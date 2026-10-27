La madre de Tiago PZK se metió en la polémica y destrozó a Luck Ra con un durísimo insulto

Sin embargo, la madre de Tiago PZK siguió fiirme desde las redes y cuestionó las desmedidas críticas que se instalan sobre las personas: "Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo. Cuando se difunden mentiras, no solo se daña la imagen de una persona: también se lastima su tranquilidad, sus vínculos y su vida", comenzó.

Y agregó firme: "Antes de compartir o juzgar, pensemos. Detrás de cada publicación hay personas, y la verdad importa. La justicia no debería construirse con rumores ni con acusaciones falsas".

Sobre el final, compartió un romántico posteo de su hijo con La Joaqui y agregó bancándolos a pleno: "Que el mundo se vaya a la mier...!!".

El límite que marcó La Joaqui cuando mencionaron a Luck Ra delante de Tiago PZK

Mientras caminaba de la mano de Tiago PZK, La Joaqui fue sorprendida por una consulta sobre una fuerte declaración de Luck Ra en MasterChef Celecrity (Telefe) y no pudo evitar mostrar su incomodidad.

El notero de Desayuno Americano (América Tv) fue directo al plantearle el tema: “En MasterChef, Luck Ra declaró que no se había terminado el amor, que te seguía queriendo”.

Ante esas palabras, La Joaqui evitó entrar en detalles y respondió de manera contundente, marcando un límite frente a la presencia de su actual pareja.

“No lo vi. No miro. Pero, por favor, hay que respetar a mi pareja”, expresó la cantante mientras intentaba continuar con su camino. Y en ese sentido agregó: “Estoy muy feliz y muy contenta. Así que te imaginarás que no tengo nada que hablar del pasado”.