

La previa del clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's Old Boys quedó marcada por un episodio de extrema tensión. Un joven emprendedor que tenía un puesto callejero de indumentaria deportiva fue víctima de un robo que le hizo perder prácticamente toda la mercadería que había preparado para vender durante uno de los partidos más esperados de la ciudad.

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El momento quedó registrado por una persona que pasaba por el lugar y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se puede observar cómo varios hinchas de Newell's, que se movilizaban en motos, se acercaron al puesto y se llevaron parte de la mercadería.

Para el joven, el golpe fue doble: además de quedarse sin los productos, perdió buena parte del dinero que había invertido para preparar su negocio en una fecha en la que esperaba tener buenas ventas.

La situación generó indignación entre quienes conocieron la historia, pero también provocó una reacción inesperada. Entre las personas que vieron lo ocurrido estuvo Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, quien decidió hacer algo para ayudar al vendedor.

La rosarina se comunicó con su marido y le hizo un pedido muy especial: una camiseta de Ángel Di María. Pero no era para ella.

La intención de Jorgelina era que el joven pudiera recibir un recuerdo que, en medio de semejante momento, pudiera devolverle aunque fuera un poco de alegría. La camiseta fue firmada por el futbolista y posteriormente llegó a manos del vendedor.

La reacción del joven al recibirla fue inmediata. Frente a las cámaras, contó qué había recibido y no ocultó su emoción.

—¿Qué te dieron? —le preguntó el periodista al joven robado.

La camiseta firmada. Firmada de Di María. Cuando llegue a mi casa la voy a colgar en la pared, en mi pieza. Estoy muy feliz, respondió.

En las imágenes también mostró el detalle que convirtió a la camiseta en un recuerdo todavía más especial: la firma del futbolista.

El gesto de Cardoso no es casual. La empresaria y el delantero mantienen desde hace años una relación muy cercana y ella se convirtió en una de las personas que más lo acompañó durante su carrera, especialmente en los momentos más difíciles.

Cuando Di María era cuestionado por su rendimiento en la Selección Argentina, Jorgelina salió públicamente en su defensa. Incluso llegó a contar en una entrevista que anotaba los nombres de los periodistas que habían sido especialmente duros con su marido para no olvidarlos a la hora de decidir a quién concederle una entrevista.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2009, cuando fueron presentados por una prima del futbolista. Desde entonces construyeron una familia y atravesaron juntos buena parte de la carrera del rosarino.

Por eso, el gesto que tuvo ahora con el joven vendedor volvió a mostrar otra de las facetas de Cardoso: la de involucrarse personalmente cuando una historia la conmueve.

Y esta vez, después de un robo que había dejado a un emprendedor rosarino prácticamente sin nada, la ayuda llegó de una manera que probablemente nunca hubiera imaginado: una camiseta firmada por Ángel Di María que, según adelantó, ocupará un lugar especial en su habitación.

En pocas palabras

  • Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, intervino tras el robo piraña a un joven vendedor.
  • Cardoso solicitó y obtuvo una camiseta firmada por Di María para regalar al damnificado.
  • El joven, emocionado, recibió la camiseta y expresó su felicidad por el gesto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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