Marcela Tinayre confirmó en exclusivo a A24 cómo está Mirtha Legrand y qué pasará hoy

Mirtha permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el lunes, luego de que su médico de cabecera recomendara que se trasladara al centro de salud para realizarse estudios y permanecer bajo observación.

La preocupación comenzó durante el fin de semana. El domingo, la conductora tenía previsto realizar su tradicional merienda con amigos, una costumbre que mantiene desde hace años y que suele reunir a algunas de sus personas más cercanas.

Entre quienes suelen participar de esos encuentros se encuentran Héctor Vidal Rivas, Teté Coustarot, Martín Cabrales y Ale Veroutis. Sin embargo, esta vez la reunión tuvo que ser suspendida porque Mirtha no se encontraba bien.

La situación llevó a que su médico la revisara y recomendara su traslado al Mater Dei. De acuerdo con el parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei, Mirtha ingresó al centro de salud “cursando un cuadro respiratorio bronquial”.

El comunicado informó que la conductora permanecería internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente.

El parte, fechado el 7 de septiembre de 2026, lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei. Desde el centro de salud también señalaron que, si no se producen cambios, este miércoles se emitirá un nuevo parte médico, y remarcaron que ese será el único medio oficial para comunicar novedades sobre su estado.

La conductora, que tiene 99 años, cuenta con antecedentes de problemas respiratorios y su entorno mantiene una especial atención ante cualquier síntoma.

Días antes de su internación, Mirtha ya había tenido que suspender la grabación de su programa debido a un cuadro gripal y se encontraba haciendo reposo. Ahora, mientras continúa bajo control médico, las palabras de Marcela Tinayre llevaron un poco de calma a sus seguidores: “Está re bien y mejorando día a día”.