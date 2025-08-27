Cómo preparar el exquisito alfajor chocolate Dubái en simples pasos

Ingredientes:
Preparación:
Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una textura cremosa.
Incorporar la miel y el huevo. Mezclar hasta integrar.
Añadir los ingredientes secos previamente tamizados (harina, cacao, bicarbonato y sal). Formar una masa homogénea.
Envolver en film plástico y llevar al frío durante 1 hora.
Estirar la masa hasta alcanzar un espesor de 4 mm. Cortar en círculos del tamaño deseado.
Hornear en horno precalentado a 180°C durante 8 a 10 minutos.
Retirar del horno y dejar enfriar por completo.
Relleno de pistacho y chocolate blanco
Ingredientes:
Preparación:
Procesar los pistachos hasta obtener una pasta fina.
Calentar la crema hasta el punto previo a hervor. Retirar del fuego e incorporar el chocolate blanco picado.
Batir con batidora manual hasta lograr una ganache suave.
Añadir la pasta de pistachos y mezclar hasta integrar por completo.
Llevar al frío hasta que la preparación adquiera consistencia.
Baño de chocolate con leche
Ingredientes:
Preparación:
Armado final
Unir dos tapas con una porción generosa del relleno de pistacho.
Llevar a la heladera durante 30 minutos para que el relleno se estabilice.
Bañar cada alfajor en el chocolate derretido.
Colocar sobre papel manteca y dejar secar a temperatura ambiente.
Este procedimiento permite obtener un alfajor sofisticado, que combina tradición y modernidad. Una propuesta ideal para quienes desean ofrecer un dulce elegante, con identidad propia y sabor inconfundible.