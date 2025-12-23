Recargando energías: dónde pasan sus vacaciones los jugadores de Boca

En contraste, buena parte del plantel más joven eligió destinos de playa. México y Miami se posicionaron como los favoritos para quienes buscaron sol, mar y descanso. Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos, Alan Velasco, Juan Barinaga y Dylan Gorosito se inclinaron por el Caribe mexicano, mientras que Ayrton Costa, Nicolás Figal, Brian Aguirre y Tomás Belmonte viajaron a Miami, uno de los puntos más elegidos por los argentinos en Estados Unidos. Milton Giménez, en tanto, optó por Bayahíbe, en República Dominicana.

Brasil también tuvo su lugar entre las preferencias, especialmente en el norte del país, conocido por sus playas de aguas claras. Kevin Zenón, Lautaro Blanco y Mateo Mendía disfrutaron de ese destino junto a sus parejas y familiares.

El caso de Edinson Cavani fue distinto. Fiel a su perfil bajo y a sus raíces, el delantero uruguayo eligió pasar sus días libres en Salto, su ciudad natal. Tras un 2025 complicado en lo futbolístico, el Matador apuesta a la tranquilidad del campo y la cercanía con su familia para volver renovado.

El plantel de Boca retomará los entrenamientos el próximo 2 de enero en el predio de Ezeiza. Hasta entonces, cada uno aprovecha el descanso a su manera, con el objetivo común de llegar en las mejores condiciones a un año que promete ser intenso.