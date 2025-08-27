José Coronado arrasa en Netflix con esta película y es la comedia romántica más vista.

En vivo Radio La Red
José Coronado
Netflix
CINE ESPAÑOL

José Coronado vuelve a ser protagonista en Netflix y lo hace con una producción que nadie esperaba que alcanzara semejante éxito. El actor español, que ya ha brillado en otros títulos de la plataforma, ahora arrasa con una comedia que se posiciona entre las más vistas y promete mantenerte atrapado durante los 110 minutos de duración de la película.

La película que volvió a poner a Coronado en el centro de atención es "La familia perfecta". Estrenada en 2021, se trata de una comedia romántica que mezcla enredos familiares con situaciones inesperadas y un elenco de lujo. Además de José Coronado, participan Belén Rueda, Gonzalo de Castro, Pepa Aniorte, Carolina Yuste, Gonzalo Ramos, Jesús Vidal, Lalo Tenorio, María Hervás y Huichi Chiu.

Netflix describe la trama con estas palabras: "Al principio, Lucía se siente desconcertada por la familia ecléctica de la novia de su hijo. Pero no se imagina el gran impacto que tendrá en su formal vida."

La familia perfecta 1.jpg

De qué trata "La familia perfecta" en Netflix

El personaje central de la historia es Lucía, interpretada por Belén Rueda. Ella es una mujer de 50 años que cree tener todo bajo control: una vida organizada, estable y sin sobresaltos. Sin embargo, todo cambia cuando su hijo anuncia que se casará con Sara, una joven que pertenece a una familia completamente distinta y mucho más desestructurada que la suya.

Lo que parecía una unión perfecta se transforma en un choque cultural y emocional que desencadena una serie de enredos, momentos hilarantes y reflexiones profundas sobre el verdadero significado de la felicidad.

La familia perfecta Netflix 1

José Coronado y su papel en la película

El reconocido actor español aporta el equilibrio justo entre humor y dramatismo en esta producción. José Coronado ya había consolidado su relación con Netflix gracias a proyectos como Vivir sin permiso y Entrevías, pero esta vez sorprendió con un registro más ligero.

Su versatilidad le permite encajar en personajes intensos, dramáticos y también en aquellos que exigen un costado más descontracturado, lo que vuelve a demostrar por qué es uno de los intérpretes más respetados del cine y la televisión española.

El éxito inesperado de "La familia perfecta" en Netflix

Aunque La familia perfectase estrenó hace algunos años, el impulso que recibió en Netflix fue decisivo para que regresara a los primeros puestos del ranking de lo más visto. El boca en boca, las reseñas positivas y el interés que generan las comedias familiares hicieron que los suscriptores volvieran a descubrirla.

La familia perfecta Netflix 4

El elenco de "La familia perfecta" con José Coronado

Además de José Coronado y Belén Rueda, la película cuenta con un equipo de actores que enriquecen la trama. Carolina Yuste aporta frescura con su papel de Sara, la joven que rompe con los esquemas de la familia de Lucía. Gonzalo Ramos y Pepa Aniorte completan el reparto con interpretaciones que suman dinamismo a la historia.

Este ensamble actoral fue clave para que la película se convirtiera en una propuesta sólida, capaz de atraer tanto a quienes buscan reírse como a aquellos que disfrutan de un relato con un trasfondo emocional.

  • Belén Rueda
  • José Coronado
  • Gonzalo de Castro
  • Pepa Aniorte
  • Carolina Yuste
  • Gonzalo Ramos
  • Jesús Vidal
  • Lalo Tenorio
  • María Hervás
  • Huichi Chiu
La familia perfecta Netflix 3

José Coronado brilla en Netflix con sus películas y series

El actor madrileño se ha convertido en uno de los nombres recurrentes de Netflix. Su participación en series y películas de gran repercusión lo posiciona como una figura clave para la plataforma.

Con La familia perfecta, José Coronado muestra otra faceta de su carrera, aportando humor y cercanía, algo que refuerza su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes registros.

Netflix parece tener claro que su presencia es sinónimo de éxito, y esta película es la prueba más reciente.

Tráiler de "La familia perfecta" en Netflix

Embed

