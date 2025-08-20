José Coronado brilla en Netflix con la mejor serie corta española y apenas tiene 8 episodios.

Su presente parece encaminarse hacia la estabilidad: junto a su mujer, Olivia (interpretada por Aura Garrido), espera un hijo y está a punto de mudarse a la casa de sus sueños. Sin embargo, una misteriosa llamada desde el teléfono de Olivia desata una serie de acontecimientos que vuelven a poner a Mateo en el centro de un oscuro laberinto de secretos y traiciones.

El inocente Netflix 2

Dentro de esta historia cargada de intriga, José Coronado interpreta a Teo Aguilar, inspector de la Unidad de Delitos Especiales. Su personaje no es un policía convencional: opera en los límites de la legalidad, utiliza métodos cuestionables y se convierte en una pieza clave dentro de la trama.

Coronado logra dar a Aguilar un aura enigmática, marcada por una autoridad silenciosa y un trasfondo que genera dudas sobre sus verdaderas intenciones. Su interpretación fue uno de los puntos más destacados de la serie y recibió elogios de crítica y espectadores.

El elenco de "El inocente" con José Coronado

Mario Casas

Alexandra Jiménez

Aura Garrido

José Coronado

Juana Acosta

Susi Sánchez

Ana Wagener

Gonzalo de Castro

Martina Gusmán

Xavi Sáez

El inocente Netflix 3

La dirección estuvo a cargo de Oriol Paulo, cineasta reconocido por películas como Contratiempo, El cuerpo y Los ojos de Julia. Su estilo, marcado por estructuras narrativas llenas de misterio y giros argumentales inesperados, se percibe claramente en El inocente.

Paulo no solo construye una atmósfera cargada de suspenso, sino que también explora las consecuencias psicológicas de la culpa, la redención y la imposibilidad de escapar del pasado. Esa mezcla de drama humano y tensión criminal es la que convirtió a la serie en un fenómeno en su momento y lo que hoy la mantiene como una opción ideal para maratonear.

Por qué ver la serie "El inocente"

El inocente tiene una trama cerrada, ocho episodios que se consumen rápidamente y un ritmo que atrapa desde el inicio.

El inocente Netflix 1

Además, la presencia de José Coronado en un papel clave, sumada al magnetismo de Mario Casas y al sello de Oriol Paulo, hacen que sea una producción difícil de ignorar para quienes disfrutan del suspense.

Desde su estreno, El inocente se convirtió en una de las series más vistas de Netflix y logró posicionarse también en otros mercados internacionales. Su impacto confirmó el auge del thriller español dentro del catálogo global de la plataforma, situándolo al mismo nivel que otras producciones europeas que habían conquistado audiencias masivas.

Para Coronado, fue otra demostración de su capacidad para transformarse y mantenerse vigente en un sector competitivo y en constante evolución. Para el público, una oportunidad de descubrir un thriller adictivo que combina emoción, misterio y actuaciones memorables.

Tráiler de "El inocente" en Netflix