"Zapatazo solidario": regalarán 1.000 pares en Plaza de Mayo para denunciar la crisis de las fábricas

La organización comenzó con un grupo reducido de fabricantes y fue incorporando a otros empresarios preocupados por la caída de las ventas.

La iniciativa también cuenta con el acompañamiento de la Cámara de la Industria del Calzado y de UTICRA, que participarán de las actividades posteriores. La entrega será gratuita y estará dirigida a personas que necesiten zapatos.

Por qué los fabricantes de zapatos decidieron protestar

Los fabricantes sostienen que la reducción del consumo está afectando especialmente a los pequeños y medianos establecimientos, que deben afrontar gastos fijos aun cuando disminuyen los pedidos.

A esa situación se suma la competencia de artículos importados, un aspecto que las organizaciones empresariales consideran determinante para explicar las dificultades de las compañías nacionales.

Otro de los reclamos es por el ingreso de mercadería de contrabando y la comercialización informal de productos a través de redes sociales.

Empresarios y trabajadores reclamarán medidas al Gobierno

Una vez finalizada la entrega de zapatos en Plaza de Mayo, los participantes se trasladarán al Salón El Querandí, ubicado en Perú 322, donde está prevista una conferencia de prensa a las 15.

El encuentro reunirá a representantes de UTICRA, autoridades de la Cámara de la Industria del Calzado y fabricantes autoconvocados. Allí expondrán los principales problemas que enfrenta el sector y reclamarán medidas para evitar nuevos cierres de establecimientos y despidos.

Preparan una marcha nacional de la industria del calzado para noviembre

Según anticiparon los fabricantes, la marcha podría realizarse entre el 17 y el 19 de noviembre, aunque la fecha definitiva todavía debe ser confirmada.

La intención es reunir a empresarios, trabajadores y representantes de otras actividades industriales que atraviesan dificultades similares. Desde el sector señalaron que el objetivo es ampliar el reclamo y conseguir respuestas de las autoridades para preservar los establecimientos productivos.

La convocatoria recuerda otras movilizaciones realizadas por la industria del calzado durante las crisis de finales de los años noventa y comienzos de los 2000.