Doble crimen de San Luis: la entrevista radial que desató la furia de la familia de las víctimas
La defensa pública de una de las imputadas en una radio local generó una fuerte reacción de la familia de Vanesa Zanni y de su hija, que reclamó respeto.
En medio del fuerte impacto que causó en la ciudad puntana de Villa Mercedes el doble homicidio de Vanesa Zanni y de su hija de 13 años, Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, este domingo se sumó un nuevo episodio que profundizó el dolor de la familia de las víctimas. La entrevista radial que brindaron la madre y la hermana de una de las principales imputadas generó una reacción inmediata y de profundo enojo por parte de los familiares de las mujeres asesinadas.
“Gente irrespetuosa. ¡Respeto pedíamos nada más!”, expresó Sol Josefina Di Matteo, hija de Vanesa y hermana mayor de Tatiana, en una publicación que realizó en su cuenta personal de Facebook, luego de escuchar los dichos de las familiares de Macarena Peralta, una de las sospechosas detenidas por el doble crimen.
El descargo se produjo tras la entrevista que la emisora FM Latina 103.9 realizó durante la noche del sábado a Andrea Peralta y Norma Freitas, hermana y madre de Macarena, respectivamente. En la charla radial, ambas defendieron públicamente a la joven de 21 años y sostuvieron que fue manipulada por su pareja, Axel Emiliano Crisito (25), quien también se encuentra detenido e imputado en la causa.
“Mi hermana tiene 21 años, pero tiene una mentalidad de una niña de 12, de una adolescente. Y ella fue manipulada por Emiliano”, afirmó Andrea Peralta durante la entrevista.
En esa misma línea, la hermana de la imputada insistió en desligarla de la autoría material del crimen y remarcó: “Hay pruebas que él es el asesino y que le ha hecho cómplice a mi hermana, manipulada bajo el mandato de él”.
Al ser consultadas por el perfil personal de Macarena, Andrea la describió como una persona sin antecedentes problemáticos. “Es un pan de Dios, una buena persona”, aseguró, y agregó: “No se droga, porque hay mucha gente que en los comentarios hemos visto y la tratan de pipera, la tratan de otras cosas, y no es así”.
Antes de cerrar la entrevista, la mujer realizó un pedido a la opinión pública. “Lo que le quiero decir a la gente es que no juzguen si no saben la historia, si no conocen a esa persona, porque lo mismo la vida da vuelta y si a las personas que juzgaron, le pueden jugar en contra y le pueden juzgar a ustedes. Y eso no les va a gustar. Lo que yo quiero que se haga justicia, que puede descansar en paz mi suegra, mi cuñada y que podemos estar en paz todos”, concluyó.
Las declaraciones radiales provocaron una reacción inmediata por parte de Sol Di Matteo, quien cuestionó con dureza tanto a las familiares de la imputada como al periodista que realizó la nota. “Que quieren tapar historias... uno actuó en buena fe para cuidar a la loca de su hija que el padrastro abusó años de ella. Y así nos pagaron quitándole la vida a mis dos ángeles”, escribió la joven en sus redes sociales.
En su descargo, también expuso detalles de la brutalidad del ataque que terminó con la vida de su madre y de su hermana menor. “70 puñaladas tenía mi mamá... y mi hermanita 66. Son gente enferma, enferma!! Aberrante esto que ha hecho de ir a hacer una nota a gente perversa... Debes ser igual de perverso”, expresó.
Finalmente, Di Matteo reclamó respeto por el sufrimiento de su familia y apuntó directamente contra los responsables del crimen. “Que paguen estos asesinos HDP de igual o peor. Enfermos están!!”, concluyó.
Cómo fue el doble homicidio
Los cuerpos de Vanesa Zanni y de su hija Tatiana fueron hallados sin vida este sábado por la mañana en su vivienda del barrio San José, en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. El hallazgo se produjo luego de que una vecina alertara a las autoridades al notar la ausencia de movimientos en la casa durante varios días.
Al ingresar al domicilio, efectivos policiales encontraron a ambas víctimas con múltiples heridas de arma blanca, lo que dio inicio a una investigación por doble homicidio.
Desde el inicio, la principal hipótesis apuntó a una joven de 21 años que residía de manera ocasional en la vivienda y a su pareja. En ese marco, se confirmó oficialmente la detención de dos personas, un hombre y una mujer, arrestados en la provincia de La Pampa.
El procedimiento fue el resultado de un operativo interjurisdiccional llevado adelante por la Policía de San Luis, con colaboración de fuerzas de La Pampa, Mendoza y Córdoba. “Fue fundamental establecer una línea de búsqueda, en virtud de que las personas actualmente detenidas contaban con varios días de anticipación para una posible salida de la provincia”, señala el parte oficial.
La detención se concretó sobre la ruta nacional 188, en cercanías de las localidades pampeanas de Quetrequén y Maisonnave. Ambos sospechosos serán trasladados en las próximas horas a San Luis para quedar a disposición de la Justicia.
La búsqueda de la joven imputada, que previamente habría estado bajo resguardo tras un pedido de paradero solicitado por su padrastro y que presenta algún grado de discapacidad, fue una de las líneas centrales de la investigación encabezada por la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, junto con la División Delitos de la Policía provincial.
El escenario del crimen se ubica en el extremo sur de la calle Leonismo Argentino, una zona caracterizada por la presencia de terrenos baldíos y viviendas precarias cercanas al Río Quinto, según detalló el sitio VillaMercedes.info.
De acuerdo con fuentes locales, Vanesa Zanni participaba del programa Familia Solidaria, mediante el cual brindaba alojamiento temporal a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, apartados de sus hogares por decisiones judiciales o conflictos familiares.
La presencia en la vivienda de una joven señalada inicialmente como sospechosa amplió el abanico de hipótesis, incluyendo la posibilidad de que pudiera tratarse de una testigo relevante o incluso de otra víctima. Con el avance de la investigación, la Policía de San Luis difundió un pedido de paradero y demora para Macarena Peralta y su pareja, Axel Emiliano Crisito.
El requerimiento fue solicitado por el jefe de la fuerza, Pablo Vieytes, y advertía que ambos jóvenes se encontrarían indocumentados y presentarían retraso madurativo, un dato incorporado para facilitar su identificación. La alerta permitió finalmente concretar las detenciones durante la tarde del sábado.