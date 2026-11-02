Todo confirmado: cuándo y a qué hora juegan Boca, Argentinos y Rosario Central por la definición de la Tabla Anual

La recta final de la temporada en la Primera División del fútbol argentino promete una jornada no apta para cardíacos. De cara a la fecha 16 del Torneo Clausura, la Liga Profesional de Fútbol estableció el cronograma unificado para definir al mejor equipo del 2026. Aún a la espera del comunicado oficial, los compromisos de Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central —los tres candidatos con chances matemáticas de alzarse con el trofeo— se disputarán en simultáneo el próximo sábado 7 de noviembre a las 14:30 horas.