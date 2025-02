Juan Minujín y Soledad Villamil brillan en Netflix con el estreno de una nueva serie de 6 episodios.

Acompañándola en la trama está Juan Minujín, quien interpreta a Leo Mercer, un líder social que se convierte en el principal sospechoso de la investigación. Además, el elenco cuenta con figuras como Alberto Ammann, Fernán Mirás, Mike Amigorena y Matías Recalt, quien recientemente destacó en La sociedad de la nieve.

La miniserie está dirigida por Miguel Cohan y Hernán Goldfrid, ambos con amplia experiencia en thrillers, y es producida por Vanessa Ragone, reconocida por su trabajo en El secreto de sus ojos y Carmel: ¿Quién mató a María Marta?.

Cuándo se estrena "Atrapados" en Netflix

Netflix confirmó que Atrapados estará disponible en su catálogo el 26 de marzo. De esta manera, se convierte en la segunda serie argentina en llegar a la plataforma en 2025, luego del estreno de la segunda temporada de Envidiosa.

Un escenario clave: San Carlos de Bariloche

El thriller no solo promete una historia impactante, sino que también aprovecha la belleza y el misterio de San Carlos de Bariloche como telón de fondo. En este escenario, la periodista Ema Garay sigue la pista de una adolescente desaparecida, mientras enfrenta dilemas que pondrán a prueba su ética y su seguridad.

El universo de Harlan Coben en Netflix

Atrapados es la primera adaptación argentina de una novela de Harlan Coben, pero no la única historia del escritor que llega a Netflix. La plataforma ha apostado fuertemente por sus thrillers, con títulos como Me haces falta, Engaños, No hables con extraños, El inocente y Safe, entre otros. En total, se esperan 13 producciones basadas en su obra dentro del catálogo.

"Atrapados": un misterio que promete atraparte

Con una trama intensa, un elenco de primer nivel y una historia basada en la pluma de Harlan Coben, Atrapados se perfila como una de las grandes apuestas argentinas en Netflix para este 2025.