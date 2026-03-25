Joaquín Furriel brilla en Netflix con la mejor película argentina basada en hechos reales
Netflix marca el regreso de una película argentina basada en hechos reales que dura menos de dos horas y tiene a Joaquín Furriel como protagonista.
Joaquín Furriel brilla en Netflix con la mejor película argentina basada en hechos reales. (Foto: Archivo)
Netflix vuelve a poner en conversación una de esas películas que interpelan y obligan a mirar la realidad sin filtros. No se trata de un estreno reciente, sino de una obra protagonizada por Joaquín Furriel que, con el paso del tiempo, ganó peso propio y se convirtió en una recomendación recurrente entre quienes buscan algo más que entretenimiento.
El cine argentino tiene esa capacidad: sorprender desde lo cotidiano. A lo largo de los años, ha sabido construir relatos que atraviesan al espectador con historias profundamente humanas. En ese universo aparece "El patrón: radiografía de un crimen", una película que no solo atrapó al público, sino que dejó una marca difícil de borrar.
De qué trata "El patrón: radiografía de un crimen" en Netflix
La historia sigue a Hermógenes, un peón rural que decidió dejar su provincia natal en busca de oportunidades. Como tantos otros, llegó a la gran ciudad con expectativas simples: trabajar, progresar, construir una vida mejor. Pero lo que encontró fue completamente distinto.
En su nuevo empleo dentro de una carnicería, el protagonista quedó atrapado en un sistema de abuso constante. Jornadas interminables, manipulación psicológica y un entorno opresivo marcaron su día a día. Lo que podría parecer una ficción extrema cobra otra dimensión cuando se entiende que está basado en hechos reales.
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un abogado defiende a un humilde peón de campo, víctima de una crueldad tan abrumadora por parte de su siniestro jefe que desata una tragedia".
El director Sebastián Schindel eligió contar esta historia con un enfoque directo, sin exageraciones ni artificios. Esa decisión narrativa es clave para el impacto que genera en el espectador.
El papel que cambió la carrera de Joaquín Furriel
Uno de los puntos más destacados de la película es la actuación de Joaquín Furriel. Su interpretación fue reconocida tanto por la crítica como por el público.
Furriel construyó un personaje contenido, casi silencioso, pero cargado de tensión interna. Cada gesto, cada mirada, transmite el peso de la situación que atraviesa.
El elenco se completa con nombres como Luis Ziembrowski y Guillermo Pfening, quienes aportaron solidez a una historia que necesitaba actuaciones creíbles para sostener su crudeza.
¿La película "El patrón" está basada en hechos reales?
El patrón: radiografía de un crimen se basa en el libro homónimo de Elías Neuman, que fue el abogado defensor del hachero santiagueño Hermógenes Saldivar (Joaquín Furriel), que llegó a Buenos Aires con su esposa (Mónica Lairana) en busca de una mejor oportunidad laboral pero fue explotado y humillado por un patrón siniestro (Luis Ziembrowski), lo que desencadenó en un crimen.
La historia ocurrió en una carnicería porteña, donde el dueño obligaba a su empleado a trabajar a destajo por un salario miserable, lo sometía psicológicamente, le quitó sus documentos y lo amenazaba con dejarlo en la calle.
El elenco de "El patrón" con Joaquín Furriel
Joaquín Furriel
Luis Ziembrowski
Guillermo Pfening
Mónica Lairana
Germán de Silva
Victoria Raposo
Andrea Garrote
Por qué sigue siendo tendencia en Netflix
A pesar de los años, la película encontró una nueva vida dentro de Netflix. Las plataformas permiten que este tipo de historias lleguen a nuevas audiencias.
Hoy, en un catálogo saturado de opciones, lograr destacarse no es sencillo. Sin embargo, esta película lo consigue por una razón simple: genera conversación.
Además, su duración (apenas 1 hora y 39 minutos) la convierte en una opción accesible para quienes buscan una historia fuerte sin comprometer demasiado tiempo.
Una película que demuestra el poder del cine argentino
El impacto de esta obra también abre una reflexión más amplia. El cine argentino no necesita grandes presupuestos para destacar.
Con una historia sólida, buenas actuaciones y una dirección clara, logra competir en escenarios internacionales y conectar con públicos diversos. Este tipo de producciones refuerzan la idea de que el valor está en el relato. En lo que se cuenta y en cómo se cuenta.
MIrá el tráiler de "El patrón, radiografía de un crimen"