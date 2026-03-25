José Coronado arrasa en Netflix con la película española más vista y dura menos de 2 horas

La historia avanzó mostrando cómo el protagonista pasó de ser un hombre racional a alguien dominado por la desesperación. La justicia no ofreció respuestas rápidas. La policía no logró identificar a los culpables. Y ese vacío institucional fue el motor que impulsó una transformación profunda.

Según el resumen oficial de Netflix: "Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores".

Tu hijo Netflix 1.jpg

"Tu hijo", una película que va más allá del suspenso

Aunque muchos la catalogaron como un thriller, Tu hijo fue mucho más que eso. Se trató de un drama psicológico que exploró la fragilidad humana en situaciones extremas.

El espectador no encontró respuestas fáciles. La historia evitó los clichés. Cada decisión del protagonista generó incomodidad.

Ese fue, justamente, uno de los mayores aciertos de la película: obligó a reflexionar. ¿Qué haría cualquier padre en su lugar? ¿Hasta qué punto es justificable cruzar ciertos límites? ¿Existe una línea clara entre justicia y venganza?.}

Tu hijo Netflix 4.jpg

El papel clave de José Coronado en "Tu hijo"

La actuación de José Coronado fue uno de los pilares fundamentales del éxito. Su interpretación fue contenida, intensa y profundamente creíble. No necesitó grandes gestos para transmitir angustia.

El actor logró sostener la tensión durante toda la película. Su transformación fue gradual, pero contundente. Ese trabajo actoral fue ampliamente reconocido por la crítica y por el público.

El elenco principal de "Tu hijo" con José Coronado

Jose Coronado

Ana Wagener

Asia Ortega

Pol Monen

Ester Expósito

Cada uno cumplió un rol específico dentro del entramado narrativo. No hubo personajes sobrantes. Todos contribuyeron a reforzar el clima de tensión.

Tu hijo Netflix 3.jpg

Por qué se convirtió en un fenómeno en Netflix

El éxito de Netflix no fue casual. La plataforma apostó por contenidos que generan conversación. Y esta película lo logró. Su permanencia entre las más vistas respondió a varios factores:

Primero, una historia universal: el vínculo entre padres e hijos atraviesa culturas y generaciones.

Segundo, una ejecución sólida: dirección, guion y actuaciones trabajaron en armonía.

Tercero, el impacto emocional: no fue una película para ver y olvidar. Dejó huella.

A lo largo del film, la pregunta inicial se repitió como un eco constante: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tu hijo?. Pero la película hizo algo más, reformuló esa pregunta. No se trató solo de hasta dónde llegar, sino de qué se está dispuesto a perder en el camino.

Mirá el tráiler de "Tu hijo"