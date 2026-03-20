Netflix estrenó "Peaky Blinders: el hombre inmortal" y promete ser la película más vista del año

El regreso de Tommy Shelby no ocurre desde la acción inmediata, sino desde el silencio. La historia lo encuentra en 1940, en medio del contexto devastador de la Segunda Guerra Mundial. Vive aislado en una mansión deteriorada en las afueras de Birmingham, acompañado únicamente por sus pensamientos y por los fantasmas de quienes ya no están.

Este cambio de escenario no es casual. La película propone una transformación profunda del personaje: el líder implacable da paso a un hombre perseguido por su pasado. En lugar de enfrentamientos y estrategias criminales, lo que predomina es una introspección constante.

Peaky Blinders El hombre inmortal 1

Tommy decide escribir sus memorias, en un intento por ordenar su historia y, quizás, encontrar algún tipo de paz. Sin embargo, ese ejercicio termina funcionando como una puerta hacia recuerdos dolorosos que se mezclan con visiones y presagios. La influencia de su herencia gitana cobra un rol central, sumando una dimensión mística que redefine el tono de la historia.

La familia de Tommy Shelby como motor del conflicto

A pesar del aislamiento de Tommy, la familia vuelve a ser el eje que impulsa la historia. En esta ocasión, son dos mujeres quienes lo obligan a salir de su retiro: Ada y Kaulo.

Ada, interpretada por Sophie Rundle, aparece como una figura política consolidada. Su evolución es evidente: ya no es solo la hermana menor, sino una mujer con poder y determinación. Su preocupación por el rumbo de la familia, especialmente por Duke, la lleva a buscar a Tommy.

Peaky Blinders El hombre inmortal 3

Por otro lado, Kaulo, interpretada por Rebecca Ferguson, introduce nuevamente el componente místico. Su vínculo con el pasado gitano de Tommy y su aura enigmática la convierten en un personaje clave para entender el tono de la película.

El conflicto principal no solo es interno. También se manifiesta a través de Duke, el hijo distanciado de Tommy, interpretado por Barry Keoghan.

Duke lidera una nueva versión de los Peaky Blinders, pero lo hace con una brutalidad aún mayor. Su falta de límites y su ambición desmedida lo convierten en una figura peligrosa, incluso para su propia familia. La película plantea un contraste directo entre padre e hijo: mientras uno busca redención, el otro profundiza el caos.

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Por qué ver "Peaky Blinders: el hombre inmortal" en Netflix

Peaky Blinders: el hombre inmortal tiene una ambición desmedida. La película intenta combinar demasiados elementos: guerra, política, religión, destino, familia y lo sobrenatural.

Más allá de todo eso, la película plantea una pregunta interesante: ¿es posible escapar del propio legado? Tommy Shelby, que durante años fue construido como una figura casi mítica, se enfrenta finalmente a su humanidad.

Peaky Blinders El hombre inmortal 4

La invulnerabilidad desaparece y deja lugar a la fragilidad. Ese cambio es, quizás, el mayor acierto de la película. Aunque no siempre esté bien desarrollado, el intento de humanizar al personaje aporta una nueva perspectiva.

El elenco de "Peaky Blinders: el hombre inmortal"

Cillian Murphy

Rebecca Ferguson

Tim Roth

Barry Keoghan

Stephen Graham

Sophie Rundle

Packy Lee

Jay Lycurgo

Ned Dennehy

Ian Peck

Tráiler oficial de "Peaky Blinders: el hombre inmortal" en Netflix