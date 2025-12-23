Laura Esquivel se refirió al duro diagnóstico al quedarse sin voz y sus mayores miedos: "Me fui a llorar"

"Tantas preguntas: ¿Qué hice mal? ¿Por qué me pasó justo ahora? ¿Qué tengo que hacer para estar mejor? ¿Volveré a cantar pronto?", continuó a pura reflexión sobre lo que sintió por aquel entonces.

Y comentó sobre ese episodio bisagra en su vida y cómo hizo para salir adelante: "Los días iban pasando y siempre fui una observadora de la vida, de los barrios, de las personas. Así que mirando todo lo que me rodeaba, me di cuenta que: las flores crecen en los lugares más inesperados e increíbles. Cuando tenemos que callar, otras puertas se abren. La creatividad encuentra otros espacios (empecé a tocar la guitarra, a leer, estudiar, escribir y componer lo que viene en mi próximo universo)".

"Cambié habitos (comer sanito, tomar agua, decir que no a espacios ruidosos para cuidarme), seguí enfocada entrenando y lo más importante: me perdoné por no escucharme, por no saber parar a tiempo. No tengo mucho más para decir que gracias, aprendí mucho en este proceso. Por suerte pude cantar, siempre acompañada por el proceso de reeducación vocal. Te deseo, que sea lo que sea que estés transitando, todo se mejore. Y acordate que si el mundo corre vos no tenés porque correr junto a él", concluyó con emoción la actriz y cantante.

laura esquivel posteo drama voz recuerdo

El especial reencuentro de Brenda Asnicar y Laura Esquivel a casi dos décadas de una famosa escena de Patito Feo

Laura Esquivel visitó el programa que Brenda Asnicar conduce junto a Gastón Dalmau vía streaming y revivieron una icónica escena de la tira Patito Feo que protagonizaron 18 años atrás donde en la historia eran enemigas. Fue un momento más que especial y lleno de nostalgia para los fans de la ficción juvenil.

Asnicar presentó a su ex compañera en televisión a puros elogios: “Música histórica, icónica, legendaria, una de las mejores voces de la Argentina. Talentosísima, habla en mil millones de idiomas y canta maravilloso. Laurita Esquivel, por favor, adelante”, dijo.

“En serio, chicos, tengo piel de gallina. Yo también”, aseguraron Esquivel y Asnicar un tanto emocionadas mientras Dalmau intervino expresando lo lindo que resultaba verlas juntas. "Me agarra como una cosa", confió el actor.

Tras recordar que hace un año no se veían personalmente, Esquivel aseguró que igualmente están en contacto. "De vez en cuando nos tiramos mensajitos. Nos tiramos amor”, admitió sobre el vínculo que mantienen.

A lo que Brenda Asnicar explicó sobre la relación con Laura Esquivel después de aquellos años de explosición mediática y popularidad cuando eran adolescentes.

“Siento como una especie de hilo… viste, el hilo rojo, una hermandad que va más allá… fue un momento donde coincidimos para hacer algo maravilloso y éramos dos nenas que querían literalmente pasarla bien y hacer lo que les gusta”, indicó la actriz.