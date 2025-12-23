El atroz álbum íntimo de Fernando Báez Sosa y su novia tras la explosión del romance con el nieto de Monzón

image

Con el paso del tiempo, la joven intentó reconstruirse, enfocándose en la danza y en su desarrollo personal. Sin embargo, el recuerdo de Fernando nunca desapareció. Por eso, la reaparición pública de ese álbum íntimo, en medio de un nuevo romance, expone el contraste entre el pasado y el presente: una historia de amor truncada de manera atroz y una nueva oportunidad sentimental que, inevitablemente, convive con una herida que sigue abierta.

image

¿Quién es Julieta Rossi?

Julieta Rossi es bailarina urbana, coreógrafa y docente. Con una fuerte presencia en el ámbito artístico, desarrolló su carrera en el mundo de la danza, especializándose en estilos urbanos y participando en distintos eventos y producciones vinculadas al espectáculo. Tras el asesinato de Fernando Báez Sosa, con quien mantenía una relación, optó por el silencio y la discreción, enfocándose en su crecimiento profesional y alejándose de los medios.

Con el paso del tiempo, Rossi volvió a aparecer en la escena pública, esta vez ligada a la figura de Agustín Monzón. La exposición generada por el episodio en Párense de Manos 3 volvió a colocarla bajo la mirada pública, en un contexto atravesado por la emoción, el recuerdo y una nueva etapa personal que comienza a salir a la luz.