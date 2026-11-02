José Coronado arrasa en Netflix con una historia de misterio que tiene 12 capítulos

Eduardo no ocupa el lugar central de la historia, que está construido alrededor de Miren y de su búsqueda, pero su participación resulta importante para comprender el mundo periodístico en el que se desarrolla la trama. Su recorrido profesional contrasta con el de una protagonista que todavía está dando sus primeros pasos y que se enfrenta a un caso mucho más complejo de lo que imaginaba.

Coronado aporta a ese personaje una interpretación sobria, marcada por la experiencia y por una forma de observar los acontecimientos que no siempre coincide con la mirada de Miren. La relación entre ambos permite mostrar distintas maneras de abordar una investigación: por un lado, la cautela de quien conoce el funcionamiento de una redacción; por el otro, la determinación de una periodista que no está dispuesta a abandonar una historia.

El actor ya había construido una extensa trayectoria en el cine y la televisión españoles, con personajes de perfiles muy diferentes. En esta producción vuelve a moverse dentro del género policial, un terreno en el que puede combinar tensión dramática, diálogos contenidos y personajes atravesados por conflictos personales.

De qué trata La chica de nieve: la desaparición que cambia todo

La historia comienza en Málaga, durante la cabalgata de Reyes Magos de 2010. En medio de la multitud, Amaya Martín, una niña de cinco años, desaparece sin dejar rastros. Sus padres atraviesan una situación desesperante y la policía pone en marcha un operativo para encontrarla.

La desaparición se convierte rápidamente en un caso de enorme repercusión. Sin embargo, la investigación no avanza con la rapidez que necesita la familia. Las primeras horas pasan y las pistas no alcanzan para reconstruir qué ocurrió durante el desfile.

En ese contexto aparece Miren Rojo, una joven periodista en prácticas que trabaja en el diario Sur. La reportera comienza a interesarse por el caso y decide investigar por su cuenta. Lo que inicialmente parece una cobertura periodística termina convirtiéndose en una búsqueda personal que la lleva a enfrentarse con situaciones cada vez más difíciles.

La investigación también queda en manos de la inspectora Belén Millán, que intenta encontrar respuestas desde el ámbito policial. De esta manera, la serie presenta dos caminos paralelos: el de las autoridades, que deben trabajar con procedimientos y pruebas, y el de Miren, que intenta reconstruir los hechos a partir de testimonios, indicios y preguntas.

Uno de los elementos que sostiene el suspenso es el paso del tiempo. La primera temporada no se limita a narrar los momentos posteriores a la desaparición, sino que también muestra cómo el caso continúa presente años después. Seis años más tarde, un video misterioso vuelve a poner la desaparición de Amaya en el centro de la escena y obliga a revisar lo que se creía saber.

La producción utiliza ese salto temporal para ampliar el misterio y mostrar las consecuencias que dejó el episodio en quienes participaron de la búsqueda.

Milena Smit encabeza el reparto junto a José Coronado

Aunque José Coronado es uno de los nombres más reconocidos del elenco, la protagonista de La chica de nieve es Milena Smit, quien interpreta a Miren Rojo. La actriz sostiene buena parte del recorrido emocional de la ficción, especialmente a medida que la investigación empieza a afectar su vida personal.

El reparto reúne intérpretes con experiencia en el drama y el suspenso español. Entre los nombres más destacados aparecen:

Milena Smit como Miren Rojo: la periodista que se involucra en la desaparición de Amaya y convierte el caso en una investigación propia.

José Coronado como Eduardo: el periodista veterano que acompaña parte del recorrido de Miren.

Aixa Villagrán como Belén Millán: la inspectora que trabaja para esclarecer la desaparición desde la investigación policial.

Loreto Mauleón como Ana Núñez: uno de los personajes vinculados con el entorno de la historia.

Raúl Prieto como Álvaro Martín Velázquez: integrante del universo familiar que rodea el caso.

Cecilia Freire como Iris Molina: otra de las figuras que adquieren relevancia durante el desarrollo de la trama.

Tristán Ulloa como David Luque: un personaje que participa en distintos momentos de la primera temporada.

La combinación de estos intérpretes permite que la serie no dependa exclusivamente del misterio de la desaparición. También construye un entramado de relaciones, conflictos y decisiones que influyen en el avance de la investigación.

La chica de nieve 2: El juego del alma amplía el universo de la serie

El éxito de la primera entrega permitió que la historia continuara con una segunda temporada, titulada La chica de nieve 2: El juego del alma. La nueva parte llegó a Netflix el 31 de enero de 2025 y volvió a contar con Milena Smit como Miren Rojo.

