Luis Zahera sorprende en Netflix con el personaje que interpreta en la segunda temporada

Luis Zahera en Clanes: quién es Paco, El Curilla, en la serie de Netflix

En la segunda temporada de Clanes, Luis Zahera interpreta a Paco, conocido como El Curilla, un personaje que se incorpora al entramado criminal de la historia y que está relacionado con el narcotráfico gallego.

Su llegada amplía el universo de las organizaciones que disputan el control de los negocios ilegales en Cambados. En una trama donde las alianzas pueden modificarse de un momento a otro, la aparición de nuevos integrantes representa una amenaza para quienes intentan conservar su posición.

El Curilla es un hombre calculador, vinculado a un ambiente donde la desconfianza y las negociaciones forman parte de la vida cotidiana. Su presencia introduce otro elemento de tensión en una historia que ya tiene numerosos conflictos pendientes.

Para Luis Zahera, el papel representa una nueva oportunidad de explorar un personaje relacionado con el mundo criminal, un terreno narrativo en el que consiguió destacarse durante buena parte de su trayectoria.

El actor tiene una capacidad particular para interpretar figuras que no necesitan recurrir permanentemente a la violencia para transmitir peligro. Sus gestos, silencios y formas de relacionarse con otros personajes suelen construir una personalidad que genera tensión incluso antes de que aparezca un conflicto directo.

En Clanes, esa característica encuentra un escenario adecuado. El Curilla se incorpora a un universo donde nadie tiene garantizada su posición y donde cada movimiento puede modificar el destino de las familias involucradas en el narcotráfico.

La participación de Zahera también permite sumar una figura reconocible para quienes siguen las producciones españolas de Netflix y buscan nuevas historias protagonizadas por actores de trayectoria.

Luis Zahera en Clanes: qué sucede en la segunda temporada de la serie

La segunda temporada de Clanes introduce un salto temporal de tres años respecto de los acontecimientos anteriores. Ana y Daniel intentaron dejar atrás el mundo del narcotráfico, pero las circunstancias terminan empujándolos nuevamente hacia un ambiente del que resulta difícil escapar.

La historia vuelve a situarse en Cambados, en Galicia, donde las organizaciones criminales mantienen una fuerte influencia sobre los negocios y las relaciones personales.

Daniel, interpretado por Tamar Novas, acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre. La decisión lo devuelve a una actividad que había intentado abandonar y lo coloca nuevamente en contacto con los intereses de su familia.

Ana, por su parte, interpretada por Clara Lago, debe regresar a Cambados. Su situación es especialmente delicada porque acepta trabajar con el clan enemigo de los Padín.

La decisión tiene consecuencias que van mucho más allá de una disputa comercial. Ana sabe que colaborar con los adversarios puede provocar la caída de la organización que durante tanto tiempo condicionó su vida y también poner en riesgo su relación con Daniel.

En ese contexto, la historia desarrolla varios conflictos simultáneos:

La disputa entre organizaciones criminales: los diferentes grupos buscan conservar o ampliar su influencia dentro del narcotráfico gallego.

El regreso de Daniel al mar: su decisión de ayudar a su padre lo vuelve a involucrar en negocios que había intentado dejar atrás.

La nueva posición de Ana: su incorporación al clan rival de los Padín modifica las relaciones de poder.

La aparición de Paco, El Curilla: el personaje de Luis Zahera agrega una nueva figura al entramado criminal.

El vínculo entre Ana y Daniel: sus decisiones los colocan en posiciones enfrentadas y amenazan el futuro de su relación.

La segunda temporada no se limita a continuar la historia romántica y criminal de sus protagonistas. También profundiza en las consecuencias de pertenecer a organizaciones donde los intereses familiares, económicos y personales terminan mezclándose.

Luis Zahera comparte protagonismo con Clara Lago y Tamar Novas en Clanes

Aunque Luis Zahera es una de las incorporaciones más importantes de esta temporada, la historia continúa encabezada por Clara Lago y Tamar Novas, quienes regresan como Ana y Daniel.

La relación entre ambos personajes constituye uno de los principales motores narrativos de la producción. En la primera temporada, su vínculo se desarrolló en medio de secretos familiares, investigaciones y negocios relacionados con el narcotráfico.

Ahora, el salto temporal modifica el escenario. Los dos intentaron construir una vida alejada de los conflictos anteriores, pero las circunstancias vuelven a colocarlos en bandos opuestos.

Clara Lago interpreta a Ana, una abogada que llegó a Galicia después de descubrir aspectos desconocidos de la vida de su padre. Su investigación terminó acercándola a la familia Padín y a un mundo criminal que transformó su existencia.

Tamar Novas vuelve a ponerse en la piel de Daniel, integrante de una familia relacionada con el narcotráfico. Su personaje debe enfrentarse nuevamente a las obligaciones familiares y a las consecuencias de las decisiones que tomó.

La incorporación de Zahera permite sumar otra perspectiva al conflicto. El Curilla aparece como una nueva pieza dentro de un tablero donde los protagonistas ya no pueden confiar plenamente en quienes los rodean.

Entre los principales integrantes del reparto de esta temporada se encuentran:

Luis Zahera: interpreta a Paco, conocido como El Curilla.

