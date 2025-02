Keira Knightley protagoniza el nuevo thriller de Netflix basado en un best-seller.

Un elenco de lujo encabezado por Keira Knightley

Desde el primer anuncio en mayo de 2024, el fichaje de Keira Knightley como protagonista generó gran expectación. La actriz británica, conocida por su papel en Piratas del Caribe y otras películas de época como Orgullo y prejuicio, se embarca en este thriller psicológico para interpretar a una mujer atrapada entre la realidad y la paranoia.

The Woman in Cabin 10.jpg (Foto: Gentileza Netflix)

Junto a ella, un elenco de primer nivel acompaña la historia:

Guy Pearce

Hannah Waddingham

David Ajala,

Además, la película contará con la participación de Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario, David Morrissey, Paul Kaye, Pippa Bennett-Warner, entre otros, formando un reparto estelar que promete una adaptación de alto nivel.

De qué trata "The Woman in Cabin 10"

La película seguirá fielmente la trama del libro de Ruth Ware, descrito como un "thriller psicológico apasionante". La protagonista es una escritora de viajes que recibe el encargo de su vida: cubrir un exclusivo viaje en un yate de lujo. Lo que parece una oportunidad de ensueño se convierte en una pesadilla cuando es testigo de un crimen imposible.

Keira Knightley 1.jpg

Tras escuchar un fuerte ruido en la noche, ve cómo una mujer es arrojada al mar. Sin embargo, cuando alerta a la tripulación, le aseguran que nadie ha desaparecido y que todo está en su cabeza.

Lo se adentrará en una búsqueda desesperada de la verdad, enfrentándose a la incertidumbre, la desconfianza y el miedo, en un escenario donde nadie es lo que parece y cada paso puede ser el último.

"The Woman in Cabin 10": el equipo detrás de la adaptación

La dirección de The Woman in Cabin 10 está a cargo de Simon Stone, cineasta reconocido por películas como The Daughter (2015) y The Dig (2021). La película cuenta con un guion escrito por Joe Shrapnel y Anna Waterhouse, el dúo de guionistas detrás de Snake Eyes (2021).

Keira Knightley 2.jpg

El rodaje de la película concluyó en noviembre de 2024, como reveló David Ajala en su cuenta de Instagram, compartiendo una imagen con la claqueta y un emotivo mensaje de agradecimiento al equipo. Aunque Netflix aún no ha confirmado la fecha exacta de estreno, se sabe que la película se lanzará en algún momento de 2025.

Por qué ver "The Woman in Cabin 10"

Si sos fanático de los thrillers psicológicos con una atmósfera opresiva y giros inesperados, esta película es para vos. Con un elenco de primer nivel, una historia llena de misterio y una producción de calidad, The Woman in Cabin 10 promete convertirse en un éxito dentro del catálogo de Netflix.

Así que si te gustan los relatos donde la paranoia, el suspenso y la tensión se combinan a la perfección, mantente atento a su estreno. ¡Este es el thriller del que todos hablarán en 2025!