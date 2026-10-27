Mica Lapegüe se refirió al difícil momento que vivió tras ser mamá: "No sé si voy a..."

Sin embargo, detrás de esa felicidad también hubo momentos de angustia. La actriz explicó que una noche de poco descanso la invadieron pensamientos negativos y lo que la llevó a preocuparse por cómo enfrentaría las exigencias de la crianza. “Cuando uno duerme mal o no podés dormir durante toda la noche, la cabeza se te dispara a lugares oscuros”, reconoció al describir lo que le ocurrió durante el puerperio.

En ese sentido, recordó que el episodio coincidió con una sesión de terapia. “Me pasó un solo día y justo ese día tenía terapia. Mi cabeza se fue a pensar cosas como ‘no sé si voy a poder con este cansancio’”, contó. Y agregó que también se preguntaba cuánto tiempo tendría que soportar las noches sin dormir. Pero inmediatamente, aseguró que pudo recuperar la tranquilidad. “Después se me acomodaron las ideas y listo”, señaló.

En este proceso, Mica Lapegüe destacó el apoyo fundamental de su pareja. “En mi caso, Tomi está muy presente, lo quiere charlar, preguntarme qué me pasa y dejarme en claro que somos un equipo, eso ayuda”, afirmó.

Además, confesó que el rápido crecimiento de Delfina la encuentra especialmente sensible. “Estoy medio melancólica, pero es verdad. Hay que estar en el presente para disfrutar este momentito”, reflexionó.

Finalmente, la actriz reconoció que su experiencia la llevó a valorar aún más a su propia madre y a todas las mujeres que atravesaron situaciones similares. “Pienso en mi mamá y en todas las mujeres, poder se puede”, concluyó.

Cuál fue el conmovedor momento que vivió Mica Lapegüe con su hija recién nacida

Desde el nacimiento de Delfina, su primera hija con Tomás Bartolomé, Mica Lapegüe atraviesa una etapa muy especial y comparte con sus seguidores distintos momentos de esta nueva experiencia. Apenas unos días después del parto, la actriz emocionó al mostrar una tierna escena junto a la pequeña y revelar cómo logra transmitirle tranquilidad.

A través de su cuenta de Instagram, publicó un video en el que aparece con su beba en brazos, completamente dormida. Junto a las imágenes, contó cuál es la particular forma que encontró para ayudarla a relajarse y describió la profunda emoción que siente cuando lo consigue.

“Yo, de verdad, no encuentro sensación más linda en el mundo que ella se calme con mi respiración”, expresó conmovida.

Luego, explicó cómo es ese instante de conexión entre ambas y qué hace para que Delfina pueda tranquilizarse. “Yo me pongo acá para que ella escuche y empiezo a respirar profundo”, relató.

Para Mica Lapegüe, esos momentos representan una pausa de paz en medio de los desafíos que implica la maternidad durante los primeros meses de vida de su hija. “Encontramos un momento de paz que es hermoso, no lo puedo explicar”, aseguró.

Sin embargo, la actriz también aclaró que esta técnica no siempre funciona y evitó presentarse como una especialista en el tema. “Obviamente que a veces no funciona, no me quiero hacer la gurú de la maternidad, pero cuando funciona es hermoso”, reconoció.