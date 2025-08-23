Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta serie corta es ideal para ver.

Al recuperar la libertad, Sergio queda bajo la vigilancia de Ana Dussel, una psiquiatra forense que debe determinar si el mutismo del joven responde a un trauma o si esconde algo más peligroso. Lo que en principio parece una simple evaluación clínica pronto se convierte en un oscuro viaje hacia la mente de un personaje que nunca revela sus verdaderas intenciones.

El guion propone un juego inquietante de apariencias y secretos. Los silencios gritan, las miradas insinúan más de lo que dicen las palabras y la línea entre la víctima y el victimario se difumina a medida que la historia avanza. Nadie es del todo inocente y cada episodio abre nuevas dudas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche fatídica.

El silencio Netflix 2

Cuántos episodios tiene "El silencio"

Los seis episodios, de aproximadamente 45 minutos, ofrecen un ritmo ágil y envolvente. Cada capítulo termina con un giro que obliga a seguir mirando, lo que explica por qué muchos usuarios han visto la serie completa en un solo fin de semana.

El silencio demuestra que no hace falta extenderse en temporadas interminables para lograr impacto. Su brevedad es su mayor fortaleza: concentra la historia, evita rellenos y apuesta por un suspenso directo y contundente.

El elenco de "El silencio"

Arón Piper

Almudena Amor

Cristina Kovani

Aitor Luna

Manu Ríos

Aria Bedmar

Ramiro Blas

Mikel Losada

El silencio Netflix 3

Dónde ver la serie "El silencio"

La llegada de El silencio confirmó una tendencia: las miniseries intensas y autoconclusivas se han convertido en una de las apuestas más seguras de Netflix. El formato breve permite atraer a quienes buscan historias compactas, sin comprometerse a largas temporadas.

Además, la serie consolidó la buena racha de las producciones españolas dentro de la plataforma. Desde La casa de papel hasta Élite, España ha demostrado que puede exportar ficciones de calidad, y El silencio se suma a esa lista con un enfoque distinto: un thriller psicológico que se aleja del exceso de acción para centrarse en la tensión psicológica.

El silencio Netflix 4

Por qué ver "El silencio" en Netflix

Quienes disfrutan de los thrillers psicológicos encontrarán en esta miniserie una propuesta distinta. La historia no se apoya en persecuciones ni explosiones, sino en la tensión psicológica, los secretos familiares y la fragilidad de la mente humana.

Su formato breve, la calidad de las actuaciones y el guion lleno de giros convierten a El silencio en una opción ideal para quienes buscan una maratón corta y adictiva.

Tráiler de la miniserie "El silencio"