Doble crimen de San Luis: la entrevista radial que desató la furia de la familia de las víctimas

En esa misma línea, la hermana de la imputada insistió en desligarla de la autoría material del crimen y remarcó: “Hay pruebas que él es el asesino y que le ha hecho cómplice a mi hermana, manipulada bajo el mandato de él”.

Al ser consultadas por el perfil personal de Macarena, Andrea la describió como una persona sin antecedentes problemáticos. “Es un pan de Dios, una buena persona”, aseguró, y agregó: “No se droga, porque hay mucha gente que en los comentarios hemos visto y la tratan de pipera, la tratan de otras cosas, y no es así”.

Antes de cerrar la entrevista, la mujer realizó un pedido a la opinión pública. “Lo que le quiero decir a la gente es que no juzguen si no saben la historia, si no conocen a esa persona, porque lo mismo la vida da vuelta y si a las personas que juzgaron, le pueden jugar en contra y le pueden juzgar a ustedes. Y eso no les va a gustar. Lo que yo quiero que se haga justicia, que puede descansar en paz mi suegra, mi cuñada y que podemos estar en paz todos”, concluyó.

posteo familia homicidio san luis

Las declaraciones radiales provocaron una reacción inmediata por parte de Sol Di Matteo, quien cuestionó con dureza tanto a las familiares de la imputada como al periodista que realizó la nota. “Que quieren tapar historias... uno actuó en buena fe para cuidar a la loca de su hija que el padrastro abusó años de ella. Y así nos pagaron quitándole la vida a mis dos ángeles”, escribió la joven en sus redes sociales.

En su descargo, también expuso detalles de la brutalidad del ataque que terminó con la vida de su madre y de su hermana menor. “70 puñaladas tenía mi mamá... y mi hermanita 66. Son gente enferma, enferma!! Aberrante esto que ha hecho de ir a hacer una nota a gente perversa... Debes ser igual de perverso”, expresó.

Finalmente, Di Matteo reclamó respeto por el sufrimiento de su familia y apuntó directamente contra los responsables del crimen. “Que paguen estos asesinos HDP de igual o peor. Enfermos están!!”, concluyó.

Cómo fue el doble homicidio

Los cuerpos de Vanesa Zanni y de su hija Tatiana fueron hallados sin vida este sábado por la mañana en su vivienda del barrio San José, en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. El hallazgo se produjo luego de que una vecina alertara a las autoridades al notar la ausencia de movimientos en la casa durante varios días.

Al ingresar al domicilio, efectivos policiales encontraron a ambas víctimas con múltiples heridas de arma blanca, lo que dio inicio a una investigación por doble homicidio.

Desde el inicio, la principal hipótesis apuntó a una joven de 21 años que residía de manera ocasional en la vivienda y a su pareja. En ese marco, se confirmó oficialmente la detención de dos personas, un hombre y una mujer, arrestados en la provincia de La Pampa.

El procedimiento fue el resultado de un operativo interjurisdiccional llevado adelante por la Policía de San Luis, con colaboración de fuerzas de La Pampa, Mendoza y Córdoba. “Fue fundamental establecer una línea de búsqueda, en virtud de que las personas actualmente detenidas contaban con varios días de anticipación para una posible salida de la provincia”, señala el parte oficial.

La detención se concretó sobre la ruta nacional 188, en cercanías de las localidades pampeanas de Quetrequén y Maisonnave. Ambos sospechosos serán trasladados en las próximas horas a San Luis para quedar a disposición de la Justicia.

La búsqueda de la joven imputada, que previamente habría estado bajo resguardo tras un pedido de paradero solicitado por su padrastro y que presenta algún grado de discapacidad, fue una de las líneas centrales de la investigación encabezada por la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, junto con la División Delitos de la Policía provincial.

El escenario del crimen se ubica en el extremo sur de la calle Leonismo Argentino, una zona caracterizada por la presencia de terrenos baldíos y viviendas precarias cercanas al Río Quinto, según detalló el sitio VillaMercedes.info.

De acuerdo con fuentes locales, Vanesa Zanni participaba del programa Familia Solidaria, mediante el cual brindaba alojamiento temporal a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, apartados de sus hogares por decisiones judiciales o conflictos familiares.

La presencia en la vivienda de una joven señalada inicialmente como sospechosa amplió el abanico de hipótesis, incluyendo la posibilidad de que pudiera tratarse de una testigo relevante o incluso de otra víctima. Con el avance de la investigación, la Policía de San Luis difundió un pedido de paradero y demora para Macarena Peralta y su pareja, Axel Emiliano Crisito.

El requerimiento fue solicitado por el jefe de la fuerza, Pablo Vieytes, y advertía que ambos jóvenes se encontrarían indocumentados y presentarían retraso madurativo, un dato incorporado para facilitar su identificación. La alerta permitió finalmente concretar las detenciones durante la tarde del sábado.