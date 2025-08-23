En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
José Coronado
MINISERIE

Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta serie corta es ideal para ver

Si ya viste Entrevías en Netflix, protagonizada por José Coronado y Luis Zahera, esta serie breve de tan solo seis capítulos es tu mejor opción.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera

Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta serie corta es ideal para ver.

Dentro del catálogo de Netflix, "El silencio" irrumpió con fuerza y confirmó que las series de pocos capítulos se han convertido en una de las fórmulas favoritas del público. Con apenas seis episodios, la producción española logró posicionarse entre lo más visto de la plataforma a nivel internacional y es ideal para los fanáticos de "Entrevías", la serie protagonizada por José Coronado y Luis Zahera,

Leé también Si te gustó Entrevías en Netflix, José Coronado y Luis Zahera arrasan con el estreno de su nueva serie
Si te gustó Entrevías en Netflix, José Coronado y Luis Zahera arrasan con el estreno de su nueva serie.

El impacto de esta miniserie no solo se explica por su brevedad, sino también por la forma en que combina elementos clásicos del thriller psicológico con un guion cargado de ambigüedades. El resultado es una historia que mantiene al espectador atrapado desde el primer minuto hasta el desenlace.

Netflix supo arriesgarse con este proyecto y la apuesta dio resultados inmediatos: la serie escaló posiciones en el ranking global, generó debate en redes sociales y consolidó a su elenco como referentes del género.

El silencio Netflix 1

De qué trata "El silencio" en Netflix

La trama se centra en Sergio Ciscar, un joven que a los 16 años cometió un crimen brutal: asesinó a sus propios padres. Tras este hecho, pasó seis años en prisión sin pronunciar una sola palabra. El silencio que lo envolvió desde entonces se convirtió en el misterio que guía la historia.

Al recuperar la libertad, Sergio queda bajo la vigilancia de Ana Dussel, una psiquiatra forense que debe determinar si el mutismo del joven responde a un trauma o si esconde algo más peligroso. Lo que en principio parece una simple evaluación clínica pronto se convierte en un oscuro viaje hacia la mente de un personaje que nunca revela sus verdaderas intenciones.

El guion propone un juego inquietante de apariencias y secretos. Los silencios gritan, las miradas insinúan más de lo que dicen las palabras y la línea entre la víctima y el victimario se difumina a medida que la historia avanza. Nadie es del todo inocente y cada episodio abre nuevas dudas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche fatídica.

El silencio Netflix 2

Cuántos episodios tiene "El silencio"

Los seis episodios, de aproximadamente 45 minutos, ofrecen un ritmo ágil y envolvente. Cada capítulo termina con un giro que obliga a seguir mirando, lo que explica por qué muchos usuarios han visto la serie completa en un solo fin de semana.

El silencio demuestra que no hace falta extenderse en temporadas interminables para lograr impacto. Su brevedad es su mayor fortaleza: concentra la historia, evita rellenos y apuesta por un suspenso directo y contundente.

El elenco de "El silencio"

  • Arón Piper
  • Almudena Amor
  • Cristina Kovani
  • Aitor Luna
  • Manu Ríos
  • Aria Bedmar
  • Ramiro Blas
  • Mikel Losada
El silencio Netflix 3

Dónde ver la serie "El silencio"

La llegada de El silencio confirmó una tendencia: las miniseries intensas y autoconclusivas se han convertido en una de las apuestas más seguras de Netflix. El formato breve permite atraer a quienes buscan historias compactas, sin comprometerse a largas temporadas.

Además, la serie consolidó la buena racha de las producciones españolas dentro de la plataforma. Desde La casa de papel hasta Élite, España ha demostrado que puede exportar ficciones de calidad, y El silencio se suma a esa lista con un enfoque distinto: un thriller psicológico que se aleja del exceso de acción para centrarse en la tensión psicológica.

El silencio Netflix 4

Por qué ver "El silencio" en Netflix

Quienes disfrutan de los thrillers psicológicos encontrarán en esta miniserie una propuesta distinta. La historia no se apoya en persecuciones ni explosiones, sino en la tensión psicológica, los secretos familiares y la fragilidad de la mente humana.

Su formato breve, la calidad de las actuaciones y el guion lleno de giros convierten a El silencio en una opción ideal para quienes buscan una maratón corta y adictiva.

Tráiler de la miniserie "El silencio"

Embed
Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix José Coronado Serie
Notas relacionadas
Si ya viste Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta serie española es tu mejor opción
Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta es la miniserie ideal para ver
La nueva serie corta de Netflix que tan solo tiene 4 episodios y ya está entre las más vistas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar