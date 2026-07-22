El dramático accidente de auto que sufrió la cantante Daniela junto a su hija: fueron internadas

Además, se mostraron algunas imágenes de las dos siendo asistidas en la clínica tras el accidente aunque aún se desconoce la evolución de su salud.

En las imágenes se puede ver a la intérprete de la canción Endúlzame que soy café ya con un cuello ortopédico colocado tras el impacto y también a la hija de la cantante con suero en uno de sus brazos. "Linda en la clínica de Nodelta", se precisó.

De inmediato, sus seguidores en Instagram comenzaron a preocuparse por la situación y ponerse a su disposición por si necesitaba ayuda tras el dramático accidente vehicular.

"Ojalá no sea nada, sólo un susto", "Dani lo que necesiten aquí estoy", "Dios, te pido bendiciones", "Pronta recuperación Daniela, abrazo grande", comentaron algunos usuarios al ver las inquietantes imágenes.

Las fotos que compartió la cantante Daniela hospitalizada tras el accidente en auto con su hija.