La angustia de Lara López Calvo tras un drástico anuncio en el noticiero de Antonio Laje.

Antonio Laje también dedicó palabras de reconocimiento y orgullo por el camino recorrido por su compañera. “El crecimiento que vos tuviste es gigante. A mí me encanta ver crecer a todos ustedes”, sostuvo, y agregó que incluso le había aconsejado priorizar su desarrollo profesional fuera de la televisión. “Vos no tenés que ni hacer tele ya. Das charlas, trabajás en una consultora económica y seguís creciendo como economista”, remarcó.

En el cierre, Lara confirmó que atraviesa un giro profesional sin dejar de lado su vocación. “Estoy dando un pequeño giro profesional, sin descuidar mi formación como economista”, explicó, y dejó en claro que la despedida no es definitiva. “Estoy muy feliz de que voy a seguir viniendo, una vez por semana, y los voy a seguir viendo el año que viene”, aseguró.

La escena terminó con un fuerte reconocimiento mutuo y aplausos del equipo, sellando una despedida atravesada por la emoción, el agradecimiento y la certeza de que el vínculo profesional entre Lara López Calvo y el noticiero de Antonio Laje continuará, aunque desde otro lugar.