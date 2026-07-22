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El dramático accidente de auto que sufrió la cantante Daniela junto a su hija: fueron internadas

La cantante Daniela Mori y su hija Linda sufrieron un accidente automovilístico y fueron hospitalizadas en una clínica de Nordelta. Las imágenes.

22 jul 2026, 08:35
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El dramático accidente de auto que sufrió la cantante Daniela junto a su hija: fueron internadas

La cantante Daniela Mori y su hija Linda sufrieron un accidente automovilístico en la noche del martes y fueron hospitalizadas de urgencia.

La alarmante noticia se conoció a través de la cuenta oficial de Instagram de la artista, donde también se mostraron las imágenes de la cantante y su hija siendo atendidas en un centro médico de Nordelta.

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Según se precisó, el auto donde se trasladaba la cantante Daniela junto a su hija fue embestido en las intersecciones de la Avenida San Martín y Camarones, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el episodio, ambas fueron trasladas de inmediato a una clínica de Nordelta.

"Accidente automovilistico. Daniela fue embestida en el auto en Av. San Martin y Camarones. Fue trasladada con su hija linda a la clínica de Nordelta", se informó desde la cuenta en redes de la ex integrante del grupo Las Primas.

Además, se mostraron algunas imágenes de las dos siendo asistidas en la clínica tras el accidente aunque aún se desconoce la evolución de su salud.

En las imágenes se puede ver a la intérprete de la canción Endúlzame que soy café ya con un cuello ortopédico colocado tras el impacto y también a la hija de la cantante con suero en uno de sus brazos. "Linda en la clínica de Nodelta", se precisó.

De inmediato, sus seguidores en Instagram comenzaron a preocuparse por la situación y ponerse a su disposición por si necesitaba ayuda tras el dramático accidente vehicular.

"Ojalá no sea nada, sólo un susto", "Dani lo que necesiten aquí estoy", "Dios, te pido bendiciones", "Pronta recuperación Daniela, abrazo grande", comentaron algunos usuarios al ver las inquietantes imágenes.

Las fotos que compartió la cantante Daniela hospitalizada tras el accidente en auto con su hija.

     

 

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