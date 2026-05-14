Por qué Israel acusa a Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, de "incitar al odio"

El festejo de Yamal, la bandera Palestina y la protesta de Israel

La escena de Yamal, captada entre bengalas, cánticos y miles de personas en las calles de Barcelona, tuvo una repercusión inmediata mucho más allá del fútbol. Desde sectores políticos y mediáticos de Israel surgieron críticas contra el futbolista y contra el club catalán. Algunas voces señalaron que el gesto podía “alimentar el odio” o “legitimar posiciones extremas” en medio del conflicto en Medio Oriente.

Sin embargo, para millones de personas en el mundo árabe y especialmente en Palestina, la imagen tuvo una lectura completamente distinta: la de un gesto de solidaridad simbólica en medio de una tragedia humanitaria que ya dejó decenas de miles de muertos y ciudades enteras destruidas en Gaza.

katz contra yamal La dura crítica del ministro de defensa de Israel a LAmine Yamal por llevar la bandera palestina en los festejos del Barcelona. (Foto: Cuenta de KATZ)

Desde Israel, el ministro de defensa, Israel Katz, fue uno de los más duros en criticar al jugador del Barsa. En su cuenta en X afirmó que Lamine Yamal “eligió incitar contra Israel y fomentar el odio”. El ministro reclamó que un club “grande y respetado” como el Barcelona se “desmarque de estas declaraciones”, y además pidió que “deje claro que no hay lugar para la incitación ni el apoyo al terrorismo”.

llamal con la bandera palestina El Barsa campeón y Yamal festeja con la bandera palestina. Israel protestó por "incitación al odio". (Foto: Reuters)

Agradecimiento en los murales de la Franja de Gaza

Otra fue la reacción que llegó justamente desde la Franja de Gaza. En las últimas horas comenzaron a circular imágenes de artistas palestinos pintando sobre restos de edificios bombardeados un enorme mural con la figura de Yamal sosteniendo la bandera palestina. La obra apareció entre escombros y paredes destruidas, como una forma de agradecimiento hacia el jugador nacido en España y de origen marroquí y ecuatoguineano.

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y volvió a colocar al futbolista de apenas 18 años en el centro del debate político internacional. Para muchos jóvenes palestinos, Yamal representa además una figura cercana culturalmente: musulmán, hijo de inmigrantes y símbolo de una nueva generación multicultural europea.

Al mismo tiempo, Israel viene denunciando un crecimiento global de expresiones que considera hostiles tras el inicio de la guerra en Gaza. En distintos países europeos se produjeron polémicas similares con deportistas, músicos y artistas que expresaron solidaridad con la población palestina.

mural de yamal La otra cara. En la Franja de Gaza, hicieron un mural con Yamal y la bandera palestina. (Foto: Reuters)

Hasta el momento, ni Yamal ni el Barcelona emitieron un comunicado específico sobre la controversia. El club intentó mantener el foco en el título obtenido y en la histórica temporada del juvenil, considerado uno de los grandes talentos del fútbol mundial.

En el caso de Yamal, la situación adquirió todavía más relevancia porque su figura hoy excede al deporte. Es uno de los rostros jóvenes más reconocidos del fútbol europeo y una de las grandes apuestas de la selección española para los próximos años.

Mientras tanto, en Gaza, el mural pintado sobre los restos de los bombardeos convirtió aquella imagen de un festejo deportivo en otra cosa: un símbolo emocional para una población devastada por la guerra.

Quién es Lamine Yamal

Nació en Esplugas de Llobregat, Barcelona, el 13 de julio de 2007. Tiene 18 años y es uno de los mejores jugadores del mundo. Es hijo de Sheila Ebana, una camarera originaria de Bata, en Guinea Ecuatorial y de Mounir Nasraoui, un pintor de edificios de Larache, Marruecos. Sus padres le pusieron ese nombre en honor a dos personas que los ayudaron económicamente cuando el niño nació. Es musulmán y no se le conocen ancestros palestinos. Sin embargo, hizo obras de ayuda para la población civil de la Franja de Gaza durante los dos años que duró la guerra entre Israel y Hamas.

La bandera palestina y el debate político

La bandera que mostró Lamine Yamal no corresponde a grupos armados como Hamás o Hezbollah, sino a Palestina. Un estado reconocido por muchos otros - incluso la Argentina - y que tiene el rango de miembro observador en la Organización de Naciones Unidas (ONU). El plan del organismo internacional para la partición de Palestina bajo control británico en dos naciones, solo derivo en guerras sin fin desde 1948. La idea original es la convivencia pacífica, en armonía y cooperación de dos países: Israel y Palestina.

Palestina tiene estatus de “Estado observador no miembro” en la Organización de las Naciones Unidas desde 2012 y es reconocida diplomáticamente por gran parte de los países del mundo. La existencia de un Estado palestino forma parte de la llamada “solución de dos Estados”, una salida histórica al conflicto respaldada oficialmente por Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de la comunidad internacional.