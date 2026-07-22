La emotiva carta de Esteban Bullrich a la Selección tras la final del Mundial 2026

La lucha contra la ELA y el paralelismo con la Selección

Bullrich también vinculó el mensaje con su propia historia personal. Recordó que hace cinco años fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y explicó que, desde entonces, comprendió que existen batallas cuyo valor no depende del resultado.

"Hace cinco años recibí el diagnóstico de ELA. Desde entonces aprendí que las batallas más importantes no siempre se ganan. Algunas simplemente se libran con dignidad. Descubrí que el verdadero liderazgo no consiste en evitar el sufrimiento, sino en elegir quién queremos ser mientras lo atravesamos. Eso es lo que ustedes le regalaron a la Argentina durante este ciclo", expresó.

El exministro también hizo referencia a su próximo libro, Liderazgo Espiritual, para explicar qué representa, a su entender, el liderazgo que mostró el seleccionado argentino.

"Un líder no es quien acumula poder, sino quien despierta lo mejor de los demás. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Millones de argentinos volvimos a creer que el esfuerzo compartido vale la pena, que el talento necesita del servicio y que la grandeza nunca puede sostenerse sin humildad", sostuvo.

El mensaje de Esteban Bullrich para Lionel Messi

Uno de los tramos más emotivos de la carta estuvo dedicado exclusivamente a Lionel Messi, a quien definió como un ejemplo de liderazgo por su comportamiento dentro y fuera de la cancha.

"Leo, durante muchos años el mundo habló de tus goles. Yo creo que tu mayor obra fue otra. Elegiste responder a la crítica con silencio, a la frustración con perseverancia y al éxito con una humildad que conmovió incluso a quienes no aman el fútbol", escribió.

Y agregó: "Nos enseñaste que la serenidad también es una forma de coraje y que un líder no necesita imponerse cuando su ejemplo habla todos los días. Hiciste mejor a quienes te rodeaban y esa es, quizás, la definición más hermosa del liderazgo".

Bullrich reconoció el dolor que puede generar una final perdida, aunque remarcó que el paso del tiempo permitirá dimensionar el verdadero impacto que dejó este ciclo de la Selección.

"Sé que estas horas pueden estar llenas de tristeza. Es lógico. Cuando uno entrega el alma, una final perdida duele. Pero el tiempo tiene una virtud extraordinaria: pone cada cosa en su verdadera dimensión", señaló.

En ese sentido, aseguró que el principal legado del equipo será haber inspirado a las nuevas generaciones. "Dentro de algunos años descubrirán que el legado más importante que dejaron no fue una copa más o una menos. Será haber inspirado a millones de chicos y chicas que hoy vuelven a soñar. Chicos que aprendieron que el talento sin trabajo no alcanza, que el éxito sin humildad es vacío y que caer nunca es el final cuando existe un equipo dispuesto a volver a levantarse", afirmó.

Sobre el cierre, Bullrich sostuvo que la Selección representó valores que exceden el deporte y agradeció al plantel por el ejemplo brindado durante todo el proceso.

"Los pueblos también necesitan ejemplos. En tiempos donde tantas veces se premia el individualismo, el agravio y la búsqueda del beneficio personal, ustedes eligieron otro camino. Eligieron confiar unos en otros, compartir el protagonismo, celebrar al compañero y poner siempre a la Argentina por delante de cada nombre propio".

Finalmente, cerró con un mensaje que resumió el espíritu de toda la carta. "Ese ejemplo vale mucho más que cualquier trofeo. Gracias por haber defendido a nuestro país con el corazón. Gracias por recordarnos que el verdadero triunfo no siempre se mide en un marcador, sino en la capacidad de despertar esperanza en los demás. Y de esperanza, créanme, sé un poco".