En esta oportunidad, la periodista se enfrenta a un caso diferente. Todo comienza cuando recibe un sobre con una pregunta inquietante: «¿Quieres jugar?». En su interior hay una fotografía Polaroid de una joven amordazada. La imagen funciona como el primer indicio de una investigación que conduce a un escenario todavía más perturbador.

Miren comienza a seguir las pistas relacionadas con la desaparición y el asesinato de dos jóvenes. En el centro de las sospechas aparece un colegio elitista, un ámbito que esconde secretos y que obliga a la periodista a investigar un entorno cerrado, con personajes que no parecen dispuestos a revelar toda la verdad.

Para avanzar en el caso, la protagonista cuenta con la colaboración de Jaime, un periodista de investigación interpretado por Miki Esparbé. El personaje llega al diario Sur mientras intenta dejar atrás su pasado y recuperar una reputación que quedó dañada.

José Coronado también regresa en esta segunda temporada como Eduardo Vergara, por lo que su participación no queda limitada a la primera historia. Su vuelta permite mantener la conexión con el universo periodístico de la serie y recuperar a uno de los personajes que acompañaron el comienzo de la investigación de Miren.

La segunda entrega conserva el tono de thriller y vuelve a colocar a la protagonista frente a un caso que amenaza con desbordarla. Sin embargo, no se limita a repetir la fórmula de la desaparición de Amaya: propone un nuevo misterio, otros sospechosos y un escenario distinto.

Cuántos capítulos tiene La chica de nieve y cuánto dura

La ficción española cuenta con dos temporadas y un total de 12 episodios. Cada entrega desarrolla una investigación propia, aunque mantiene a Miren Rojo como eje narrativo y recupera a varios personajes que forman parte de su entorno profesional.

La primera temporada se estrenó el 27 de enero de 2023 y adapta la novela La chica de nieve, publicada por Javier Castillo. La segunda, titulada El juego del alma, llegó el 31 de enero de 2025 y toma como referencia la continuación literaria de esa historia.

La duración de los capítulos ronda los 45 a 50 minutos, por lo que se trata de una producción que puede verse en varias sesiones sin necesidad de dedicarle jornadas enteras.

Entre sus principales características se encuentran:

Dos temporadas disponibles en Netflix.

12 episodios en total.

Capítulos de aproximadamente 45 a 50 minutos.

Producción española.

Género: thriller, drama y misterio.

Historia basada en las novelas de Javier Castillo.

Milena Smit como protagonista.

José Coronado como Eduardo.

Javier Castillo, el escritor detrás de La chica de nieve

La serie está basada en la novela de Javier Castillo, escritor español nacido en Málaga. Su obra se caracteriza por las historias de suspenso, los giros narrativos y los misterios que se construyen alrededor de desapariciones, secretos y situaciones límite.

La adaptación televisiva conserva el núcleo de la primera novela: una niña desaparece durante una celebración pública y una periodista decide involucrarse en la búsqueda. A partir de ese punto, la producción desarrolla una historia propia para la pantalla, con una estructura que alterna distintos momentos temporales y sigue las consecuencias de la investigación.

La segunda temporada, por su parte, adapta El juego del alma, la continuación de la historia literaria. La elección de mantener a Miren como protagonista permite que ambas entregas compartan una identidad, aunque cada una presente un caso diferente.

Ficha técnica de La chica de nieve

Título: La chica de nieve.

Título de la segunda temporada: La chica de nieve 2: El juego del alma.

Año de estreno: 2023.

Segunda temporada: 2025.

País: España.

Plataforma: Netflix.

Géneros: thriller, drama y misterio.

Temporadas: 2.

Episodios: 12.

Duración: aproximadamente 45 a 50 minutos por capítulo.

Protagonistas: Milena Smit, José Coronado y Aixa Villagrán.

Otros integrantes del elenco: Miki Esparbé, Loreto Mauleón, Tristán Ulloa, Raúl Prieto, Cecilia Freire y Marco Cáceres.

Personaje de José Coronado: Eduardo / Eduardo Vergara.

Dirección: David Ulloa y Laura Alvea.

Guion: Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig.

Productora: Atípica Films.

Obra original: novelas de Javier Castillo.

La chica de nieve reúne dos elementos que sostienen el interés de los fanáticos del género: una investigación que avanza a partir de pistas inquietantes y un elenco encabezado por Milena Smit, con José Coronado en un papel que conecta las distintas etapas de la historia. Para quienes buscan un thriller español con desapariciones, secretos y tensión policial, las dos temporadas ofrecen un relato que se desarrolla alrededor de nuevos misterios sin perder de vista a sus personajes principales.