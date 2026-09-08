Cerimedo habló al ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad y sorprendió con un pedido

Durante su traslado, Cerimedo sostuvo que Beller deberá “explicarle a la Justicia las mentiras que está diciendo” y aseguró que espera que se conozca la verdad sobre el caso.

El argentino había solicitado permanecer detenido en Santa Cruz, pero el juez Douglas Borda rechazó los planteos de su defensa. Con su pedido de perdón hacia el presidente Paz, coloca otro elemento en su esfuerzo en desligarlo del tema, algo que obligó al propio mandatario a aclarar públicamente su vínculo con Cerimedo. Sólo lo ayudó en campaña y luego, cuando asumió el Gobierno, Cerimedo no tuvo función alguna.

El momento del traslado de Cerimedo a una prisión de máxima seguridad en Bolivia. (Foto: Gentileza LaRazon.bo)

Cerimedo: declaración en el traslado a una cárcel de máxima seguridad

El argentino llegó al complejo penitenciario luego de un fuerte operativo policial que comenzó durante la madrugada en Santa Cruz. Pero antes de ingresar a la cárcel, Cerimedo tuvo la oportunidad de responder al paso a las preguntas de la prensa. Dejó un breve mensaje dirigido al presidente boliviano Rodrigo Paz, de quien había sido asesor personal. Le pidió perdón y en la misma declaración descalificó a la abogada Beller: “Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca”, su expareja.

Cerimedo sigue detenido desde el 21 de agosto por la causa vinculada al ataque armado contra Beller. La fiscal entiende, por las pruebas reunidas, que Cerimedo fue quien contrató a los sicarios para asesinar a Beller, pero fallaron. A tal punto, que a causa contra el - en etapa aún de investigación - es por instigador en una tentativa de femicidio.

Mientras tanto, Beller continúa aportando elementos a la investigación y realizó nuevas acusaciones contra Cerimedo. La abogada pidió, entre otras medidas, pericias sobre mensajes que atribuye al supuesto sicario que la atacó y señaló coincidencias en la forma de escritura con conversaciones de su expareja.