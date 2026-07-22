La esposa del Dibu Martínez reveló detalles impactantes sobre la lesión: "No sabíamos si..."

Ante ese panorama, el futbolista resolvió asumir las consecuencias del dolor para mantener la ilusión internacional. “Hubo incontables llamadas, médicos y especialistas recomendando cirugía, sabiendo que si te operabas, casi seguro significaba perderte el Mundial. Tuviste que tomar una de las decisiones más difíciles de tu carrera: confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser”, expresó su pareja.

Las etapas previas a la cita ecuménica estuvieron atravesadas por limitaciones serias en la preparación física diaria. Recordó los momentos previos al torneo, marcados por el dolor, la incertidumbre y la imposibilidad de entrenarse con normalidad junto al resto del plantel. “Esas semanas estuvieron llenas de radiografías, yesos, noches sin dormir por el dolor constante, incertidumbre y frustración. Después llegó el viaje para unirte a tus compañeros, solo para descubrir que todavía no podías entrenar con ellos. Mientras todos se preparaban juntos, vos entrenabas solo. Después de trabajar todo el año para este momento, sé lo difícil que fue para vos. Pero nunca te quejaste“, cerró.

Pese a todas esas dificultades, destacó la fortaleza mental del arquero y remarcó que nunca se quejó durante el proceso. “Diste absolutamente todo. Dejaste hasta la última parte de vos en esa cancha. Tu actuación en la final fue extraordinaria y todos lo vieron. No podríamos estar más orgullosos de vos. No por los trofeos o las medallas, sino por el hombre que sos”, escribió. Y agregó: “Ahora es momento de descansar, de sanar y de disfrutar a las personas que más te aman. Te ganaste cada uno de esos momentos”.

Qué dijo la esposa del Dibu Martínez sobre los hinchas de la Selección Argentina

Mandinha destacó el comportamiento del público en las tribunas de Estados Unidos y durante el recibimiento de la delegación en Buenos Aires.

En otra parte de su publicación, la esposa del guardameta también les dedicó unas palabras a los fanáticos argentinos, a quienes les agradeció el cariño recibido durante toda la Copa del Mundo. “Puede que no haya nacido en Argentina. No tengo sangre argentina corriendo por mis venas. Pero mi marido y mis hijos sí. Durante este Mundial canté con ustedes, lloré con ustedes, celebré con ustedes y sufrí con ustedes. Sentí cada emoción a su lado”, expresó con emotividad.

Asimismo, ponderó el acompañamiento constante de la parcialidad nacional tras la caída en el encuentro decisivo ante España. “Lo que más me conmovió fue que, incluso cuando no conseguimos el resultado que todos soñábamos, los argentinos nunca dejaron de cantar. Se quedaron hasta el último momento, levantando a los jugadores en lugar de dejarlos irse solos. Eso es lo que hace a Argentina tan única”, sostuvo.

Por último, también agradeció a las familias que acompañaron a los futbolistas durante todo el certamen y al cuerpo de trabajo de la Selección por el apoyo brindado al arquero durante un Mundial que, según reconoció, fue tan exigente dentro como fuera de la cancha. “Eso es lo que hace a Argentina tan única”, afirmó.