En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
BASADA EN HECHOS REALES

Netflix deslumbra con una serie española de 5 capítulos y la comparan con "La Casa de Papel"

Esta serie corta española está arrasando en Netflix con tan solo cinco episodios y la crítica ya la señala como la heredera de "La Casa de Papel".

Netflix deslumbra con una serie española de 5 capítulos y la comparan con La Casa de Papel.

Netflix deslumbra con una serie española de 5 capítulos y la comparan con "La Casa de Papel".

Netflix volvió a sorprender a sus suscriptores con una producción española que está dando de qué hablar en todo el mundo. Se trata de "Asalto al Banco Central", una serie que, con apenas cinco capítulos, se convirtió en un fenómeno y ya es considerada por muchos como la gran heredera de "La Casa de Papel".

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller basado en hechos reales y es la película del momento
Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller basado en hechos reales y es la película del momento.

Su secreto: una historia real, un elenco de primer nivel y la intensidad de un relato criminal que mantuvo en vilo a un país entero durante más de 30 horas.

La nueva joya española que conquista a Netflix

Durante los últimos años, España se consolidó como uno de los territorios que más éxitos televisivos aportó al catálogo de Netflix. Los títulos españoles conquistaron al público global con propuestas frescas y de alta calidad. Sin embargo, pocos lograron lo que hizo Asalto al Banco Central: instalarse de inmediato entre lo más visto de la plataforma y recibir elogios unánimes de la crítica.

Asalto al Banco Central Netflix 1

La miniserie no solo atrapó a millones de usuarios, sino que también fue señalada como la producción que recoge el legado de La Casa de Papel, con la diferencia de que su historia se inspira en un atraco real ocurrido en la España de los años 80.

¿"Asalto al Banco Central" está basada en hechos reales?

La trama de Asalto al Banco Central transporta al espectador a 1981, cuando un grupo de hombres armados entró a una sucursal bancaria en Barcelona y tomó cientos de rehenes. El operativo se extendió durante 37 horas de tensión, un episodio que marcó a la sociedad española de la época.

Este enfoque periodístico es uno de los diferenciales de la serie, ya que permite explorar no solo el crimen en sí, sino también el contexto político y social de un país en plena transición.

Asalto al Banco Central Netflix 5

Cuántos capítulos tiene "Asalto al Banco Central"

La decisión de Netflix de contar esta historia en formato de miniserie fue clave para su impacto. Con solo cinco episodios, la narrativa se mantiene concentrada y sin rellenos, lo que intensifica la tensión de principio a fin.

Cada capítulo combina elementos de drama, suspenso e historia reciente, con una ambientación cuidada que recrea a la perfección la España de los años 80. El resultado es una producción que atrapa desde el primer minuto y no da respiro al espectador.

El elenco de la serie "Asalto al Banco Central"

  • Miguel Herrán
  • María Pedraza
  • Hovik Keuchkerian
  • Isak Férriz
  • Patricia Vico
  • Roberto Enríquez
  • Tito Valverde
  • Fernando Cayo
Asalto al Banco Central Netflix 3

"Asalto al Banco Central" es la heredera de "La Casa de Papel"

Desde su estreno, a finales de 2024, Asalto al Banco Central recibió una avalancha de comentarios positivos. Los especialistas la definieron como un drama criminal que mezcla con maestría la tensión de un thriller con la fidelidad histórica de un documental dramatizado.

Medios internacionales destacaron que la serie logró lo que parecía imposible: llenar el vacío dejado por La Casa de Papel, una de las ficciones españolas más vistas en todo el mundo.

Asalto al Banco Central Netflix 4

Un relato que revive la España de los 80

Más allá del atraco en sí, la serie logra transmitir la atmósfera convulsiva de la época. El espectador se sumerge en un país marcado por la inestabilidad política, el eco del intento de golpe de Estado de 1981 y las tensiones sociales de una transición todavía frágil.

La recreación de escenarios, vestuarios y detalles de la vida cotidiana de los 80 otorgan una autenticidad que fue celebrada por quienes vivieron esos años y reconocen la fidelidad de la ambientación.

Asalto al Banco Central Netflix 2

Por qué ver "Asalto al Banco Central" en Netflix

Con tantas opciones en el catálogo de Netflix, Asalto al Banco Central se impone como una de las producciones imperdibles para quienes disfrutan de los thrillers, los dramas históricos y las historias basadas en hechos reales.

Sus cinco capítulos intensos, su elenco de lujo y la crítica especializada que la coloca al nivel de La Casa de Papel convierten a esta serie en un evento televisivo único.

Quienes ya la vieron aseguran que no solo ofrece entretenimiento, sino también una mirada al pasado reciente de España que invita a reflexionar sobre la historia y sus cicatrices.

Tráiler de "Asalto al Banco Central" en Netflix

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie La casa de Papel
Notas relacionadas
José Coronado arrasa en Netflix con esta película y es la comedia romántica más vista
Netflix causa furor con una serie corta de 4 capítulos que está basada en hechos reales
El nuevo drama turco de Netflix que recién se estrena y ya es lo más visto en el Top 10 de películas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar