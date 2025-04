Pablo Echarri contó la verdad de su relación con la China Suárez tras el revuelo: "Conoce..."

“Fue una muy buena experiencia, nos unió un muy buen texto también. El guión era extraordinario. La China es una muy buena compañera, además es muy buena actriz”, comentó el actor en una nota con Implacables (El Nueve).

En medio de las críticas que giran entorno a la China Suárez por su noviazgo con Mauro Icardi, en plena guerra con Wanda Nara, Pablo Echarri contó cómo transitó la grabación de la serie junto a ella.

“Conoce muy bien las cámaras, trabaja desde muy chica, y siendo tan joven, tiene mucha experiencia, fue un transito bueno, suave. Está metida en un vaivén mediático muy grande”, destacó Echarri.

Y añadió: "Es una actriz extremadamente popular, yo creo que de todas formas lo maneja con gran cintura. Los que pasamos cerca de ella nos vemos atravesados por esa enorme popularidad que tiene".

Respecto a los rumores que vincularon al actor con la China, dijo: “Adjudicaban cuestiones que ya es cuestión de chismes, que salieron en algún momento, de alguna supuesta cuestión que podría haber entre la China y yo… La China siempre ha sido muy respetuosa y nada ha sucedido”.

La China Suárez y Pablo Echarri juntos en un drama de seducción y misterio

Camaleón: el pasado no cambia es el nuevo thriller dramático que llegará el 16 de abril a Disney+, y desde su primer tráiler dejó claro que no se trata de una serie convencional. La producción, protagonizada por Eugenia “China” Suárez y Pablo Echarri, promete exponer una trama donde el pasado no solo regresa, sino que amenaza con romper todo lo que su protagonista ha logrado construir en su presente.

La historia se enfoca en Sabrina, interpretada por Suárez, una periodista de investigación que lleva una vida aparentemente estable junto a su hija y su esposo, Franco (Esteban Pérez). Todo cambia cuando reaparece en su vida Salvador Carvallo, un artista plástico interpretado por Echarri, que no solo fue cercano a su madre, Iris (Cecilia Dopazo), sino que también fue una figura clave en su juventud. Con su retorno, Sabrina se ve forzada a enfrentar recuerdos que creía sepultados y a navegar nuevos secretos que alteran su percepción del pasado.

Además de Suárez y Echarri, el reparto está conformado por Federico D’Elía, quien da vida a Jorge, y Cecilia Dopazo como Iris, la madre de Sabrina. Completan el elenco nombres como Sofía Palomino, Ornella D'Elía, Analía Couceyro, Delfina Fernández Kubar, Daniela Pal, Inda Verónica Lavalle y Pablo Caramelo.

Cada personaje aporta una capa diferente de tensión, ya sea desde lo familiar, lo profesional o lo psicológico. En seis episodios de 30 minutos, la serie condensa una narrativa donde el pasado actúa como una sombra ineludible, y donde la protagonista se ve obligada a elegir entre el silencio o la denuncia.