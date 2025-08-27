En vivo Radio La Red
Chocolate
Dubái
Gastronomía

Cómo preparar el exquisito alfajor chocolate Dubái en simples pasos

Delicado, intenso y con un toque exótico, el alfajor chocolate Dubái se impone como una de las tendencias más atractivas de la pastelería argentina.

Alfajor chocolate Dubái: una versión elegante y refinada del clásico argentino

Alfajor chocolate Dubái: una versión elegante y refinada del clásico argentino, con relleno de pistacho y cobertura de chocolate con leche.

El alfajor chocolate Dubái conquista cada vez más paladares en Argentina. Esta versión moderna y sofisticada combina la tradición marplatense con sabores exclusivos como pistacho y chocolate blanco. El resultado es un bocado elegante, intenso y delicado.

Leé también Cómo preparar falafel casero: el secreto para que quede crocante por fuera y suave por dentro
como preparar falafel casero: el secreto para que quede crocante por fuera y suave por dentro

Con raíces en la cultura árabe y con la influencia del Medio Oriente, este dulce une texturas y sabores que sorprenden y enamoran. Cada porción ofrece una experiencia única y refinada, diferente a todo lo conocido en la pastelería tradicional argentina.

A continuación, se detalla la receta completa compartida por la chef patissier Carla Ruíz.

Ingredientes y preparación

alfajor

Tapas (tipo marplatense)

Ingredientes:

  • 150 g de manteca a temperatura ambiente

  • 100 g de azúcar

  • 1 cucharada de miel

  • 1 huevo

  • 250 g de harina 0000

  • 30 g de cacao amargo

  • ½ cucharada de bicarbonato de sodio

  • 1 pizca de sal

Preparación:

  • Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una textura cremosa.

  • Incorporar la miel y el huevo. Mezclar hasta integrar.

  • Añadir los ingredientes secos previamente tamizados (harina, cacao, bicarbonato y sal). Formar una masa homogénea.

  • Envolver en film plástico y llevar al frío durante 1 hora.

  • Estirar la masa hasta alcanzar un espesor de 4 mm. Cortar en círculos del tamaño deseado.

  • Hornear en horno precalentado a 180°C durante 8 a 10 minutos.

  • Retirar del horno y dejar enfriar por completo.

Relleno de pistacho y chocolate blanco

Ingredientes:

pistachos-pelados

  • 200 g de pistachos pelados y sin sal

  • 100 g de chocolate blanco

  • 50 ml de crema de leche

Preparación:

  • Procesar los pistachos hasta obtener una pasta fina.

  • Calentar la crema hasta el punto previo a hervor. Retirar del fuego e incorporar el chocolate blanco picado.

  • Batir con batidora manual hasta lograr una ganache suave.

  • Añadir la pasta de pistachos y mezclar hasta integrar por completo.

  • Llevar al frío hasta que la preparación adquiera consistencia.

Baño de chocolate con leche

Ingredientes:

  • 300 g de chocolate con leche

  • 20 cc de aceite neutro (preferentemente de girasol)

Preparación:

  • Derretir el chocolate junto con el aceite a baño María o en microondas.

  • Mezclar hasta obtener una cobertura fluida y brillante.

Armado final

dubai-alfajor

  • Unir dos tapas con una porción generosa del relleno de pistacho.

  • Llevar a la heladera durante 30 minutos para que el relleno se estabilice.

  • Bañar cada alfajor en el chocolate derretido.

  • Colocar sobre papel manteca y dejar secar a temperatura ambiente.

Este procedimiento permite obtener un alfajor sofisticado, que combina tradición y modernidad. Una propuesta ideal para quienes desean ofrecer un dulce elegante, con identidad propia y sabor inconfundible.

