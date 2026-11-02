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Todo confirmado: cuándo y a qué hora juegan Boca, Argentinos y Rosario Central por la definición de la Tabla Anual

Boca, Argentinos y Rosario Central jugarán en simultáneo para definir al campeón de Liga Profesional. Los detalles.

Todo confirmado: cuándo y a qué hora juegan Boca, Argentinos y Rosario Central por la definición de la Tabla Anual

La recta final de la temporada en la Primera División del fútbol argentino promete una jornada no apta para cardíacos. De cara a la fecha 16 del Torneo Clausura, la Liga Profesional de Fútbol estableció el cronograma unificado para definir al mejor equipo del 2026. Aún a la espera del comunicado oficial, los compromisos de Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central —los tres candidatos con chances matemáticas de alzarse con el trofeo— se disputarán en simultáneo el próximo sábado 7 de noviembre a las 14:30 horas.

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Conmebol cambió otra vez el horario de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro. (Foto: A24.com)

La decisión tomada por los organizadores del certamen busca erradicar cualquier tipo de ventaja deportiva entre los contendientes a la corona. De esta manera, las miradas estarán puestas en tres escenarios en forma paralela: Boca Juniors recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, Rosario Central se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito y Argentinos Juniors chocará frente a Huracán en el Estadio Diego Armando Maradona.

Qué necesita cada equipo para consagrarse campeón de la tabla anual 2026

En la carrera por el título de Campeón de Liga, el Xeneize es el único de los tres aspirantes que depende de sí mismo. En caso de obtener una victoria frente al conjunto de Florencio Varela en La Ribera, la escuadra conducida por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena dará la vuelta olímpica sin importar lo que suceda en las otras canchas. Esto se debe a que el único rival que conservaría posibilidades de igualarlo en puntos es Argentinos (en caso de vencer esta noche a Atlético Tucumán y luego superar a Huracán en la jornada final), pero la diferencia de gol del cuadro azul y oro es ampliamente superior: Boca cuenta con un saldo a favor de +22 frente a los +11 que registra el Bicho, por lo que una remontada del elenco de La Paternal requeriría de una goleada histórica.

Más allá de que el club de La Ribera ya garantizó de forma matemática su pasaje a la Copa Libertadores 2027, la conquista representaría una esperada estrella local tras la obtención de la Supercopa Argentina 2022 alcanzada en marzo de 2023 bajo la conducción técnica de Hugo Ibarra. Por el lado de los perseguidores, el Canalla sueña con revalidar el trofeo que alzó el año pasado, mientras que la entidad de La Paternal intentará cortar una sequía sin vueltas olímpicas en el ámbito doméstico que se remonta al Torneo Clausura 2010.

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