¿Qué son los "peces pene" que aparecieron en Chubut tras la ciclogénesis y para qué sirven?

¿Qué son realmente los “peces pene”?

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El apodo se debe a su forma tubular y color rosado, que recuerda a una anatomía humana, lo que generó miles de memes y comentarios en redes sociales. Sin embargo, los especialistas destacan que son completamente inofensivos para las personas y cumplen un rol ecológico muy importante.

Estos gusanos, que pueden llegar a medir hasta 25 centímetros, construyen galerías bajo la arena, oxigenan los sedimentos, ayudan a reciclar la materia orgánica y favorecen el equilibrio del ecosistema marino. Además, forman parte de la cadena alimentaria de peces, aves y otros animales marinos.

Por este motivo, se recomienda no dañarlos ni retirarlos cuando aparecen en la costa tras temporales o fuertes marejadas.

Un fenómeno que no es nuevo

La aparición de “peces pene” después de tormentas intensas ya se registró anteriormente en otros lugares, como playas de California (EE.UU.), Río Grande (Tierra del Fuego) y distintos puntos de la Patagonia argentina.

En algunos países asiáticos, como Corea del Sur y China, estos gusanos son considerados una rareza gastronómica y forman parte de algunos platos tradicionales.