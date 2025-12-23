El atroz álbum íntimo de Fernando Báez Sosa y su novia tras la explosión del romance con el nieto de Monzón
Tras explotar el romance con Agustín Monzón, las redes se revolucionaron con el álbum íntimo de Julieta Rossi junto a Fernando Báez Sosa.
El atroz álbum íntimo de Fernando Báez Sosa y su novia tras la explosión del romance con el nieto de Monzón
El romance entre Julieta Rossi y Agustín Monzón, nieto del histórico boxeador Carlos Monzón, volvió a poner en el centro de la escena una historia que marcó a fuego a la sociedad argentina: la relación de amor que la joven mantuvo con Fernando Báez Sosa, el estudiante asesinado en Villa Gesell en enero de 2020. Tras la exposición pública del nuevo vínculo sentimental, comenzó a circular con fuerza el álbum íntimo que Julieta había construido junto a Fernando, un registro cargado de recuerdos, gestos cotidianos y momentos felices que hoy adquieren un peso emocional imposible de ignorar.
La confirmación del romance con Monzón se dio de manera inesperada y en un contexto televisivo de alto impacto. Fue durante el evento Párense de mano 3, arriba del ring y en vivo, cuando Agustín decidió declararle su amor a Julieta frente a todos. El gesto, espontáneo y público, selló la relación y rápidamente se viralizó en redes sociales y portales de espectáculos. La escena no tardó en generar repercusiones, no solo por el apellido del joven boxeador, sino también por el pasado de Julieta, inevitablemente ligado a una de las tragedias más conmocionantes de los últimos años.
A partir de esa exposición, volvió a cobrar relevancia el álbum íntimo que Julieta compartió en distintas etapas de su duelo, donde se refleja la historia de amor que vivió con Fernando Báez Sosa. Ambos se conocieron en la adolescencia, cuando eran compañeros de colegio, y el vínculo fue creciendo de manera natural, primero como una amistad cercana y luego como una relación formal que comenzó en 2019. Eran jóvenes, compartían salidas, viajes, celebraciones familiares y proyectos a futuro, entre ellos la idea de estudiar Derecho y construir una vida juntos.
Las imágenes que integran ese álbum muestran a Fernando y Julieta en escenas simples y genuinas: abrazos, sonrisas, vacaciones, cumpleaños y momentos cotidianos que hoy resultan profundamente dolorosos. La relación se vio abruptamente interrumpida por el crimen ocurrido a la salida de un boliche en Villa Gesell, donde Fernando fue atacado por un grupo de rugbiers. Julieta estaba con él esa noche y su vida cambió para siempre.
Con el paso del tiempo, la joven intentó reconstruirse, enfocándose en la danza y en su desarrollo personal. Sin embargo, el recuerdo de Fernando nunca desapareció. Por eso, la reaparición pública de ese álbum íntimo, en medio de un nuevo romance, expone el contraste entre el pasado y el presente: una historia de amor truncada de manera atroz y una nueva oportunidad sentimental que, inevitablemente, convive con una herida que sigue abierta.
¿Quién es Julieta Rossi?
Julieta Rossi es bailarina urbana, coreógrafa y docente. Con una fuerte presencia en el ámbito artístico, desarrolló su carrera en el mundo de la danza, especializándose en estilos urbanos y participando en distintos eventos y producciones vinculadas al espectáculo. Tras el asesinato de Fernando Báez Sosa, con quien mantenía una relación, optó por el silencio y la discreción, enfocándose en su crecimiento profesional y alejándose de los medios.
Con el paso del tiempo, Rossi volvió a aparecer en la escena pública, esta vez ligada a la figura de Agustín Monzón. La exposición generada por el episodio en Párense de Manos 3 volvió a colocarla bajo la mirada pública, en un contexto atravesado por la emoción, el recuerdo y una nueva etapa personal que comienza a salir a la luz.