En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Fernando Cerimedo
Bolivia
Bolivia

Cerimedo habló al ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad y sorprendió con un pedido

Por razones de la causa, la justicia boliviana decidió enviarla a una prisión de máxima seguridad. Aprovechó el momento, rodeado de periodistas, para realizar declaraciones.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Banner Seguinos en google DESK
Fernando Cerimedo volvió a hablar en Bolivia. Repitió acusaciones contra Beller y le pidió perdón al presidente de Bolivia. (Foto: Gentileza LaRazón. bo)

Fernando Cerimedo volvió a hablar en Bolivia. Repitió acusaciones contra Beller y le pidió perdón al presidente de Bolivia. (Foto: Gentileza LaRazón. bo)

"Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca", dijo Fernando Cerimedo en Bolivia. Tuvo un breve diálogo con los periodistas cuando era trasladado a la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Se refirió así nuevamente a su ex pareja, Nadia Beller. El ex asesor está preso porque la justicia boliviana cree que fue el instigador del intento de asesinato que sufrió la abogada.

Leé también Más problemas para Cerimedo: el presidente de Bolivia negó una sospecha clave sobre el asesor
El presidente de Bolivia, con sus declaraciones, se metió en el caso Cerimedo. (Foto: A24.com)

Al mismo tiempo, le pidió perdón al presidente de ese país, Rodrigo Paz Pereira. El acusado de autor intelectual del fallido asesinato a Beller reconoció que el mandatario boliviano le había aconsejado terminar con esa relación.

El consultor argentino Fernando Cerimedo fue trasladado durante la madrugada a la cárcel en donde permanecerá detenido preventivamente. El operativo comenzó cerca de las 3.30 y terminó con su llegada al aeropuerto de El Alto y posterior traslado al penal, ubicado a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Cerimedo estaba detenido en Palmasola, Santa Cruz de la Sierra, luego de haber sido acusado por el intento de femicidio de su expareja, la abogada Nadia Beller. Además, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, causa en la que un juez dispuso su traslado a La Paz y la prisión preventiva de 180 días.

Durante su traslado, Cerimedo sostuvo que Beller deberá “explicarle a la Justicia las mentiras que está diciendo” y aseguró que espera que se conozca la verdad sobre el caso.

El argentino había solicitado permanecer detenido en Santa Cruz, pero el juez Douglas Borda rechazó los planteos de su defensa. Con su pedido de perdón hacia el presidente Paz, coloca otro elemento en su esfuerzo en desligarlo del tema, algo que obligó al propio mandatario a aclarar públicamente su vínculo con Cerimedo. Sólo lo ayudó en campaña y luego, cuando asumió el Gobierno, Cerimedo no tuvo función alguna.

El momento del traslado de Cerimedo a una prisión de máxima seguridad en Bolivia. (Foto: Gentileza LaRazon.bo)

El momento del traslado de Cerimedo a una prisión de máxima seguridad en Bolivia. (Foto: Gentileza LaRazon.bo)

Cerimedo: declaración en el traslado a una cárcel de máxima seguridad

El argentino llegó al complejo penitenciario luego de un fuerte operativo policial que comenzó durante la madrugada en Santa Cruz. Pero antes de ingresar a la cárcel, Cerimedo tuvo la oportunidad de responder al paso a las preguntas de la prensa. Dejó un breve mensaje dirigido al presidente boliviano Rodrigo Paz, de quien había sido asesor personal. Le pidió perdón y en la misma declaración descalificó a la abogada Beller: “Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca”, su expareja.

Cerimedo sigue detenido desde el 21 de agosto por la causa vinculada al ataque armado contra Beller. La fiscal entiende, por las pruebas reunidas, que Cerimedo fue quien contrató a los sicarios para asesinar a Beller, pero fallaron. A tal punto, que a causa contra el - en etapa aún de investigación - es por instigador en una tentativa de femicidio.

Mientras tanto, Beller continúa aportando elementos a la investigación y realizó nuevas acusaciones contra Cerimedo. La abogada pidió, entre otras medidas, pericias sobre mensajes que atribuye al supuesto sicario que la atacó y señaló coincidencias en la forma de escritura con conversaciones de su expareja.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir

En pocas palabras

  • Fernando Cerimedo: Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bolivia, donde atacó nuevamente a su expareja.
  • Confesión y Perdón: Pidió perdón al presidente boliviano por no haber seguido sus consejos sobre la relación.
  • Acusaciones: Está detenido por ser el presunto instigador de un intento de asesinato y enfrenta investigación por enriquecimiento ilícito.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fernando Cerimedo Bolivia Cárcel denuncia
Notas relacionadas
Fernando Cerimedo rompió el silencio desde la cárcel en Bolivia: "Pronto la verdad saldrá a la luz"
Cerimedo admitió que trabajó para Rodrigo Paz y reveló cuánto llegó a ganar por mes
Cerimedo: la Justicia de Bolivia dictó una nueva medida por presunto enriquecimiento ilícito

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar