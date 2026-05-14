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¿Qué son los "peces pene" que aparecieron en Chubut tras la ciclogénesis y para qué sirven?

Tras el fuerte temporal y la ciclogénesis que afectó a la Patagonia, cientos de los llamados “peces pene” aparecieron en playas de Chubut.

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Tras el fuerte temporal y la ciclogénesis que afectó a la Patagonia

Tras el fuerte temporal y la ciclogénesis que afectó a la Patagonia, cientos de los llamados “peces pene” aparecieron en playas de Chubut. 

Las playas de Chubut, especialmente en la zona de Comodoro Rivadavia, amanecieron en las últimas horas con numerosos ejemplares de los llamados “peces pene”, unas curiosas criaturas alargadas y rosadas que rápidamente se viralizaron en redes sociales. El fenómeno se produjo luego del fuerte temporal y la ciclogénesis que afectó a gran parte de la Patagonia.

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Aunque popularmente se los conoce como “peces pene”, en realidad se trata de gusanos marinos del grupo de los equiuros (echiuros), cuyo nombre científico es Urechis unicinctus. Estos animales viven habitualmente enterrados bajo la arena o el barro del fondo marino, por lo que rara vez quedan expuestos en la superficie.

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La aparición de estos organismos estaría directamente relacionada con las fuertes marejadas y el intenso movimiento del fondo marino provocado por la ciclogénesis. El oleaje removió los sedimentos y arrastró a numerosos ejemplares hasta la orilla.

¿Qué son realmente los “peces pene”?

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El apodo se debe a su forma tubular y color rosado, que recuerda a una anatomía humana, lo que generó miles de memes y comentarios en redes sociales. Sin embargo, los especialistas destacan que son completamente inofensivos para las personas y cumplen un rol ecológico muy importante.

Estos gusanos, que pueden llegar a medir hasta 25 centímetros, construyen galerías bajo la arena, oxigenan los sedimentos, ayudan a reciclar la materia orgánica y favorecen el equilibrio del ecosistema marino. Además, forman parte de la cadena alimentaria de peces, aves y otros animales marinos.

Por este motivo, se recomienda no dañarlos ni retirarlos cuando aparecen en la costa tras temporales o fuertes marejadas.

Un fenómeno que no es nuevo

La aparición de “peces pene” después de tormentas intensas ya se registró anteriormente en otros lugares, como playas de California (EE.UU.), Río Grande (Tierra del Fuego) y distintos puntos de la Patagonia argentina.

En algunos países asiáticos, como Corea del Sur y China, estos gusanos son considerados una rareza gastronómica y forman parte de algunos platos tradicionales.

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