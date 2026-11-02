La dolorosa historia familiar de Daniela Villalba: su abuela también sufrió lo mismo en 2019

Sin embargo, detrás del crimen de Daniela también apareció una historia familiar marcada por otros episodios violentos. Dos asesinatos anteriores habían golpeado a su entorno cercano y dejaron una huella profunda en una familia que volvió a quedar atravesada por una tragedia.

Los antecedentes familiares de Daniela Villalba: dos crímenes que marcaron su historia

La historia de Daniela no comenzó con el femicidio ocurrido en octubre. En su entorno familiar ya se habían registrado otros hechos de extrema violencia que conmocionaron a sus allegados y que forman parte del contexto que rodeó su vida.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 27 de septiembre de 2019, cuando su abuela, Irma del Carmen Ledesma, de 92 años, fue encontrada sin vida en su vivienda del barrio Miralta, en Córdoba.

La mujer había sido víctima de un violento robo. Según la información del caso, estaba maniatada y amordazada cuando fue hallada dentro de su domicilio. Las circunstancias del asesinato provocaron un profundo dolor entre sus familiares, que reclamaron justicia y respuestas sobre lo ocurrido.

A pesar del tiempo transcurrido y de los pedidos de sus allegados, no hay registros públicos que permitan confirmar que alguna persona haya sido imputada o condenada por aquel homicidio.

La violencia volvió a irrumpir en la familia en marzo de 2021. Esta vez, la víctima fue Tiziana Montero, una adolescente de 16 años y prima segunda de Daniela.

La joven fue atacada frente a su casa, en la localidad de Ciudad Evita. Según la reconstrucción del hecho, una pareja que se desplazaba en una motocicleta la interceptó y le disparó en la cabeza.

Tiziana fue trasladada al Hospital de Urgencias, donde permaneció internada hasta que murió dos días después como consecuencia de las heridas recibidas.

La investigación avanzó con la intervención de la fiscal María Eugenia Pérez Moreno y derivó en un proceso judicial contra dos detenidos. En octubre de 2022, ambos fueron llevados a juicio por el crimen de la adolescente.

De esta manera, la muerte de Daniela se sumó a una serie de tragedias que habían afectado a su círculo familiar durante los años anteriores.

2019: Irma del Carmen Ledesma, su abuela de 92 años, fue asesinada durante un robo en su vivienda del barrio Miralta.

2021: Tiziana Montero, su prima segunda de 16 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza frente a su domicilio.

2026: Daniela Villalba fue encontrada asesinada en un departamento del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba.

Los tres episodios tuvieron circunstancias diferentes y corresponden a investigaciones judiciales independientes. Sin embargo, forman parte de una historia familiar atravesada por pérdidas violentas que volvió a quedar expuesta tras el femicidio de la joven de 29 años.

Daniela Villalba buscaba independizarse y empezar una nueva vida en Córdoba

En medio de ese contexto, Daniela había intentado construir un proyecto de vida propio. La joven era madre de un chico de 11 años y, de acuerdo con la información sobre su historia personal, buscaba alejarse de un entorno familiar atravesado por situaciones de violencia y adicciones.

Su mudanza al barrio Cofico representaba un paso importante en ese camino. Hacía apenas tres semanas que se había instalado en el departamento donde finalmente fue encontrada sin vida.

La intención era sostenerse económicamente y conseguir una mayor independencia. Para ello, ofrecía servicios sexuales mediante una aplicación de encuentros, la misma plataforma digital en la que habría establecido contacto con el hombre señalado como responsable del ataque.

Quienes la conocían la describían como una persona afectuosa y recordaban que estaba intentando reorganizar su vida. La decisión de trasladarse a otro domicilio no era un simple cambio de vivienda: significaba la posibilidad de comenzar una etapa diferente, lejos de las dificultades que habían marcado su entorno.

La joven buscaba generar sus propios ingresos y avanzar con sus proyectos personales. Sin embargo, ese intento de independencia quedó interrumpido por el crimen que actualmente investiga la Justicia.

El contacto con desconocidos a través de plataformas digitales forma parte de la hipótesis central de la causa. Los investigadores procuran reconstruir cómo se produjo el encuentro, qué ocurrió dentro del departamento y cuáles fueron los movimientos posteriores del sospechoso.

El crimen de Daniela Villalba: cómo fue el ataque en el barrio Cofico

La investigación sostiene que Daniela había coordinado una cita presencial con Renato Iván Tabella a través de una aplicación digital.

Una vez en el departamento, el hombre la habría atacado con un elemento cortopunzante. Después del asesinato, según la hipótesis judicial, se apoderó de algunos objetos de valor y escapó del lugar.

Entre los elementos que habrían sido sustraídos se encontraban el teléfono celular de la víctima y varias cadenas de oro.

El cuerpo de Daniela fue encontrado el 19 de octubre, lo que dio inicio a una investigación que rápidamente comenzó a concentrarse en reconstruir sus últimas comunicaciones y los movimientos de las personas que habían tenido contacto con ella.

Los registros telefónicos permitieron avanzar sobre las comunicaciones vinculadas con el encuentro. A su vez, las cámaras de seguridad aportaron información para reconstruir desplazamientos y establecer conexiones entre el sospechoso y los lugares relacionados con los hechos.

La investigación tomó otra dimensión cuando se conoció el asesinato de Tatiana Micaela Fernández, ocurrido días después en el barrio de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Justicia comenzó a analizar las similitudes entre ambos episodios. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, las dos mujeres habrían coordinado encuentros mediante la misma plataforma digital y fueron encontradas asesinadas sobre sus camas.

La coincidencia en la modalidad de los ataques y los contactos previos se convirtió en una de las principales líneas para vincular los dos femicidios.

Renato Iván Tabella: la detención y la imputación por los dos femicidios

El principal acusado por el crimen de Daniela es Renato Iván Tabella, de 28 años. El sospechoso fue localizado y detenido el 25 de octubre en un hotel porteño, luego de una investigación que incluyó el análisis de comunicaciones y material registrado por cámaras de seguridad.

Su situación judicial quedó comprometida por las sospechas sobre su participación en los asesinatos de Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández.

La coincidencia entre los dos casos llevó a los investigadores a profundizar el análisis de los contactos establecidos mediante la plataforma digital, además de los movimientos que habría realizado el acusado antes y después de cada episodio.

En la causa por el asesinato de Daniela, Tabella fue imputado por femicidio y robo, delitos que, de acuerdo con la calificación legal correspondiente, contemplan la posibilidad de una condena a prisión perpetua.

La investigación busca establecer con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos, cuáles fueron las circunstancias del ataque y qué elementos permiten reconstruir la participación del acusado.

Mientras tanto, la historia de Daniela volvió a ocupar el centro de la atención pública por las circunstancias de su muerte, pero también por el recorrido personal que había intentado construir.

A los 29 años, con un hijo de 11 y después de atravesar distintas tragedias familiares, había decidido mudarse y buscar una vida independiente. Su asesinato en el departamento de Cofico terminó abruptamente con ese proyecto y dejó dos investigaciones por femicidio vinculadas por una misma hipótesis judicial.