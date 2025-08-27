Ahora el Gobierno dice que Spagnuolo "es víctima de alguien de su entorno" que lo grabó y vendió el material

Karina Milei, Eduardo Lule Menem con Diego Spagnuolo, el funcionario que denuncia coimas en la ANDIS y es investigado por los audios. Foto X

“Por ahora no hay nada demostrado, son solo palabras de Spagnuolo y que solo hay un par de audios editados, que no tienen ningún valor de prueba”, insisten. De todas maneras, cerca de Milei están expectantes a como evolucione la investigación judicial que lleva adelante el juez Sebastián Casanello al que califican como un "juzgado complicado" con "intenciones políticas". En esta línea de trabajo, ponen la lupa en el trabajo del abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón. "Que avance la justicia y haga lo que quiera, el gobierno se va a defender”, advierten las fuentes.

cfk dalbon .jpg

En Balcarce 50 insisten en definir el caso como “una operación política” y no descartan que desde la oposición intenten avanzar en involucrar al propio presidente Milei en una causa por corrupción bajo la misma doctrina de la causa Vialidad, donde reconocen que no hubo prueba de que Cristina Kirchner haya ordenado firmar alguna contratación del Estado, aunque efectivamente se comprobó que hubo corrupción pero en un nivel de funcionarios de segundas y terceras líneas de funcionarios.

Santiago Caputo afiliado a La Libertad Avanza junto a Milei y Karina. Foto LLA.avif

Expectativas por los rumores de más audios y videos que comprometan a Lule Menem

En Casa Rosada no descartan que aparezcan más audios o videos. Pero señalan que “no hay nada demostrado, por ahora son solo palabras de un exfuncionario que no está en su mejor momento”, señalan, y agregan: “que el juez haga lo que quiera, nos iremos defendiendo”.

Mientras el presidente Milei encabezaba el acto de lanzamiento de campaña el martes a la tarde en Junín, alrededor de las 19 Karina Milei y Santiago Caputo mantuvieron una reunión reservada de más de 2 horas en Casa Rosada en la que evaluaron la situación.

También se pudo ver en los pasillos de la Casa, al segundo de la SIDE, Diego Kravetz. Según pudo saber A24.com, Lule Menem estuvo todo el día en su despacho del primer piso, pero no participó de esas reuniones.