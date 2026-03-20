José Coronado brilla en Netflix con esta serie corta española que tan solo tiene 8 capítulos
Netflix sorprende con José Coronado como protagonista de la miniserie española que todos están viendo y apenas son ocho episodios.
José Coronado brilla en Netflix con esta serie corta española que tan solo tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)
El inocente se convirtió dentro de Netflix, casi sin hacer ruido, en una de las adaptaciones más impactantes del universo de Harlan Coben. Esta miniserie española logró conquistar a la crítica especializada y alcanzar una valoración perfecta en plataformas como Rotten Tomatoes. Dirigida por Oriol Paulo en 2021 y protagonizada por Mario Casas y José Coronado, quienes la vieron no la olvidaron.
El fenómeno no surgió de la nada. En 2018, Coben firmó un acuerdo con Netflix que abrió la puerta a múltiples adaptaciones de sus novelas. Desde entonces, el catálogo se llenó de historias cargadas de misterio, secretos y giros inesperados. Sin embargo, entre todas ellas, hay una que sigue destacando por encima del resto: El inocente.
De qué trata El inocente en Netflix
La historia comienza con Mateo, interpretado por Mario Casas. Su vida cambia de forma drástica tras un incidente aparentemente banal: una pelea en un bar que termina en tragedia. Mateo es condenado por homicidio involuntario y pasa años en prisión, enfrentándose a un entorno hostil que marcará su futuro.
Cuando finalmente logra reconstruir su vida, todo parece encaminarse hacia la estabilidad. Tiene trabajo en un bufete de abogados y espera un hijo junto a su esposa Olivia, interpretada por Aura Garrido. Pero ese equilibrio es frágil, el pasado regresa y lo hace con fuerza.
La desaparición momentánea de Olivia y la aparición de imágenes comprometedoras enviadas por un remitente desconocido desencadenan una cadena de acontecimientos que desmoronan la aparente normalidad. La pregunta es inmediata: ¿se trata de una traición o de algo mucho más oscuro?
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla".
El papel clave de José Coronado en El inocente
En este entramado complejo, destaca el personaje de Teo Aguilar, interpretado por José Coronado. Su presencia aporta una capa adicional de profundidad a la historia.
Teo es un agente de la Unidad de Delitos Especiales con un pasado turbio. Su investigación conecta con los hechos que marcaron la vida de Mateo años atrás. Pero, como ocurre con el resto de personajes, también oculta secretos. Su papel no es solo el de investigador. Es también parte del problema.
Coronado construyó un personaje ambiguo, cargado de matices. Su interpretación refuerza la sensación de que nadie es completamente inocente, una idea que atraviesa toda la serie.
Por qué la crítica la considera la mejor adaptación
El reconocimiento de El inocente no fue casual. La serie logró un 100% de valoraciones positivas, algo extremadamente raro en el género. La clave está en su equilibrio.
Por un lado, mantiene los elementos clásicos de Harlan Coben: giros inesperados, misterios complejos y revelaciones constantes. Por otro, introduce un enfoque más introspectivo. La narrativa avanza de forma pausada, pero nunca pierde tensión. Cada episodio suma nuevas incógnitas, construyendo una red de secretos que se expande hasta el final.
Además, la serie apuesta por el suspense psicológico. No se trata solo de descubrir qué ocurrió, sino de entender por qué ocurrió y cómo afecta a los personajes.
El elenco de El inocente con José Coronado
Mario Casas
Alexandra Jiménez
Aura Garrido
Jose Coronado
Juana Acosta
Susi Sánchez
Ana Wagener
Gonzalo de Castro
Martina Gusmán
Xavi Sáez
El legado de Harlan Coben en Netflix
El acuerdo entre Harlan Coben y Netflix continúa dando frutos. Cada año aparecen nuevas adaptaciones que mantienen vivo el interés por sus historias. Pero El inocente ocupa un lugar especial.
No solo por su calidad técnica o su narrativa, sino por su capacidad para conectar emocionalmente con el espectador. Es una serie que va más allá del misterio, explorando las consecuencias de nuestras decisiones. Y eso la convierte en una obra difícil de olvidar.