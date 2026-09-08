Muerte de Ernestina Pais: la Justicia cerró la investigación y se conoció qué revelaron las pericias

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la fiscal Carolina Asprella indicó que las diferentes pericias realizadas durante la investigación dieron negativo. A partir de esos resultados, el hecho fue considerado un “accidente”.

Uno de los interrogantes que debía despejar la causa era si alguna otra persona había tenido participación en el episodio. Para determinarlo, se realizaron peritajes mecánicos y, de acuerdo con lo informado por la fiscalía, esos estudios permitieron descartar la intervención de terceros.

Pero hubo un elemento que los investigadores no pudieron revisar. La titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 1 del Departamento Judicial San Isidro informó que no fue posible abrir el teléfono celular de Ernestina Pais.

En tanto, la autopsia ya había aportado un dato determinante sobre las causas de su muerte. El examen estableció que la conductora sufrió un grave traumatismo de cráneo durante el impacto, lesión que provocó su fallecimiento.

A su vez, los análisis toxicológicos también fueron determinantes para avanzar en la investigación. Los peritos forenses concluyeron de manera unánime que no había componentes extraños en el organismo de la conductora. En otras palabras, el estudio descartó la presencia de alcohol y de otras sustancias en la sangre de Ernestina Pais.

Así las cosas, con las pericias realizadas y los distintos elementos incorporados a la causa, la Justicia decidió cerrar la investigación. La conclusión final fue contundente: no hubo intervención de terceros y el fallecimiento de Ernestina Pais fue consecuencia de un accidente.

Quién fue Ernestina Pais

Ernestina Pais fue una reconocida conductora de la televisión argentina, que falleció a los 54 años tras un trágico accidente en San Isidro el 26 de junio de 2026. Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, dejó una trayectoria de más de tres décadas en medios, marcada por su estilo espontáneo, irreverente y cercano.

Su carrera comenzó en la prensa gráfica como editora de Fotografía en la revista Los Inrockuptibles, pero pronto saltó a la pantalla como movilera en el icónico programa de Jorge Guinzburg como La Biblia y el calefón. La consagración llegó con Mañanas informales, ciclo que condujo junto a Guinzburg y que le dio popularidad masiva, además de premios Clarín y Martín Fierro.

En 2009 hizo historia al convertirse en la primera mujer al frente de Caiga Quien Caiga (CQC), reemplazando a Mario Pergolini y logrando dos nominaciones consecutivas al Martín Fierro como mejor conductora. Su paso por la TV incluyó también Intratables, Desayuno Americano y una participación en Bailando por un sueño en 2016.

En radio condujo programas propios como Salgan al sol y Un día perfecto (Rock & Pop), Honestidad brutal (Vale 97.5) y Mundo Paralelo (Blue 100.7 FM), obteniendo el Martín Fierro a la mejor conducción femenina.

En sus últimos años incursionó en el teatro con elogios de la crítica y, al momento de su muerte, integraba el elenco de El divorcio del año, dirigida por José María Muscari.