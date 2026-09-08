Jorgelina Cardoso decidió intervenir tras el robo piraña a un joven

La rosarina se comunicó con su marido y le hizo un pedido muy especial: una camiseta de Ángel Di María. Pero no era para ella.

La intención de Jorgelina era que el joven pudiera recibir un recuerdo que, en medio de semejante momento, pudiera devolverle aunque fuera un poco de alegría. La camiseta fue firmada por el futbolista y posteriormente llegó a manos del vendedor.

La reacción del joven al recibirla fue inmediata. Frente a las cámaras, contó qué había recibido y no ocultó su emoción.

—¿Qué te dieron? —le preguntó el periodista al joven robado.

—La camiseta firmada. Firmada de Di María. Cuando llegue a mi casa la voy a colgar en la pared, en mi pieza. Estoy muy feliz, respondió.

En las imágenes también mostró el detalle que convirtió a la camiseta en un recuerdo todavía más especial: la firma del futbolista.

El gesto de Cardoso no es casual. La empresaria y el delantero mantienen desde hace años una relación muy cercana y ella se convirtió en una de las personas que más lo acompañó durante su carrera, especialmente en los momentos más difíciles.

Cuando Di María era cuestionado por su rendimiento en la Selección Argentina, Jorgelina salió públicamente en su defensa. Incluso llegó a contar en una entrevista que anotaba los nombres de los periodistas que habían sido especialmente duros con su marido para no olvidarlos a la hora de decidir a quién concederle una entrevista.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2009, cuando fueron presentados por una prima del futbolista. Desde entonces construyeron una familia y atravesaron juntos buena parte de la carrera del rosarino.

Por eso, el gesto que tuvo ahora con el joven vendedor volvió a mostrar otra de las facetas de Cardoso: la de involucrarse personalmente cuando una historia la conmueve.

Y esta vez, después de un robo que había dejado a un emprendedor rosarino prácticamente sin nada, la ayuda llegó de una manera que probablemente nunca hubiera imaginado: una camiseta firmada por Ángel Di María que, según adelantó, ocupará un lugar especial en su habitación.