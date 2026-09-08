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Netflix estrenó la película más esperada: dura menos de 2 horas y ya está en el Top 10

Netflix sumó a su catálogo una inquietante película que combina traumas del pasado, misterio y terror psicológico en menos de dos horas.

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Netflix estrenó la película más esperada: dura menos de 2 horas y ya está en el Top 10. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó la película más esperada: dura menos de 2 horas y ya está en el Top 10. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a apostar por una historia capaz de generar incomodidad sin depender de los clásicos sustos repentinos. En vísperas de Halloween, la plataforma incorporó a su catálogo "Huye, conejo, huye" (Run rabbit run, 2023), una película australiana de terror psicológico que propone una experiencia intensa, confusa y perturbadora.

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El largometraje llamó la atención por su particular manera de construir el suspenso. Durante buena parte de la historia, las respuestas parecen estar ocultas. Los acontecimientos generan dudas y la sensación de que algo no termina de encajar.

La trama avanza entre recuerdos, situaciones extrañas y secretos que comienzan a alterar la vida de su protagonista. Lo que inicialmente parece una historia familiar se transforma poco a poco en un relato mucho más oscuro.

Con una duración de 1 hora y 39 minutos, Huye, conejo, huye se presenta como una alternativa para quienes buscan una película de terror psicológico que pueda verse en una sola noche, pero que mantenga una atmósfera incómoda hasta sus últimos minutos.

¿De qué trata Huye, conejo, huye en Netflix?

La protagonista de Huye, conejo, huye es Sarah, interpretada por Sarah Snook, conocida mundialmente por su trabajo como protagonista de Succession. En esta oportunidad, la actriz se alejó de aquel universo para asumir un personaje completamente diferente.

Sarah trabaja en una clínica de fertilidad y lleva adelante su vida mientras intenta criar a su hija, Mia, interpretada por Lily LaTorre. Sin embargo, la tranquilidad comienza a desaparecer cuando la niña empieza a atravesar situaciones relacionadas con recuerdos del pasado.

Lo que ocurre con Mia despierta en la protagonista una serie de recuerdos dolorosos que parecían permanecer enterrados. A partir de ese momento, la historia empieza a construir una tensión cada vez mayor.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Una madre soltera se inquieta cada vez más cuando su hija afirma tener recuerdos de otra vida, lo que hace resurgir el doloroso pasado de su familia".

Una película para quienes prefieren el terror psicológico

No todas las películas de terror buscan provocar miedo de la misma manera.

Algunas apuestan por criaturas, persecuciones o sobresaltos constantes. Otras prefieren construir una sensación progresiva de inquietud. Huye, conejo, huye pertenece claramente al segundo grupo. La película prioriza el terror psicológico y el suspenso.

Esa estructura puede resultar especialmente atractiva para quienes disfrutan de las historias en las que el misterio ocupa un lugar central. La experiencia no depende solamente de lo que aparece en pantalla. También depende de aquello que el espectador empieza a imaginar.

¿Por qué puede ser una opción ideal para ver en una sola noche?

Con una duración de 1 hora y 39 minutos, la película tiene una extensión que permite verla sin necesidad de dedicar varias horas. Ese es uno de sus puntos más accesibles.

La historia puede convertirse en una alternativa para una noche entre semana o para quienes buscan una producción de suspenso que no se extienda demasiado. Sin embargo, su duración no impide que la película desarrolle los conflictos principales.

Su atención está puesta en el misterio que rodea a los personajes y en las situaciones que comienzan a alterar su vida cotidiana. Por eso, la película propone una experiencia intensa dentro de un tiempo relativamente breve.

Netflix apuesta por una historia diferente para los amantes del género

Las películas de terror disponibles en Netflix ofrecen propuestas muy diferentes entre sí.

Algunas se apoyan en el terror sobrenatural. Otras recurren al misterio policial. También existen historias centradas en el drama psicológico. Huye, conejo, huye se ubica dentro de esta última categoría.

Su principal interés está en la mente de sus personajes. La película explora recuerdos dolorosos, conflictos familiares y situaciones que comienzan a alterar la percepción de la realidad. El terror aparece, entonces, desde un lugar más íntimo.

Esa combinación entre drama y suspenso psicológico construye una experiencia diferente a la de las películas que dependen exclusivamente de los sobresaltos.

Tráiler oficial de Huye, conejo, huye en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix sumó: una inquietante película de terror psicológico australiana llamada "Huye, conejo, huye".
  • Trama intrigante: la historia combina traumas del pasado, misterio y secretos que alteran la vida de la protagonista, interpretada por Sarah Snook.
  • Experiencia intensa: dura menos de 2 horas y se enfoca en el suspenso y la atmósfera incómoda, ideal para una noche.
Resumen generado por Thinkindot AI
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