Netflix deslumbra con una serie española de 5 capítulos y la comparan con "La Casa de Papel".

¿"Asalto al Banco Central" está basada en hechos reales?

La trama de Asalto al Banco Central transporta al espectador a 1981, cuando un grupo de hombres armados entró a una sucursal bancaria en Barcelona y tomó cientos de rehenes. El operativo se extendió durante 37 horas de tensión, un episodio que marcó a la sociedad española de la época.

Este enfoque periodístico es uno de los diferenciales de la serie, ya que permite explorar no solo el crimen en sí, sino también el contexto político y social de un país en plena transición.

Asalto al Banco Central Netflix 5

Cuántos capítulos tiene "Asalto al Banco Central"

La decisión de Netflix de contar esta historia en formato de miniserie fue clave para su impacto. Con solo cinco episodios, la narrativa se mantiene concentrada y sin rellenos, lo que intensifica la tensión de principio a fin.

Cada capítulo combina elementos de drama, suspenso e historia reciente, con una ambientación cuidada que recrea a la perfección la España de los años 80. El resultado es una producción que atrapa desde el primer minuto y no da respiro al espectador.

El elenco de la serie "Asalto al Banco Central"

Miguel Herrán

María Pedraza

Hovik Keuchkerian

Isak Férriz

Patricia Vico

Roberto Enríquez

Tito Valverde

Fernando Cayo

Asalto al Banco Central Netflix 3

"Asalto al Banco Central" es la heredera de "La Casa de Papel"

Desde su estreno, a finales de 2024, Asalto al Banco Central recibió una avalancha de comentarios positivos. Los especialistas la definieron como un drama criminal que mezcla con maestría la tensión de un thriller con la fidelidad histórica de un documental dramatizado.

Medios internacionales destacaron que la serie logró lo que parecía imposible: llenar el vacío dejado por La Casa de Papel, una de las ficciones españolas más vistas en todo el mundo.

Asalto al Banco Central Netflix 4

Un relato que revive la España de los 80

Más allá del atraco en sí, la serie logra transmitir la atmósfera convulsiva de la época. El espectador se sumerge en un país marcado por la inestabilidad política, el eco del intento de golpe de Estado de 1981 y las tensiones sociales de una transición todavía frágil.

La recreación de escenarios, vestuarios y detalles de la vida cotidiana de los 80 otorgan una autenticidad que fue celebrada por quienes vivieron esos años y reconocen la fidelidad de la ambientación.

Asalto al Banco Central Netflix 2

Por qué ver "Asalto al Banco Central" en Netflix

Con tantas opciones en el catálogo de Netflix, Asalto al Banco Central se impone como una de las producciones imperdibles para quienes disfrutan de los thrillers, los dramas históricos y las historias basadas en hechos reales.

Sus cinco capítulos intensos, su elenco de lujo y la crítica especializada que la coloca al nivel de La Casa de Papel convierten a esta serie en un evento televisivo único.

Quienes ya la vieron aseguran que no solo ofrece entretenimiento, sino también una mirada al pasado reciente de España que invita a reflexionar sobre la historia y sus cicatrices.

Tráiler de "Asalto al Banco Central" en Netflix