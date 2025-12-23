En vivo Radio La Red
Recargando energías: dónde pasan sus vacaciones los jugadores de Boca

Con varios días libres antes del regreso a los entrenamientos, los jugadores de Boca aprovecharon el receso para viajar al exterior. Europa, playas paradisíacas y reencuentros familiares, las elecciones del plantel.

Con la temporada ya finalizada y algunos días de descanso antes del inicio de la pretemporada, el plantel de Boca aprovechó el parate para desconectarse y recargar energías. Tras un cierre de año que dejó sabor amargo —el equipo quedó eliminado en las semifinales del Torneo Clausura frente a Racing—, los futbolistas armaron las valijas y eligieron distintos destinos para disfrutar de sus vacaciones junto a familiares y amigos, con la mirada puesta en un 2026 exigente y con la Copa Libertadores como gran objetivo.

Leé también "Algún día...": la promesa de Franco Colapinto que hizo soñar a los hinchas de Boca
Imagenes notas A24 (41)

Entre los referentes del equipo, varios optaron por volver a Europa, un continente que los conecta con etapas importantes de sus carreras. Leandro Paredes fue uno de ellos. El mediocampista pasó por Italia y se dio el gusto de regresar al Estadio Olímpico para alentar a la Roma, club con el que mantiene un fuerte vínculo y donde juega su amigo Paulo Dybala, en el triunfo frente al Como. Luego, continuó su viaje hacia el norte del continente y visitó Finlandia, una elección poco habitual, marcada por el frío extremo y paisajes invernales.

Agustín Marchesín también eligió Europa y, en su caso, volvió a un lugar cargado de recuerdos: Porto. El arquero, que fue multicampeón con el conjunto portugués, estuvo presente en el estadio en la victoria de los Dragones ante el CF Estrela da Amadora, reviviendo una etapa muy significativa de su trayectoria profesional.

Otro que cruzó el Atlántico fue Ander Herrera. El mediocampista regresó a España, su país natal, para pasar las Fiestas con su familia. Mientras disfruta del descanso y del reencuentro con sus raíces, el vasco aprovecha el receso para reflexionar sobre su futuro, con la posibilidad latente de definir si continúa una temporada más en Boca o le pone punto final a su carrera como futbolista profesional.

En contraste, buena parte del plantel más joven eligió destinos de playa. México y Miami se posicionaron como los favoritos para quienes buscaron sol, mar y descanso. Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos, Alan Velasco, Juan Barinaga y Dylan Gorosito se inclinaron por el Caribe mexicano, mientras que Ayrton Costa, Nicolás Figal, Brian Aguirre y Tomás Belmonte viajaron a Miami, uno de los puntos más elegidos por los argentinos en Estados Unidos. Milton Giménez, en tanto, optó por Bayahíbe, en República Dominicana.

Brasil también tuvo su lugar entre las preferencias, especialmente en el norte del país, conocido por sus playas de aguas claras. Kevin Zenón, Lautaro Blanco y Mateo Mendía disfrutaron de ese destino junto a sus parejas y familiares.

El caso de Edinson Cavani fue distinto. Fiel a su perfil bajo y a sus raíces, el delantero uruguayo eligió pasar sus días libres en Salto, su ciudad natal. Tras un 2025 complicado en lo futbolístico, el Matador apuesta a la tranquilidad del campo y la cercanía con su familia para volver renovado.

El plantel de Boca retomará los entrenamientos el próximo 2 de enero en el predio de Ezeiza. Hasta entonces, cada uno aprovecha el descanso a su manera, con el objetivo común de llegar en las mejores condiciones a un año que promete ser intenso.

