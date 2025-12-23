En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
A24
Antonio Laje
DRAMÁTICO

La angustia de Lara López Calvo tras un drástico anuncio en el noticiero de Antonio Laje

La periodista Lara López Calvo no ocultó su profundo pesar tras un inesperado anuncio al aire en el noticiero de Antonio Laje en A24.

La angustia de Lara López Calvo tras un drástico anuncio en el noticiero de Antonio Laje.

La angustia de Lara López Calvo tras un drástico anuncio en el noticiero de Antonio Laje.

La despedida de Lara López Calvo del noticiero de la primera mañana de A24, que conduce Antonio Laje, estuvo cargada de emoción y dejó al aire uno de los momentos más sensibles del ciclo. La periodista y economista anunció su salida del programa diario tras varios años al frente de la pantalla y expresó públicamente su agradecimiento por la experiencia y el aprendizaje que se lleva de esa etapa profesional.

Leé también Furor en Netflix por una miniserie navideña que apenas tiene 3 capítulos para maratonear
Furor en Netflix por una miniserie navideña que apenas tiene 3 capítulos para maratonear. (Foto: Archivo)

Fue el propio Laje quien explicó al aire el cambio que se avecina y aclaró que no se trata de una desvinculación total del canal. “Lara termina hoy de lunes a viernes. El año que viene va a estar haciendo informes especiales con nosotros una vez por semana o más, señaló el conductor, antes de remarcar el recorrido de su compañera dentro del noticiero. “Impresionante el crecimiento que tuvo Lara como profesional”, destacó.

Visiblemente conmovida, López Calvo tomó la palabra y recordó sus inicios en el programa. “Yo llegué acá con 22 años, me estaba por recibir de economista y me diste un gran lugar”, expresó, agradecida. Luego, sin ocultar la angustia del momento, se dirigió directamente a Laje: “Para mí sos un gran maestro. No quiero quedar en los clichés, pero sos un distinto. Sos una persona muy especial para mí. No queda gente como vos”.

Durante su mensaje, Lara resaltó la exigencia profesional del conductor y el espacio que siempre le dio para proponer ideas. “A mí me gustó mucho tu exigencia en el buen sentido. Para mí era un desafío hermoso”, afirmó, y recordó algunas de las iniciativas que pudieron desarrollar al aire. “Vine con varias locuras y siempre las escuchaste. Hablamos del campo, de educación financiera, explicamos el dólar MEP cuando nadie lo hacía y hasta programamos un bot para medir la inflación”, enumeró.

Antonio Laje también dedicó palabras de reconocimiento y orgullo por el camino recorrido por su compañera. “El crecimiento que vos tuviste es gigante. A mí me encanta ver crecer a todos ustedes”, sostuvo, y agregó que incluso le había aconsejado priorizar su desarrollo profesional fuera de la televisión. “Vos no tenés que ni hacer tele ya. Das charlas, trabajás en una consultora económica y seguís creciendo como economista”, remarcó.

En el cierre, Lara confirmó que atraviesa un giro profesional sin dejar de lado su vocación. “Estoy dando un pequeño giro profesional, sin descuidar mi formación como economista”, explicó, y dejó en claro que la despedida no es definitiva. “Estoy muy feliz de que voy a seguir viniendo, una vez por semana, y los voy a seguir viendo el año que viene”, aseguró.

La escena terminó con un fuerte reconocimiento mutuo y aplausos del equipo, sellando una despedida atravesada por la emoción, el agradecimiento y la certeza de que el vínculo profesional entre Lara López Calvo y el noticiero de Antonio Laje continuará, aunque desde otro lugar.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
A24 Antonio Laje
Notas relacionadas
Filtraron el resultado del examen toxicológico a Christian Petersen tras su internación: "Dio positivo en..."
Netflix: Érica Rivas y Gonzalo Heredia brillan en la mejor serie argentina de los últimos años
La foto de Matías Alé tras el incendio que lo dejó internado

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar