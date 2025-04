La China Suárez y Pablo Echarri brillan en el estreno de su nueva serie con 6 episodios.

De qué trata Camaleón: el pasado no cambia

Sabrina Correa es una periodista con una hija y un marido exitoso. Pero su mundo colapsa con la reaparición de Salvador Carvallo, un famoso artista y amigo de su madre, que reabre en Sabrina capítulos oscuros de su vida que creía olvidados y que ponen en jaque la estabilidad de la vida que logró construir. Enfrentada con el pasado y con el descubrimiento de un nuevo secreto en el presente, Sabrina luchará por exponer la verdad, incluso si nadie más está dispuesto a escucharla.

El elenco de Camaleón: el pasado no cambia

Eugenia "China" Suárez

Pablo Echarri

Federico D'Elía

Cecilia Dopazo

Esteban Pérez

Sofía Palomino

Pablo Echarri contó la verdad de su relación con la China Suárez

En el marco del estreno de la serie de Disney, Pablo Echarri se refirió a su compañera de grabación, la China Suárez, y enfrentó los rumores que aseguraban que le había sido infiel a Nancy Dupláa con la modelo.

“Fue una muy buena experiencia, nos unió un muy buen texto también. El guión era extraordinario. La China es una muy buena compañera, además es muy buena actriz”, comentó el actor en una nota con Implacables (El Nueve).

Y añadió: "Es una actriz extremadamente popular, yo creo que de todas formas lo maneja con gran cintura. Los que pasamos cerca de ella nos vemos atravesados por esa enorme popularidad que tiene".

Por qué ver Camaleón: el pasado no cambia

Primero, por el elenco: ver a la China Suárez en un rol maduro, con una carga dramática fuerte, representa una evolución en su carrera. Pablo Echarri, por su parte, ofrece una actuación contenida, con gestos mínimos pero efectivos. La dirección artística acompaña con planos cerrados, luces tenues y música envolvente.

Segundo, por su estructura: con capítulos de 25 a 30 minutos, es posible ver la serie en una sola jornada. Pero su densidad narrativa hace que convenga tomarse un respiro entre episodios para digerir la información.

Y tercero, porque Camaleón: el pasado no cambia no es solo un thriller. Es también un retrato de vínculos familiares, traiciones no resueltas y heridas que el tiempo no logró cerrar. Todo eso presentado en una estética cuidada, con un guion que va sembrando pequeñas bombas emocionales que explotan en los momentos justos.