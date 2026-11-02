Todo confirmado: cuándo y a qué hora juegan Boca, Argentinos y Rosario Central por la definición de la Tabla Anual

Qué necesita cada equipo para consagrarse campeón de la tabla anual 2026

En la carrera por el título de Campeón de Liga, el Xeneize es el único de los tres aspirantes que depende de sí mismo. En caso de obtener una victoria frente al conjunto de Florencio Varela en La Ribera, la escuadra conducida por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena dará la vuelta olímpica sin importar lo que suceda en las otras canchas. Esto se debe a que el único rival que conservaría posibilidades de igualarlo en puntos es Argentinos (en caso de vencer esta noche a Atlético Tucumán y luego superar a Huracán en la jornada final), pero la diferencia de gol del cuadro azul y oro es ampliamente superior: Boca cuenta con un saldo a favor de +22 frente a los +11 que registra el Bicho, por lo que una remontada del elenco de La Paternal requeriría de una goleada histórica.