Clara Lago: regresa como Ana.

Tamar Novas: vuelve como Daniel.

Xosé Antonio Touriñán: interpreta a Nilo.

Chechu Salgado: forma parte del elenco como Toño.

Melania Cruz: interpreta a Laura.

Miguel de Lira: vuelve a participar como Padín.

Diego Anido: interpreta a Samuel.

María Pujalte: integra el reparto como Berta.

La combinación de actores permite sostener una historia donde los enfrentamientos no dependen solamente de las operaciones del narcotráfico, sino también de las relaciones personales que se desarrollan alrededor de esos negocios.

Luis Zahera en Clanes: Galicia vuelve a ser el escenario del narcotráfico

Uno de los elementos que caracteriza a Clanes es su ambientación gallega. La producción utiliza los paisajes y las localidades de la región para construir un universo donde las actividades ilegales conviven con la vida cotidiana de las comunidades.

Cambados y la ría de Arousa vuelven a ocupar un lugar importante dentro de la historia. La región funciona como el centro de operaciones de diferentes organizaciones vinculadas al narcotráfico y como escenario de las disputas que atraviesan a sus integrantes.

La geografía no es un simple fondo para los acontecimientos. El mar, los puertos y las localidades costeras forman parte de la identidad de la ficción.

La segunda temporada conserva esa relación con Galicia y vuelve a utilizar sus escenarios para desarrollar las operaciones y los conflictos de los personajes.

En ese contexto, la llegada de El Curilla amplía el mapa de intereses criminales. La disputa entre organizaciones no solamente afecta a quienes participan directamente de los negocios, sino también a las personas que mantienen algún vínculo con las familias involucradas.

La producción construye así una historia donde el territorio, las relaciones familiares y el poder económico tienen una conexión permanente.

Luis Zahera en Clanes: el éxito internacional que tuvo la primera temporada

La incorporación de Luis Zahera también llega después de una primera temporada que consiguió una importante repercusión internacional en Netflix.

La producción original, estrenada en junio de 2024, se convirtió en uno de los títulos españoles más destacados de la plataforma durante su semana de lanzamiento.

Su rendimiento fue especialmente relevante en los rankings internacionales. La primera temporada alcanzó el primer puesto en 28 países y consiguió ingresar al Top 10 de Netflix en 82 territorios.

La historia de Ana y Daniel encontró una audiencia interesada en las ficciones criminales españolas, especialmente aquellas que combinan investigaciones, disputas familiares y relaciones sentimentales atravesadas por el peligro.

El éxito inicial permitió que la plataforma avanzara con una segunda entrega, que amplió el reparto e incorporó nuevos personajes.

En ese sentido, la llegada de Luis Zahera constituye una de las principales novedades de la continuación. El actor ya contaba con una trayectoria reconocida dentro de las producciones españolas y su participación refuerza el atractivo del elenco.

La segunda temporada también mantiene al equipo creativo de la ficción, con Jorge Guerricaechevarría a cargo del guion y Marc Vigil y Javier Rodríguez en la dirección.

Luis Zahera en Clanes: ficha técnica de la segunda temporada de Netflix

Clanes (2026) es una producción española de suspenso criminal que continúa la historia de Ana y Daniel, tres años después de los acontecimientos de la primera temporada.

DatoInformaciónTítuloClanesTemporadaSegundaAño2026PaísEspañaPlataformaNetflixEstreno3 de abril de 2026GéneroThriller, drama criminalEpisodios6ProductoraVaca FilmsProtagonistasClara Lago y Tamar NovasIncorporación destacadaLuis ZaheraPersonaje de ZaheraPaco, El CurillaGuionJorge GuerricaechevarríaDirecciónMarc Vigil y Javier RodríguezProducción ejecutivaEmma Lustres y Borja PenaFotografíaIsaac VilaMúsica originalSergio Moure

Luis Zahera encuentra en Clanes otro personaje vinculado al mundo criminal

La participación de Luis Zahera en Clanes permite reconocer una de las facetas interpretativas que lo convirtieron en un actor destacado de la ficción española.

Después de sus trabajos en producciones como Entrevías y Animal, el intérprete vuelve a incorporarse a una historia donde los conflictos criminales tienen un peso central.

Sin embargo, su personaje en esta oportunidad no es una simple repetición de sus papeles anteriores. Paco, El Curilla, llega a una trama que ya tiene una estructura consolidada y debe encontrar su lugar dentro de una organización atravesada por intereses enfrentados.

La principal expectativa alrededor de Zahera está relacionada con la manera en que construye a este nuevo integrante del narcotráfico gallego, en una historia donde la desconfianza y las disputas por el poder determinan el comportamiento de sus protagonistas.

Con seis episodios, la segunda temporada profundiza los conflictos de Ana y Daniel, incorpora nuevas figuras y modifica las relaciones entre los diferentes clanes.

Para quienes siguen la carrera del actor, Clanes representa otra oportunidad de verlo en un thriller español, esta vez acompañado por Clara Lago y Tamar Novas. Su incorporación es uno de los grandes atractivos de una temporada que recupera el universo criminal de Galicia y vuelve a poner en primer plano las consecuencias de un pasado del que sus protagonistas no consiguen escapar.