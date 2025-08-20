En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
José Coronado
Netflix
MINISERIE

José Coronado brilla en Netflix con la mejor serie corta española y apenas tiene 8 episodios

Esta serie breve con José Coronado en Netflix se transformó en la recomendación ideal para agosto, gracias a su intriga, giros inesperados y un elenco de lujo.

José Coronado brilla en Netflix con la mejor serie corta española y apenas tiene 8 episodios.

José Coronado brilla en Netflix con la mejor serie corta española y apenas tiene 8 episodios.

José Coronado se ha consolidado como uno de los actores más destacados del cine y la televisión en España. En los últimos años, su nombre ha quedado vinculado de manera constante a series de gran éxito en Netflix, brillando con títulos como "Vivir sin permiso" o "Entrevías".

Leé también Guillermo Francella arrasa en Netflix con la película más vista y en los cines con "Homo Argentum"
Guillermo Francella arrasa en Netflix con la película más vista y en los cines con Homo Argentum.

En esta nueva etapa, Coronado no solo ha demostrado su versatilidad, sino que ha sabido adaptarse a un público cada vez más exigente y global, que busca contenidos de calidad en los catálogos de streaming. Dentro de esas producciones destaca "El inocente", una miniserie estrenada en 2021 que sigue despertando interés y que vuelve a ganar protagonismo como una de las mejores opciones para ver de golpe en agosto.

La serie, compuesta por ocho episodios, se caracteriza por un ritmo trepidante y por una narración llena de giros inesperados que obligan al espectador a replantearse cada detalle.

El inocente Netflix 1

De qué trata "El inocente" en Netflix

La ficción está protagonizada por Mario Casas en el papel de Mateo, un hombre cuya vida cambia de manera drástica tras un episodio violento. Una noche, hace nueve años, Mateo intercedió en una pelea con la intención de ayudar, pero la situación se descontroló y terminó convertido en homicida. Después de pasar por la cárcel, intenta reconstruir su vida como exconvicto.

Su presente parece encaminarse hacia la estabilidad: junto a su mujer, Olivia (interpretada por Aura Garrido), espera un hijo y está a punto de mudarse a la casa de sus sueños. Sin embargo, una misteriosa llamada desde el teléfono de Olivia desata una serie de acontecimientos que vuelven a poner a Mateo en el centro de un oscuro laberinto de secretos y traiciones.

El inocente Netflix 2

Dentro de esta historia cargada de intriga, José Coronado interpreta a Teo Aguilar, inspector de la Unidad de Delitos Especiales. Su personaje no es un policía convencional: opera en los límites de la legalidad, utiliza métodos cuestionables y se convierte en una pieza clave dentro de la trama.

Coronado logra dar a Aguilar un aura enigmática, marcada por una autoridad silenciosa y un trasfondo que genera dudas sobre sus verdaderas intenciones. Su interpretación fue uno de los puntos más destacados de la serie y recibió elogios de crítica y espectadores.

El elenco de "El inocente" con José Coronado

  • Mario Casas
  • Alexandra Jiménez
  • Aura Garrido
  • José Coronado
  • Juana Acosta
  • Susi Sánchez
  • Ana Wagener
  • Gonzalo de Castro
  • Martina Gusmán
  • Xavi Sáez
El inocente Netflix 3

La dirección estuvo a cargo de Oriol Paulo, cineasta reconocido por películas como Contratiempo, El cuerpo y Los ojos de Julia. Su estilo, marcado por estructuras narrativas llenas de misterio y giros argumentales inesperados, se percibe claramente en El inocente.

Paulo no solo construye una atmósfera cargada de suspenso, sino que también explora las consecuencias psicológicas de la culpa, la redención y la imposibilidad de escapar del pasado. Esa mezcla de drama humano y tensión criminal es la que convirtió a la serie en un fenómeno en su momento y lo que hoy la mantiene como una opción ideal para maratonear.

Por qué ver la serie "El inocente"

El inocente tiene una trama cerrada, ocho episodios que se consumen rápidamente y un ritmo que atrapa desde el inicio.

El inocente Netflix 1

Además, la presencia de José Coronado en un papel clave, sumada al magnetismo de Mario Casas y al sello de Oriol Paulo, hacen que sea una producción difícil de ignorar para quienes disfrutan del suspense.

Desde su estreno, El inocente se convirtió en una de las series más vistas de Netflix y logró posicionarse también en otros mercados internacionales. Su impacto confirmó el auge del thriller español dentro del catálogo global de la plataforma, situándolo al mismo nivel que otras producciones europeas que habían conquistado audiencias masivas.

Para Coronado, fue otra demostración de su capacidad para transformarse y mantenerse vigente en un sector competitivo y en constante evolución. Para el público, una oportunidad de descubrir un thriller adictivo que combina emoción, misterio y actuaciones memorables.

Tráiler de "El inocente" en Netflix

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Coronado Netflix Serie
Notas relacionadas
Leonardo Sbaraglia se luce en Netflix con el gran estreno de una nueva miniserie de 3 episodios
Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina que ahora es furor mundial
Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta es la miniserie ideal para ver

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar